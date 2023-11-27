犬將軍的大奧與女性關係充滿了謎團和八卦

犬將軍的大奧與女性關係充滿了謎團和八卦歷史 文化 政治外交 社會
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求子不順利的「就這麼辦將軍」
首先我們來談談第四代將軍家綱，簡單來說，他是個「存在感薄弱的將軍」。1651 年（慶安4年）4 月，他的父親家光在擔任幕府將軍期間去世，4個月後依照傳統由長子家綱繼任，此時的家綱才11歲，當然無法展現任何領導能力。
家綱執政初期，主導政治者仍是老中們，政治實權掌握在有「寬永遺老」之稱的前朝重臣手上。此外，1666年（寬文6年）成為大老（譯註：大老為江戶幕府時期最高政務官）的酒井忠清佔據政壇重要地位。由於忠清的宅邸位於江戶城大手門的下馬札（譯註：下馬札類似於警戒區的概念，按照禮數，為尊重幕府權威從下馬札開始就必須下馬徒步而行）附近，因此有「下馬將軍」之稱，握有政治上極大的實權。
當政的家綱總是對老中們的提議表示「就這麼辦」，因此有了如此嘲諷般「就這麼辦將軍」的稱號。
另外，關於大奧的部分，有一種說法是，在家光去世後，精簡了大奧女中的人力3700多名。也有一些百科全書記載，是因為家綱自小就常常待在大奧裡，所以縮減了大奧的規模，但事實真相如何，不得而知。
可以確定的是，雖然家綱將軍在位近30年，有正室妻子與兩名妾室，但是卻沒有留下子嗣。更精確地說是妾室曾懷胎二次，但都是死胎。
1680年（延寶8年）5月6日，家綱將弟弟綱吉召至江戶城，並下令「我沒有繼承人，你來當我養子吧」，於是家綱便讓綱吉住進江戶城的二之丸，就這樣，綱吉確定繼任第五代將軍。
8日，家綱逝世。
綱吉之母・桂昌院風評不佳
關於綱吉被選為第五代將軍，幕府內部似乎議論紛紛。
家光有三個兒子，按年齡排序為家綱、綱重、綱吉。綱重比哥哥家綱早一步病逝，留下一個兒子綱豐。換句話說，能成為家綱繼任者的人選有二，他的弟弟綱吉和他的姪子綱豐。
當時綱豐19歲，已經是成年人了，也由於他是綱重的嫡子，應該擁有更高的將軍繼承權順位。
儘管如此，當時綱吉就任將軍一職，可能意味著那是一個過渡期。由上一代將軍的弟弟擔任過渡期的繼承人，在當時《武士繼承法》的慣例法中是常見的情況（《德川綱吉》福田千鶴，山川出版社）。
然而，綱吉執政初期實行仁政，有「天和之治」之美稱，以結果來看，綱吉執政了很長一段時間，使得綱豐作為第六代將軍家宣即位，足足延後了約三十年之久。
另外，民間也有流傳這是一種折衷方案的說法，主要為了避免綱吉母親阿玉和綱豐祖母阿夏之間的衝突。在上一篇文章提過，阿玉和阿夏兩人水火不容，都希望自己的血脈成為將軍。
由於阿玉的兒子綱吉率先成為將軍，阿玉的心願先一步實現，接著阿夏的孫子綱豐後繼成為將軍，可以說兩人平分秋色。這是一種非常日本的解決問題方式。而且，此時不論是阿玉或阿夏皆已剃度為尼，家譜中記載阿玉為「桂昌院」、阿夏為「順性院」。
然而，對綱吉和桂昌院的負面輿論卻層出不窮。
綱吉執政時期，發生淺野內匠頭在松之廊下（即江戶城本丸大廊下）砍傷吉良上野介的襲擊事件。事發當天，是綱吉接待朝廷特使的大日子，這項任務對綱吉來說相當重要，因為朝廷將賜與綱吉之母桂昌院從一位的官位。
她是德川家族繼家光之母崇源院（阿江）後第二位獲得從一位官位的女性，也是綱吉極力向朝廷爭取而來的賞賜。
在這種情況下，要是幕府負責接待朝廷的官員犯下大錯，只會讓綱吉顏面盡失，也難怪綱吉會如此震怒了。
將軍的側用人（譯註：側用人為將軍近侍的最高職，職司將軍與幕臣之間的聯繫橋樑。）柳澤吉保考量到綱吉對母親的感情，向綱吉建言命令淺野內匠頭切腹謝罪，但引起爭執的雙方原本都應該接受處分才是，然而吉良卻未被究責。因為此事，使得世人對綱吉、桂昌院、柳澤吉保留下更多負面評價。
綱吉對母親呵護備至，也是後世傳言他有戀母情結的原因。
《生類憐憫令》的幕後黑手是桂昌院？
據說《生類憐憫令》的幕後黑手正是桂昌院。
綱吉有一個嫡子德松，在5歲時病逝。而此時桂昌院深信僧侶所言「禁止殺生能增長君王之德，綿延子嗣」之語，進而慫恿綱吉，影響綱吉做決策。綱吉的「犬將軍」稱號，便是在這樣的時空背景下誕生的。
根據最新的研究調查顯示，傾向於把《生類憐憫令》視為宗旨是「慈悲眾生」的一項仁政，並無法斷言通篇皆為惡法。只不過，這項政策毫無疑問地相當擾民。畢竟，要興建大規模的犬隻收容所來保護流浪犬，單單這一項無疑就是一筆極龐大的開銷。
民眾將這份對於浪費公帑的不滿遷怒到綱吉和桂昌院身上，民間流傳桂昌院慫恿綱吉、影響綱吉決策的說法僅是當時的謠言，並沒有被證實。不過，桂昌院的確被塑造成一個惡人的形象。
但即使禁止殺生，綱吉依然膝下無子。
綱吉身邊的女性關係
在大奧裡，綱吉的正室妻子為鷹司信子、三位妾室分別是阿傳、以及從京都來的大典侍、新典侍。然而，他唯一的兒子是阿傳所生的德松，在5歲時病逝。
綱吉時代的大奧可說是充滿八卦的集散地。比如，來自京都的信子與阿傳不和，與阿傳同樣出身低賤的桂昌院便協助阿傳。而信子為了對抗阿傳，請來朝廷公家的右衛門佐局進入大奧擔任御年寄職位，此舉亦可替自己增添盟友。而後右衛門佐局為綱吉迎入新典侍。
桂昌院也不甘示弱，向綱吉推薦大典侍進入大奧服侍綱吉。
信子與桂昌院納新典侍和大典侍進入大奧，都只是為了要延續德川將軍家族血脈的一種政治決策。
而旁觀者們總是帶著看好戲的心態，來看這一場場的對立衝突，關於將軍之母、正室及妾室間的流言蜚語卻也似乎永無止境。
再加上綱吉身邊的兩名近侍牧野成貞和柳澤吉保也捲入其中，使事態變得更加複雜。
綱吉、成貞、柳澤三人之間的女性關係充滿了八卦。
綱吉把歪腦筋動到了成貞之妻亞久里和他女兒阿安身上。
當綱吉拜訪柳澤宅邸時，對吉保的小妾染子一見傾心，吉保便將染子送給綱吉。如果這是事實的話，人際關係已然破滅。
當然，這些故事跟大奧並無直接關係，都是關於綱吉自己與其他女性私慾的謠言，然而對那些喜愛八卦的人來說，將軍的「血脈」與大奧的鬥爭，兩者本質並無太大差別。
社會上對於大奧的印象是充滿情慾糾葛的地方，似乎便是從當時流傳開來的，甚至民間有傳言說綱吉是被他的正室妻子・信子所殺死的。
另外補充說明，綱吉將軍在松之廊下砍傷事件後設置側用人一職，在砍傷事件之前的1684年（貞享元年）8月28日，也有發生過若年寄・稻葉正休攻擊大老・堀田正俊的刺殺事件。
由於當時案發現場很靠近將軍所在的房間，為了安全考量，必須把老中們和將軍的房間隔開一些距離。設置側用人一職僅是用來填補中間的距離。
而且，很顯然地側用人並沒有深入參與老中主導的政治決策，也絕非那種能夠隨心所欲操控幕府將軍心意的人（《德川將軍幕僚研究》福留真紀，歷史科學叢書）。
只不過，長期流傳下來的民間說法至今仍未能輕易抹消。
有人說綱吉是「一個充滿理想主義卻也怯懦的獨裁者」（《德川綱吉》塚本學，吉川弘文館），也有研究者發現他具有偏執狂的性格。《生類憐憫令》亦是如此，雖然對狗、鳥、魚等動物抱有慈悲心是理想的，但做法確實太過偏激。
或許正是這樣異於常人的角色設定使他的真實形象無以傳達，所以到現在綱吉仍是一位迷霧中的神秘將軍。
而大奧內那些與女性相關的八卦情事，反而更加深了這團團迷霧。
以結果來看，綱吉未有繼承人這件事左右了之後的大奧與將軍的子嗣問題。
標題圖片：《善惡三十六美人 淨光院》（局部）：描繪人物為綱吉正室・鷹司信子。淨光院是信子的法號，被描繪成惡女形象是由於坊間流傳她因痛恨綱吉淫亂的女性關係，所以在殺害自己丈夫後自殺。關於綱吉的部分都是可信度不高的臆測性社會新聞（東京都立中央圖書館特別圖書室藏）