海帶芽料理精選：低熱量，現代餐桌的寵兒

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

海帶芽作為味噌湯裡的「常客」，對日本人而言是再熟悉不過的食材了。它味道溫和，不會給人留下過分強烈的印象。雖難稱驚豔，但它卻是日常餐桌上不可或缺的「寵兒」。

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海帶芽味噌湯

最經典的味噌湯食材。除了大受歡迎的海帶芽配豆腐味噌湯外，還可將豆腐換成油豆腐或高麗菜或馬鈴薯等食材，自由組合，超級百搭。



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海帶芽拌飯

因為是學校的經典營養午餐而讓日本人倍感親切，很多人會在家中復刻這份味道。



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醋拌海帶芽

夏季餐桌的經典涼拌菜。一般會搭配小黃瓜，如果再加入章魚、蟹肉棒等，便可升級為一道主菜。



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若竹煮

這款燉菜堪稱「山野之春」（筍）與「海洋之春」（海帶芽）的邂逅。得益於真空包裝的竹筍和鹽漬海帶芽，往日春季的美味，如今一年四季都能享用。（在竹筍篇中亦有介紹）



若竹煮（PIXTA）

海帶芽拉麵

油脂濃郁的湯頭和厚實的叉燒，配上不會喧賓奪主的海帶芽，實為相得益彰。



海帶芽拉麵（PIXTA）

孢子葉碎

海帶芽根部的孢子葉與葉片部分質感迥異，它厚實且硬韌。其最大特點是汆燙後會變得異常黏滑，幾乎讓人無從下手拿捏。若在家烹飪，建議加熱前先切好。超市通常販售已切好的成品。這種黏滑感源自水溶性膳食纖維「褐藻醣膠」，它有助於調節腸道環境。很多人喜歡把它和納豆、秋葵等其他黏滑的食材拌在一起食用。



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標題圖片：澆汁烏龍麵（PIXTA）