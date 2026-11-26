歷經數個世紀的風吹雨打，始終守護著古都鎌倉（神奈川縣）的高德院大佛。坐鎮於戶外的「露座大佛」，會隨著季節、天氣與時段展現出不同的韻味，讓人無論造訪多少次都想前來參拜。

歷經災害與風雨的大佛

在鎌倉的佛像中，唯一獲指定為國寶的便是高德院的本尊「銅造阿彌陀如來坐像」。一般普遍以「鎌倉大佛」的通稱深受喜愛，是參拜人潮絡繹不絕的古都象徵。這尊總高13.35公尺、總重高達121公噸的金銅佛像，與奈良東大寺的盧舍那佛並稱為「國寶大佛」雙璧。

相較於安置在大佛殿內的奈良大佛，鎌倉大佛則為露座形式。13世紀中葉造立之初，原本也供奉於大佛殿中，但約在14至15世紀左右因強風與地震而倒塌，似乎便只留下了大佛本身。如今參拜者用來當作長椅歇息的周圍巨石，據說正是當年失落殿宇的礎石。

在沒有重型機械的時代，究竟是如何打造出如此巨大的銅像──？這個問題長久以來始終是個謎團，直到近年的發掘調查才證實當時採用了「分割鑄造法」。據悉，工匠將整尊佛像分為7層，依序從底部開始鑄造，並反覆進行覆土使銅液凝固的工序。

實際上，從台座後方進入佛像內部，便能清楚看見當時的接合處。此外，背部的窗戶據信也是為了在完工後將內部的泥土與工具運出而設置的。

剛造立時，大佛表面似乎覆滿了金箔，但在長年的風吹雨打下逐漸剝落，露出了青銅的原本質地。時至今日，若仔細觀察右臉頰一帶，仍能看見些許殘留的金箔，令人遙想昔日風采。