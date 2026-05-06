擂缽與擂棍：研磨搗碎，隨心掌控

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如今雖說有食物調理機、電動研磨機等便捷廚具，但親手用擂缽和擂棍研磨搗碎食材的獨特樂趣依舊無可替代。
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缽內磨紋，靈魂所在

擂缽和擂棍主要用來將食材研磨細碎或搗成泥。使用的技巧，是把食材抵在擂缽內側被稱作「櫛目」（梳理紋路）的凹凸紋路上來回研磨。

想要把山藥、豆腐磨得細膩滑順，就用大號擂缽；芝麻、花椒芽等則用小號擂缽研磨即可。磨好後直接將食材加入其中拌勻，一道小菜就此完成，還可以連擂缽一起直接端上餐桌。

不少來飯田屋的外國遊客，都會直接點名要「芝麻研磨器」；而且，他們似乎還用它來搗製青醬。

第六代社長飯田結太。各式擂缽琳瑯滿目的貨架
第六代社長飯田結太。各式擂缽琳瑯滿目的貨架

轉動擂棍在擂缽中畫圓般地研磨芝麻（PIXTA）
轉動擂棍在擂缽中畫圓般地研磨芝麻（PIXTA）

缽身夠深，底部還帶有矽膠防滑設計的擂缽，很受外籍遊客歡迎。

人氣最高的擂缽，底部較寬、穩定性好
人氣最高的擂缽，底部較寬、穩定性好

「櫛目」是為實用而生的功能美學。價格低廉的產品靠模具壓出紋路，而工匠用金屬工具手工刻製的紋路，其溝槽稜角銳利，用起來更加省力高效
「櫛目」是為實用而生的功能美學。價格低廉的產品靠模具壓出紋路，而工匠用金屬工具手工刻製的紋路，其溝槽稜角銳利，用起來更加省力高效

山椒木是擂棍的最佳選材

傳統的擂棍，選用的是日本原產的山椒木。這種選擇非常合理：它的質地堅硬，耐磨耐用；凹凸的樹節，讓人易於握持；自帶天然抗菌特性，更加衛生。

質地密實的山椒木是製作擂棍的理想材料
質地密實的山椒木是製作擂棍的理想材料

雖然電動研磨機、食物調理機等是非常便利的廚具，但擂缽和擂棍結合了研磨、舂打和搗碎等動作，可將食材處理成自己想要的理想狀態，這可謂是其魅力之所在。既能充分激發食材的香氣，又能享受慢工出細活的烹飪過程，做出來的滋味也更勝一籌。

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  1. 磨泥器
  2. 擂缽與擂棍
  3. 飯糰模具、捲簾
  4. 廚房刃具（削皮刀、切片器等）
  5. 鐵壺、濾茶器
  6. 土鍋（砂鍋）、雪平鍋
  7. 平底鍋
  8. 玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）
  9. 砧板
  10. 醬油瓶、味噌攪拌器

採訪、撰文：nippon.com 編輯部
攝影：野村和幸（已標註來源圖片除外）

標題圖片：擂缽與擂棍

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