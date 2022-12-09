2022年新詞・流行詞大獎為「村神」：揮別低迷黑暗氣氛的語詞、連續2年跟棒球有關

新詞・流行詞・年度的漢字

無論是對冠狀病毒的厭倦，還是也已習慣新冠，至少在新詞和流行詞的世界中，新冠病毒的影子確實已大大消退（評選委員會委員畠山秀樹先生所言）。然而，受到俄羅斯入侵烏克蘭、日圓歷史性貶值與通貨膨脹持續加劇、舊統一教會的問題等，仍是諸多負面消息接踵而至。在這樣的情況下，頌揚日本職棒歷史上最年輕、創下史上第一次紀錄的養樂多隊村上宗隆選手的詞，雀屏中選為新詞‧流行詞大獎了。

決定表達今年社會現象詞語的年度大獎「2022 U-Can新詞‧流行詞大獎」（自由國民社『現代用語的基礎知識』選）的年度前10大詞彙，於12月1日正式宣布。

年度大獎，年度十大新詞‧流行語

【年度大獎】村神

日本職棒養樂多隊內野手村上宗隆，成為歷史上首位連續五打席敲出5支全壘打的球員，時隔58年敲出單季56轟，首次超越王貞治過去創下的日本人最多全壘打紀錄，22歲的他，成為中央聯盟最年輕三冠王球員。這位帶領養樂多隊連續二年奪得聯盟冠軍的年輕主砲，被球迷譽為「村神」。

10月3日的最後一場比賽，他敲出第56支本壘打，決定他成為歷史上最年輕的三冠王。從9月13日第55轟開始，他克服本賽季最差的連續13場比賽無全壘打的劣勢，最後取得如此戲劇性的紀錄，讓全場球迷氣勢都沸騰起來。

擔任評選委員會委員、專欄作家辛酸Nameko表示，「讓人強烈地感受到日本的衰落跡象的2022年。包括日圓走弱和物價上漲，舊統一教會與政治的關係，以及奧運弊案的揭露等……。就算出現大谷翔平這樣的希望之光，都無法承受這些噴湧出來的黑暗事件」。語言學家的金田一秀穗表示：「我想在文字世界中盡可能選擇一些更明亮的東西，因此棒球最終成為選擇焦點」。

繼2021年的「真二刀流 / 翔Time」之後，與棒球相關的詞彙連續二年入選大獎。

【前10名】

基烏

直到3月30日前，日本都稱烏克蘭首都發音為「Kyiv（基輔）」，但日本政府之後根據烏克蘭語發音將其改為「Kiv（基烏）」，以表示聲援受到俄羅斯攻擊的烏克蘭。 此外，「切爾諾貝利」則是改為「車諾比」發音。

狐狸舞（きつねダンス）

日本職棒火腿鬥士隊的應援舞蹈。原曲是來自挪威兄弟組合Ylvis的《The Fox》。由於其令人上癮的中毒性節奏，和戴著耳環和大尾巴的鬥士隊啦啦隊女孩的微笑，讓許多人因此被其可愛都給擊倒了！

國葬儀

過去在1926年頒布的《國葬令》在二戰後被廢除，因此現在沒有任何法源依據舉行國葬。 為此，遭到刺殺身亡的前首相安倍晉三並沒有舉行國葬，而是由內閣府舉行國家等級的「國葬儀」儀式。

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宗教二世

是指在具有特定宗教和信仰的父母的撫養下成長的孩童世代。為了將其從詛咒中解脫出來，相關人士自2010年代後期以來，一直透過社交媒體來努力營救，在首相安倍晉三遭槍殺後，該世代獲得更廣泛注目。

不知道啦

關西方言中，在太過招搖地高談闊論自己不太了解的事情後，再透過一句「不知道啦」來企圖逃避責任的說法。作為避免表達斷定語氣，該詞在全國內逐漸產生影響力。

智慧型手機肩背包

最近經常看到的智慧型手機被斜背。 包括將手機殼用肩帶穿過，到手拿包等斜背類型，種類繁多。加上智慧型手機裡也有裝西瓜卡（Suica）和信用卡等，感覺一支智慧型手機萬事足矣。

先拿前方

在超市買牛奶或豆腐，不都是先從後面挑保存期限最長的開始嗎？從減少食物浪費的觀點出發，未來請從前面的開始依序拿取吧！

養樂多1000

自2021年4月發售以來，一直供不應求的養樂多新乳酸菌飲料。由於產品號稱會產生放鬆效果並改善睡眠品質，因此看似成為壓力社會的強力夥伴，但後來造成超市也限購，壓力反而變成是想買也買不到的壓力……

惡性日圓貶值

自從1990年8月以來，日圓兌美元再度睽違32年來出現150日圓兌一美元的數字。但日本央行的政策，是繼續實施非常規的貨幣寬鬆政策，加上由於與世界其他地區的利率差異，日圓將繼續走弱。食品和燃料價格上漲，持續給人們生活帶來壓力。 即使放寬邊境檢疫措施後，也沒有錢出國！

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在夏季的高中棒球甲子園大賽中，作為東北地區首次獲得冠軍的仙台育英高校總教練須江航，在獲勝後的採訪所說這一言。過去因新冠疫情而被迫迴避「太密切接觸」的限制，以及高中生活忍受至此的高中生們，表達了他對學生們的愛。

標題圖片：時事