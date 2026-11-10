這是一個讓你遲疑「是否可以不脫鞋進入」的神奇空間。它讓你禁不住想要好好泡個熱水澡，噢，不，是讓你想多待上一會兒的地方。在本系列報導中，對咖啡館情有獨鍾的撰稿人川口葉子，透過圖文帶您探訪東京近郊的「古民宅咖啡館」。本篇介紹的是位於東京根津的「MATCHA&ESPRESSO MIYANO-YU」。

在日本，傳統澡堂「錢湯」正在迅速消失。人們在惋惜之中，開始重新利用歇業的澡堂，將其改建為咖啡館或藝廊等，以延續新的生命。錢湯建築無論是昭和時代初期的「唐破風」屋頂樣式，還是二戰後的簡樸實用風格，都曾是在地居民重要的社交場所。如今，那些昔日的生活文化與景象，正伴隨著咖啡的香氣，傳遞給下一代。

「MIYANO-YU」就是這樣一家咖啡館，它距離東京地下鐵千代田線根津站，步行只需2分鐘。

溫暖社區57載

在根津一丁目十字路口附近的一條小巷中，高聳矗立著一座灰色煙囪，這是昔日錢湯「宮之湯」的象徵。這家澡堂自1951年開業到2008年歇業的半個多世紀裡，一直支撐著在地居民的生活。

粗大高聳的煙囪引人注目

2021年，一家名為「MIYANO-YU」的咖啡館在澡堂舊址開業。拾階而上，拉開拉門，映入眼簾的是由昔日鞋櫃改造而成的點餐櫃台。它的後方，是曾經的沐浴空間，其寬敞程度，完全讓人無法從這座建築的小巧外觀所能想像。點餐後，顧客會拿到一個寫著號碼的木牌，那曾經是鞋櫃的鑰匙。錢湯的記憶，也留藏在這些點滴的細節之中。

穿過點餐櫃台往裡走，是兩處風格截然不同的區域。若是喜愛安靜，可以選擇位於昔日鍋爐室上方的區域。低矮的天花板與洞窟般微暗的光線中，流淌著靜謐的時光。

若想體驗澡堂的開闊空間，則可穿過右側狹窄昏暗的走道，前往曾經的沐浴區（注意頭頂！）。這裡原本是男浴池，高挑的弧形天花板與大面窗戶，營造出開放感十足的氛圍。順帶一提，隔牆另一側是原本的女浴池，現在由另一家店舖進駐。

店長大里惠未說道：「我們優先考慮的是盡量保留錢湯原本的樣貌。例如磁磚上有一些裂痕，除了有嚴重結構問題的以外，我們都刻意不去修補。」

「希望來客們能感受到這裡的歷史，體會到我初見此地時的那種驚喜。」

昔日樣式的洗澡盆與小凳子

大量觀葉植物為這個空間增添了鮮活的生命力。大里惠未說，她看到這座已經完成使命的老錢湯時，覺得它「猶如溫室」。冷硬的磁磚與茁壯成長的柔韌植栽形成了鮮明對比，窗外的陽光傾瀉而下，照亮整個空間。

愜意舒適的榻榻米座席

浴池上鋪設了榻榻米，形成一個半高的平台，坐在上面可以把雙腿伸開，像泡湯一樣愜意地舒展身體。淋浴沖洗區的矮牆上排列著的水龍頭，讓人聯想到它當年被使用時的景象。牆上的磁磚畫十分精美，但據說由於從事這項工作的職人越來越少，修復起來已十分困難。