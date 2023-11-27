犬將軍的大奧與女性關係充滿了謎團和八卦

為延續德川將軍家族血脈，春日局的堅持開創了「大奧」，第三代將軍德川家光有了嫡子，使得德川家香火得以延續。然而，當家光的長男家綱成為第四代將軍後，事態卻開始逐漸惡化，家綱未能留下子嗣。因此，家光的第四個兒子綱吉成為第五代將軍，這名人生中總圍繞著真相不明的流言蜚語的不可思議男子，成為後世人們對他的印象。

求子不順利的「就這麼辦將軍」 首先我們來談談第四代將軍家綱，簡單來說，他是個「存在感薄弱的將軍」。1651 年（慶安4年）4 月，他的父親家光在擔任幕府將軍期間去世，4個月後依照傳統由長子家綱繼任，此時的家綱才11歲，當然無法展現任何領導能力。 家綱執政初期，主導政治者仍是老中們，政治實權掌握在有「寬永遺老」之稱的前朝重臣手上。此外，1666年（寬文6年）成為大老（譯註：大老為江戶幕府時期最高政務官）的酒井忠清佔據政壇重要地位。由於忠清的宅邸位於江戶城大手門的下馬札（譯註：下馬札類似於警戒區的概念，按照禮數，為尊重幕府權威從下馬札開始就必須下馬徒步而行）附近，因此有「下馬將軍」之稱，握有政治上極大的實權。 當政的家綱總是對老中們的提議表示「就這麼辦」，因此有了如此嘲諷般「就這麼辦將軍」的稱號。 另外，關於大奧的部分，有一種說法是，在家光去世後，精簡了大奧女中的人力3700多名。也有一些百科全書記載，是因為家綱自小就常常待在大奧裡，所以縮減了大奧的規模，但事實真相如何，不得而知。 可以確定的是，雖然家綱將軍在位近30年，有正室妻子與兩名妾室，但是卻沒有留下子嗣。更精確地說是妾室曾懷胎二次，但都是死胎。 1680年（延寶8年）5月6日，家綱將弟弟綱吉召至江戶城，並下令「我沒有繼承人，你來當我養子吧」，於是家綱便讓綱吉住進江戶城的二之丸，就這樣，綱吉確定繼任第五代將軍。 8日，家綱逝世。