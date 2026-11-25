能夠欣賞四季更迭景致的鎌倉（神奈川縣），秋季的紅葉同樣享有極高人氣。本篇將帶領大家走訪被金黃與緋紅妝點得宛如織錦般美麗的寺社。

充滿風情的北鎌倉秋景

鎌倉的寺社裡各種花木綿延不絕，一年四季持續點綴著寺院境內。酷暑告一段落後，胡枝子與彼岸花相繼盛開，接著銀杏葉轉黃，最後由楓葉轉紅為一年畫下句點。

若要走訪秋色如錦的鎌倉名勝，首先不妨前往距離JR北鎌倉站不遠、名列鎌倉五山第四位的淨智寺。在本堂「曇華殿」前，滿地銀杏黃葉紛飛飄落。在逆光下透亮閃耀的黃葉固然美麗，但落葉鋪成的地毯同樣迷人。寺方刻意不加清掃的風雅巧思，讓前來參拜的遊客大飽眼福。

穿過平交道，便會來到下一個目的地——明月院的參道。這座寺院一年四季花色不絕，尤以初夏時節開滿境內的繡球花聞名，但秋季紅葉的美麗程度也絲毫不遜色。在繡球花季總讓參拜者大排長龍的「悟道之窗」，到了秋天排隊時間並不會太長，正是拍攝這處名景的絕佳機會。

回到從站前延伸而出的縣道，背對平交道往前走，建長寺便會映入眼簾。建長寺創建於1253年，是日本首座正式的禪宗道場，也是名列鎌倉五山第一位的巨剎。沿著境內左側的側參道往深處走，隨處可見楓樹矗立，在秋日陽光的照耀下閃耀著鮮豔色彩。