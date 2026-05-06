擂缽與擂棍：研磨搗碎，隨心掌控

缽內磨紋，靈魂所在

擂缽和擂棍主要用來將食材研磨細碎或搗成泥。使用的技巧，是把食材抵在擂缽內側被稱作「櫛目」（梳理紋路）的凹凸紋路上來回研磨。

想要把山藥、豆腐磨得細膩滑順，就用大號擂缽；芝麻、花椒芽等則用小號擂缽研磨即可。磨好後直接將食材加入其中拌勻，一道小菜就此完成，還可以連擂缽一起直接端上餐桌。

不少來飯田屋的外國遊客，都會直接點名要「芝麻研磨器」；而且，他們似乎還用它來搗製青醬。



第六代社長飯田結太。各式擂缽琳瑯滿目的貨架



轉動擂棍在擂缽中畫圓般地研磨芝麻（PIXTA）

缽身夠深，底部還帶有矽膠防滑設計的擂缽，很受外籍遊客歡迎。



人氣最高的擂缽，底部較寬、穩定性好



「櫛目」是為實用而生的功能美學。價格低廉的產品靠模具壓出紋路，而工匠用金屬工具手工刻製的紋路，其溝槽稜角銳利，用起來更加省力高效