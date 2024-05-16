日劇為何難「出口」？

最近在日本，以商業電視臺為中心，電視劇播放數量越來越多。由於電視廣告收入下滑，透過串流媒體播出及擴大出口來提高收益成為一種新趨勢。然而，迄今為止，日劇的出口仍然談不上成功。這是為什麼呢？

電視劇僅占電視節目出口總量的5.5% 雖然《航海王》等動畫、《怪物》《在車上》等電影作品在海外引發廣泛關注，但另一方面，日本電視劇的進出口則存在明顯的入超。 從日本的無線電視臺截至2023年12月的情況看，NHK在播放義大利電視劇《醫生2 給未來的病歷》，東京電視臺在播放韓劇《現在很美麗》，富士電視臺在播放韓劇《夫婦的世界》。衛星電視BS和CS頻道上，則是全天都有海外電視劇播放。 然而，由日本製作的電視劇卻很少出口海外。根據日本總務省的調查，2021年度日本電視節目出口總額為655.6億日圓。其中，動畫作品為567.2億日圓，電視劇則為36.1億日圓，僅占整體的5.5%。 臺灣原本就有許多日劇粉絲，且近年有不少劇集在日本與臺灣同步播放。但除臺灣這一特例外，過去的一年，成功出口海外的日本電視劇並不多，僅有2022年4月分兩集播出的日英合作電視劇《名偵探待在家（The Homebound Detective）》（日本電視臺）和2016年以單集劇首播，2018年擴展為連續劇後熱播的《大叔的愛》（朝日電視臺）。 《名偵探待在家》講述了一名不出自家兒童房的男子利用網路追查偶像謀殺案的故事。該劇的翻拍權已授予美國的製作公司。另一部講述上班族男性間愛情的大受歡迎作品《大叔的愛》，於2021年製作了香港版，近期又宣佈將於2024年被泰國翻拍。然而，日本每年製作的電視劇超過百部以上，其中僅有兩部行銷海外，這一比例實在太低。

電視劇集數太少，制約出口 電視劇的海外銷售分為兩類：一是銷售播放權，在對象國或地區播放；另一種則是授權翻拍。韓劇採用的幾乎都是銷售播放權的模式。 以韓劇《梨泰院Class》（2020年）為例，該劇講述了貧窮青年與財閥鬥爭並一路逆襲，在餐飲界譜寫創業神話的故事。朝日電視臺購買了翻拍權，拍攝了《六本木Class》（2022年）。不過，這樣的例子極少。翻拍需要極高的製作經費和時間成本，因此，購買播放權直接播出更為便捷。 這裡潛藏著一個日本的電視劇難以出口海外的原因。儘管進行配音或添加字幕後直接播放的模式更易銷售，但由於日劇集數較少，因此難以打開海外市場。 日本商業電視臺製作的電視劇通常以1季（3個月）為單位播放，開播時間一般在4月、7月、10月和1月。每集時長約1小時（深夜劇通常更短，多為30分鐘），共10-12集。NHK除了晨間劇和大河劇（歷史劇）外，近來以季為單位播放的電視劇也多了起來。 另一方面，上文中列舉的韓劇《現在很美麗》每集約1小時，共50集（日本版為65集）。引發韓劇熱的《冬季戀歌》（2003年在日本播放）每集約1小時，共20集。在日本透過Netflix播放的人氣作品《愛的迫降》（2019-2020年）每集時長達70-110分鐘，且共有16集。對於海外電視臺來說，日劇轉瞬就結束了，很難處理。 歐美電視劇的集數通常也多於日劇。美劇《法網遊龍：特案組》描寫了與針對婦女兒童的犯罪作鬥爭的刑警，每集約45分鐘，每季約22集，已經連續播放了24年。顯然，其規模與日劇有著天壤之別。 發展時期留下的負面遺產 日本電視劇以「1季」為單位播出是從上世紀80年代開始的，這裡有著多種原因。首先，商業電視臺開始擔心電視劇失敗帶來的風險。倘若收視率在播放初期就急劇下降，那麼最好儘早完結。如果持續播放一年半載，損失就會擴大。以「1季」為單位，可以將虧損減少到較低程度。 商業電視臺對利潤的追求也是原因之一。上世紀90年代為止，商業電視臺發展迅速，廣告很容易招商，因此儘快更新與贊助商的合約利於增加營收。提高電視劇換檔速度可以賺取更多廣告費。但這也讓日劇背負上難以出口的負面遺產。 NHK晨間劇則因集數多而較利於出口。例如《阿信》（1983-1984年）被75個國家和地區引進，該劇雖然每集只有15分鐘，但一年內播出了297集。主人公阿信歷盡艱辛終獲成功的故事在亞洲、非洲的發展中國家中引發廣泛共鳴，同時也出口到了美國、加拿大等發達國家。該劇在日本國內平均收視率達到52.6％，在海外市場也大受歡迎。 同樣在日本國內大獲好評的156集晨間劇《海女小天》（2013年）也出口到了印尼、菲律賓等13個國家和地區。該劇講述了出身於岩手縣的主角天野秋為成為偶像而奮鬥的故事。儘管故事背景設定極具日本特色，但幸福觀以及善惡判斷等價值觀是各國共通的，因此並不影響傳播。 另一方面，探討母性問題的劇集《2個媽媽》（2010年，日本電視臺）被電視劇大國土耳其購買了翻拍權。該劇由日本著名編劇阪元裕二（曾憑藉電影《怪物》獲得2023年坎城國際影展最佳編劇獎）擔任編劇，日本版只有11集，很難直接銷售播放權，而翻拍後的土耳其版共有85集。由於土耳其版集數多，更容易出口，後來被40多個國家引進播出。 此外，日本版《2個媽媽》也進入了韓國、法國、西班牙等國的電視劇市場，但同樣都是透過翻拍形式。如果集數再多一些，想必日本版的播放權將會更有市場。