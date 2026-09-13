白與黑都香氣四溢！點心種類也超豐富：芝麻美食選輯

日本食物圖鑑：知食材，增食慾

雖然幾乎沒有單獨食用芝麻的機會，但只要灑在料理上點綴，風味、賣相與營養都能大幅提升。小小的顆粒，卻擁有巨大的存在感。

關於食材詳細介紹，請點閱以下

→「芝麻：憑藉精進料理與天婦羅普及並深植人心──即使自給率僅0.1%也是和食不可或缺的食材」

過去各個家庭都會自行炒芝麻，並用擂缽與擂棍研磨芝麻，但如今市面上已普遍流通經過加工處理的「熟芝麻」、「芝麻碎」及「芝麻醬」，讓人在日常餐桌上也能輕鬆享用。

芝麻涼拌／濃醬芝麻拌

將芝麻碎與醬油等調味料混合成拌醬，裹在汆燙好的菠菜或四季豆上。白芝麻或黑芝麻，可依個人喜好選擇使用。

芝麻豆腐

作為精進料理（素食料理）的代表性美食而聞名。將醬狀的芝麻與溶解的葛粉混合後加熱，仔細攪拌燉煮再冷卻凝固而成。外形雖然與豆腐相似，但完全沒有使用大豆。有白芝麻與黑芝麻兩種種類。



（農林水產省 「我們的鄉土料理」）

芝麻豆腐的起源眾說紛紜，有傳聞是平安時代作為遣唐使前往中國的空海（弘法大師）歸國後於高野山（和歌山縣）所發明，也有說法是江戶時代初期來自中國的隱元禪師所傳入。基於「戒殺生」的教義，對於不食用肉類、魚類與雞蛋的修行僧侶而言，芝麻是相當珍貴的蛋白質來源，而耗時費工的芝麻豆腐製作過程本身亦是修行的環節之一。

在江戶時代出版並引發熱烈迴響的大爆款食譜《豆腐百珍》續篇中，便介紹了使用白芝麻的古典製作方法。



1783年出版《豆腐百珍 續篇》封面（左）與芝麻豆腐（麻乳）章節（國立國會圖書館藏）

芝麻鹽

將炒黑芝麻與烤鹽混合而成的調味料。撒在紅豆飯或油飯上，能使整體風味更加鮮明提味。



市售的芝麻鹽（左）。撒在紅豆飯等食物上食用（Photo AC）

大學芋

將油炸過的地瓜裹上甘甜糖蜜的家常點心。而撒在上面的，清一色都是黑芝麻。



（Photo AC）

芝麻醬汁

吃火鍋料理時，要搭配清爽的橙醋（柑橘醬油），還是濃郁的芝麻醬，喜好因人而異。最近兼具清爽與濃郁雙重優點的「芝麻橙醋」也相當受歡迎。



（PIXTA）

紅豆麵包

日本本土誕生的甜麵包代表。若表面裝飾著黑芝麻，內餡是帶顆粒紅豆餡的機率極高。順帶一提，如果是罌粟籽，則多半是紅豆泥。雖然沒有明文規定，但似乎已成為業界不成文的默契。



（PIXTA）

芝麻仙貝

在仙貝麵糰中揉入黑芝麻能大幅提升香氣。若是使用量多到整片變得烏黑，難道吃起來就只剩下芝麻味了嗎？



（Photo AC、PIXTA）

南部仙貝

戰國時代誕生於南部地方（岩手縣中部至青森縣東南部）的保存食品。由於當地夏季依然涼爽，小麥栽培比稻作更為盛行，因此餅皮是用麵粉製作。如今仍作為北東北的知名伴手禮而備受喜愛。鋪滿密密麻麻的黑芝麻是其經典款式。



（Photo AC）

芝麻萩餅

將煮熟的糯米包裹紅豆餡的日式和菓子，會根據各季節綻放的花卉名稱，在春季稱為「牡丹餅」，秋季則稱為「萩餅」。除了紅豆餡之外，裹上芝麻碎的版本也因為香氣十足而大受歡迎。



（Photo AC）

芝麻餡

黑芝麻醬也經常應用於和菓子中。在串糰子上鋪滿熬煮得光澤誘人的芝麻餡，對芝麻愛好者來說簡直毫無抵抗力！



由前至後分別為黑芝麻、醬油醬汁、紅豆泥口味的串糰子（Photo AC）

調查、統籌：E-Craft

標題圖片：胡麻拌菠菜（PIXTA）