方便自駕旅行途中休憩的「道之驛（公路休息站）」，凝聚了滿滿的地方魅力。本次特別請到騎乘機車走遍全數超過1200座道之驛的「道之驛騎士」平賀由紀子小姐，為大家介紹搭乘鐵道或巴士也方便前往的精選景點。

全國1234處的服務網絡

在地方的一般道路上，經常會遇見懸掛著藍底「i」字標誌的道之驛。雖然容易與高速公路上的服務區（SA）混淆，但道之驛不僅僅是駕駛人的休憩場所，更肩負著振興地方的目的。因此，有許多反映出當地歷史、建築風格以及特產等元素的獨特設施。

道之驛於1993年4月以103座休息站起步，如今已增加至1234座，且數量仍在持續攀升。它已發展成為集觀光服務處、在地美食餐廳、產地直送食材與物產直銷店，甚至提供文化體驗的多元場所。對於租車自駕比例日漸增加的訪日外國遊客而言，這裡也作為能親身感受日本在地文化的景點而備受矚目。

「對旅行者而言，能邂逅當地獨有的飲食文化正是最大樂趣所在。」道之驛騎士平賀由希子小姐如此說道。「我對各地的特色霜淇淋完全沒有抵抗力。從柑橘類、茶類等經典口味，到放上現磨山葵的創意奇特口味應有盡有，這也是認識旅途當地名產的好契機。」她如此推薦。

平賀小姐曾表示自己「以收集道之驛造訪紀念章為目標，一邊享受週末騎車兜風的樂趣，一邊完成了全國制霸」。本次我們便請這位達人，為大家介紹幾座連搭乘鐵道或巴士的旅客也方便前往、且極具特色的道之驛。