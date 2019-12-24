沖繩「向臺灣學習」風潮──從臺灣展・島嶼音樂季看見臺日交流的嶄新樣貌

「必須向臺灣學習」，這是最近在沖繩常常聽到的一句話。沖繩將在2022年迎接回歸日本的50週年。在沖繩文化逐漸「日本化」之中，守護傳統文化的風潮高漲，而成為參考對象的，正是珍視島嶼文化的鄰居──臺灣。今年秋天，沖繩縣立博物館‧美術館舉辦了「臺灣展 以黑潮連接的鄰島」，臺灣和沖繩的文化交流項目「島嶼音樂季」也同時展開。在重新審視內部文化的道路上，臺灣可以說領先在前，在希望能學習臺灣的沖繩的態度中，可以看見臺日交流的未來。

久部良女士在琉球大學就讀3年級的時候，在教授的帶領之下首次訪臺，他說：「自己研究琉球史，卻對如此鄰近的臺灣一無所知，受到非常大的衝擊。」其後前往臺灣大學留學，修讀文化人類學。參與成立原住民博物館等相關事務，之後回到沖繩，擔任沖繩縣公文書館的專業人員。在轉任國立劇場OKINAWA後再轉至博物館・美術館的第3年，也就是在2020年春天預定退休。在退休前，久部良女士順利完成了這個可以說是一生事業集大成的臺灣展。

整個展覽以生者的影像證言作結，呈現出展示之「物」交棒給時代證言「者」（譯註：「物」和「者」日文發音皆為mono），讓過去與現在相連之感。企劃這個展覽的學藝員久部良和子說：「我想在歷史紀錄的最後，置入記憶。」「聽到川平的時代證言，可以理解到，無論臺灣還是沖繩都被歷史所擺佈。這個展覽的出發點，在於拭除日本為第一等、沖繩次之為二等，臺灣則是三等這樣的歧視感。現在反而臺灣才是領先，思考臺灣為何有如此蓬勃發展的活力，答案是語言和文化。不僅守護臺語，也很重視原住民的文化。自己是臺灣人這樣的意識和自信，成為活力的來源。在此次臺灣展裡，我希望能呈現應該多向臺灣學習這樣的訊息。」

翻閱圖錄，參觀展覽時的記憶，一一浮上心頭。進入展場，首先映入眼簾的是展覽宗旨的說明文字：「現代社會裡，世界越來越小，多樣的語言、文化、價值觀共存其中，首先讓我們從認識自古深入交流的鄰居的真正樣貌開始吧，因為臺灣是黑潮相連的『鄰島』」

2019年底，期待已久的包裹終於到了。那是沖繩縣立博物館‧美術館在9月6日到11月4日舉辦的「臺灣展」的圖錄（非賣品）。雖然趕不上在展出期間出版有些遺憾，但應該花了不少工夫製作吧。圖錄裡歷時性地回溯臺灣和沖繩、日本的歷史與相互關係，最後附錄展示資料一覽的照片。以中日文對照的方式呈現，應該是希望無論在臺灣還是日本都能讓人順利閱讀。序章「關於臺灣的沖繩相關資料」裡，田名真之館長（沖繩縣立博物館）提及《隋書》中的「琉求傳」，並指出「『琉求』是沖繩還是臺灣，自古以來時有爭論，雖然認為是臺灣的說法較有力，但並未成為確定之說」。不論爭論的結果如何，我們可以了解到臺灣和沖繩從古至今的鄰近關係。

臺灣東海岸與沖繩輪流舉辦的島嶼音樂季已成為兩地的交流平臺

在臺灣展期間舉辦的「島嶼音樂季（H.O.T Islands Music Festival）」，筆者曾經撰文報告過在臺灣舉辦第5回的情況。H就是花蓮，O指沖繩，T則意味著臺東，此音樂季已經成為臺灣東部和沖繩固定舉辦的文化交流活動。第6回輪到沖繩，於2019年9月19到27日舉辦。由臺灣和沖繩輪流舉辦這樣的嘗試非常獨特，以音樂為入口，再擴大到生活文化的整體交流，並深化認識，這個活動讓人覺得已經上了軌道。我們可以說，這與呼籲「認識鄰居的真正樣貌」的「臺灣展」，可說是意念相通。





來自臺灣和沖繩音樂人舉行的「音樂人研究會」和「島嶼音樂季」之後開始的是「地域訪問與文化體驗」活動。拜訪沖繩縣工藝振興中心，參觀紅型（譯註：紅型為沖繩最具代表性的傳統工藝染布，由於過往琉球與各國貿易頻繁，受到來自印度、中國、東南亞和日本染色技法的影響，紅型染具有色彩鮮艷奪目、配色大膽、花紋細緻的特徵，自古以來用於琉球王公貴族及士大夫的服飾）等傳統工藝的製造過程，或是前往八重瀨町的具志頭歷史民俗資料館，聽取館藏舊石器時代人骨化石「港川人」的發現經過，在「港川人從哪裡來？」的展示空間，「從2、3萬年前開始，可能有人類往來於太平洋沿岸各個地區之間」的說明裡，似乎很多人再次感受到臺灣和沖繩的緊密相近。2019年7月，為了再現「3萬年前的航海路線」的圓木舟航行，從臺灣東海岸出發，成功抵達相距超過200公里遠的與那國島，讓人記憶猶新。從「認識鄰居」開始，連結到思考自己從何而來，也是文化交流的趣味。

島嶼音樂季的相關企劃活動「島嶼工藝展」的會場裡，展示了臺東縣的石山部落復興阿美族傳統的「月桃織」，以及花蓮縣噶瑪蘭族的香蕉絲編織等工藝製品。主辦島嶼音樂季的「國立臺東生活美學館」的李吉崇館長，參觀完同一個建築物內舉辦的臺灣展之後，非常開心地表示：「看完年表，再次驚訝地發現臺灣和沖繩的關係如此緊密，也確定了我們所進行的島嶼音樂季方向正確，」此外他也期待：「建構出交相持續的基礎，花蓮和臺東是以政府為主來帶領民間的方式，政府和民間共同研討並實際執行的組織已經成形；而沖繩還是以民間組織為主，若民間的力量能確實展現，政府只要扮演輔助的角色即可。希望沖繩能朝這樣的方向前進，更加深化交流。」

根據沖繩方面的策展人、同時也是音樂製作人的伊禮武志的說法，沖繩行政方面的協助，尚未與臺灣取得平衡，也很難說民間擁有足夠的力量。伊禮等人為了能夠更加順利地持續進行交流活動，並成為亞洲・島嶼地域的橋樑，試圖建構國際性的網絡，他們今年7月在沖繩以民間身份召開了「島嶼交流NETWORK準備室」（暫稱）的籌設說明會。「首先建立網絡，希望能改變依靠臺灣的現狀」，伊禮如此說道，「因為是最近的外國」，他開始往來於臺灣和沖繩之間，向臺灣介紹沖繩文化的過程中，甚至移居到當地。「臺灣，特別是東海岸，是我的第二故鄉。人們開朗大方，覺得很像以前的沖繩。」





沖繩的薩克斯風演奏者小波本正從第5次的島嶼音樂季就參與演出，2019年10月26日他從臺灣邀請了由布農族母女組成的「小芳家族」6人團體，參加在南城市舉辦的戶外爵士音樂節「Jazz in Nanjo」和「宜野座村祭」，那是因為他曾在1年前的島嶼音樂季聽到她們的歌聲，非常感動，覺得那「像是爵士樂般的音樂，也想讓沖繩人聽聽」。宜野座的小學和中學的合唱團也參與了演出。12月14日，在臺東市內有場「Okinawa Night in 鐵花村」的活動，小波本正和連續2年參與島嶼音樂季的沖繩民謠音樂家仲村奈月等人參與演出。伊禮籌辦的「Mini島嶼音樂季」，作為「島嶼交流NETWORK準備室」活動的一環，也舉行了造訪排灣族部落等等的行程。





往來迴返，2020年的島嶼音樂季將由臺灣舉辦，以雙方共同推動建造的「島嶼平臺」為起點，朝向同時也在沖繩舉辦活動的方向前進。

顯而易見地，在臺灣和沖繩，嶄新的文化交流形式正在逐漸成形。

標題圖片：在「臺灣展」中觀看臺灣‧沖繩‧日本歷史年表的來展民眾（沖繩縣立博物館・美術館提供）