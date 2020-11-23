「體質」不同，「保健法」各異：傳統飲食是民族智慧的結晶

與微生物共存

日本料理支撐著日本成為長壽國家，但也並非誰吃了日本料理就都能長壽。祖先的遺傳基因、生活習慣和氣候風土等因素，形成了世界上各個民族互不相同的體質。免疫學專家、內科醫生奧田昌子說，體質不同，理想的飲食生活方式也相應有所變化。