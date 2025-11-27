為什麼日本人至今仍然這麼喜愛李小龍？

1970年代前半，席捲全球的武術家、電影明星李小龍，在日本至今仍擁有穩固的人氣。他不僅以華麗的武術動作吸引著觀眾，其所展現的深厚精神性也與日本某些思想有所共鳴……即使李小龍逝世已逾半世紀，日本人至今仍對他深深著迷，本文將揭開其間的祕密。

「全新的強者」 筆者初識李小龍，是在1974年就讀小學三年級的時候，父親帶我去電影院觀賞《唐山大兄》。看到他那宛如藝術品般華麗的連環踢，不需槍械，也不需變身假面超人，就能將敵手一一擊倒，那種「全新的強者」形象深深震撼了我。回想起來，當時觀眾的熱情近乎異常，戲院外排著長長的隊伍，人龍裡大夥競相模仿李小龍的出拳與踢腿，還有人發出那著名的怪聲吶喊「阿打！」。散場時，接二連三的人們走出戲院，彷彿被充滿力量的李小龍附身，個個自以為是武術高手。 在大銀幕上展現的「高踢」與「迴旋踢」帶來了強烈衝擊，那些動作宛如芭蕾舞者般優雅卻兼具力量的美。更震撼的是他使用的「雙節棍」，對日本人而言完全是一種難以想像的武器。他那近似雜耍般華麗的操控方式留下了極強大的視覺衝擊，甚至掀起一股雙節棍熱潮，一度還出現有人以雙節棍犯案的社會事件。 他那經過鍛鍊的精實體格，與以往日本人見到的西方肌肉派偶像明顯不同，但同樣散發著驚人的存在感。他不穿傳統道服，而是以那身如同雕塑般的肌肉直接示人，藉此昭示自己作為武術家的本質。在李小龍之前，提到肌肉派演員，人們想到的多是卻爾登．希斯頓（Charlton Heston）、寇克．道格拉斯（Kirk Douglas）、查理士．布朗遜（Charles Bronson）等，他們的體格與日本人大相逕庭，是一般人難以模仿的憧憬。然而，東方人體型的李小龍，卻能在影像中壓倒性地擊敗西方人，這幾乎簡直就是一場「革命」了，讓當時的日本人彷彿接收到了一個喚醒神經的訊息：「你們也能辦得到。」 可惜的是，李小龍的作品在日本上映的時間普遍晚了其他國家好幾年，當時的日本觀眾幾乎無緣親眼目睹生前的李小龍。也正因為如此，日本人對他的熱情反而更為強烈而持久。 李小龍個人檔案 本名： 李振藩（LEE JUNFAN），BRUCE LEE

李振藩（LEE JUNFAN），BRUCE LEE

出生： 1940年11月27日

逝世： 1973年7月20日

身高： 167～175公分（說法不一）

體重： 60～64公斤

血型： B型

鞋碼：約25公分（亦有不同說法）

淵源之地逐漸消失 2025年適逢李小龍誕辰85週年，兩部也在日本大賣的香港電影《九龍城寨之圍城》與《武替道》裡，都能看到李小龍海報入鏡的畫面。由香港文化博物館與美國李小龍基金會共同主辦的展覽「平凡．不平凡──李小龍」，更是吸引了大批民眾造訪，展期將會延長至2026年。這些現象再次讓人感受到李小龍影響力之深，不過要在香港緬懷他的昔日風采，如今卻是愈來愈困難。 曾是李小龍住所的宅邸「棲鶴小築」，一度被改為汽車旅館「羅曼酒店」，最終於2019年被拆除。作為《死亡遊戲》取景地點之一的餐廳「南北樓」（The Red Pepper Restaurant），亦在疫情影響下於2020年底結束營業。粉絲俱樂部「李小龍會」在2025年7月因辦公室租約屆滿，於是暫時關閉。而維多利亞港旁的著名景點「星光大道」上的李小龍銅像，如今前來朝聖的則多半是日本等海外觀光客。 就連李小龍的故鄉香港都無法對抗時代的更迭，放眼全球也就更是如此了。在歐美及多數亞洲國家，李小龍的電影幾乎不再有重新上映的機會，而日本則是唯一的例外。每逢重要的紀念年分，日本各大戲院就會大規模重新上映李小龍的代表作，相關出版品更是從未斷絕。日本所發行的李小龍相關雜誌與專書，其數量與題材多樣性遠勝其他國家；甚至有人這麼說，日本粉絲收藏的李小龍遺物，數量位居全球之首。

對日本武術也有所造詣 為何唯獨日本成為這樣的「特異之地」呢？或許可以從李小龍與日本之間的種種關聯著手，尋找出一些線索。 「朋友，就像水一樣吧！」（Be Water, My Friend）這是李小龍留下的名言。一般認為這是源自孔子所說的「水隨形而方圓」，原意是用來比喻人會因交友與環境而向善或向惡。然而，李小龍的詮釋帶有不同意味。他所引用並延伸的脈絡，更接近劍豪宮本武藏於《五輪書》中的解讀，意即「不被環境所左右，而是透過改變自己來突破眼前的處境」，是種積極且強調自主性的態度。 順帶一提，這句話在2019年的香港民主運動中再次被凸顯。回顧2014年的「雨傘運動」，參與者因集體行動而遭當局一網打盡。汲取這樣的教訓後，示威者採取「像水一樣分散」的策略，「Be Water」遂成了行動口號。海外媒體見狀紛紛熱炒，並報導稱這是「李小龍的話」，引發了關注。 回歸正題，李小龍在美國華盛頓大學就讀期間迷上了哲學，為了建立屬於自己的武術體系，他廣泛地閱讀各類武術典籍，其中便接觸到了《五輪書》。後來，在他的私人藏書中也確認他的確擁有這本書。大學時期，他也曾學習柔道，並經常反覆觀賞黑澤明的動作時代劇《椿三十郎》。 再來談談李小龍的另一句名言。被視為其代表作的《龍爭虎鬥》裡，他在船上的一場戲中提到了「不戰而勝的藝術」（the Art of Fighting Without Fighting）。李小龍並未與前來挑釁的拳法家正面交手，而是在說出這句話後，將對方引上了小船，接著切斷小船與大船之間的纜繩。這句話的思維可與中國兵法家孫子的思想相通；有趣的是，這個橋段與日本戰國時代劍豪塚原卜傳的故事極為相似。據說卜傳曾在渡船上被要求以真刀實劍一決勝負，他先是讓對方跳上中洲，自己則用竿子將船撐離岸邊，並以「不戰而勝」來勸誡對方的血氣之勇。 李小龍是否知悉卜傳的這則軼事無從考證，但毫無疑問的是，看過《龍爭虎鬥》的日本觀眾感受到了強烈的共鳴。李小龍在電影中融合了中國的思想與哲學，以及日本武士道的某些精神面向，並以電影形式呈現出來。若說他的獨特哲學正好觸動了日本人的心弦，或許並不為過。 然而，李小龍並非一味親日。他的第二部作品《精武門》本質上就是一部反日、抗日題材的電影。故事背景設定在20世紀初的上海。片中，李小龍飾演的主角準備走進公園卻被門衛攔下，門口掛著一塊寫著「中國人與狗不得入內」的告示牌。憤怒的主角被路過的日本人侮辱說：「學狗叫就讓你進去吧。」雖然歷史上確實存在類似的歧視告示，但其實是英國殖民者針對中國人所張貼的。在這部電影裡，日本人被塑造成反派角色，甚至入侵了主角所屬的武館挑釁並毒殺其師父。 儘管《精武門》以振奮遭日本人壓迫的中國人為主題，憑藉極高的完成度，仍在日本深受歡迎。讓日本觀眾接受「即使題材有反日意涵，若作品出色仍然值得讚賞」的思維，或許又是李小龍達成的另一項「革命」。