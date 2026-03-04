如何在神社和寺院祈禱？聊聊日本神佛融合的歷史淵源

如何在神社和寺院祈禱？聊聊日本神佛融合的歷史淵源文化 生活
神社與佛寺祭拜禮儀的歷史變遷
雖然我自己並未親眼見過，但聽說過有人在寺院拍手拜佛。社群媒體上也能看到不少網友分享類似的經歷並表示驚訝；更有人相當憤慨，認為這是違反禮儀的行為。
一般來說，在神社參拜時，人們遵循「二鞠躬二拍手一鞠躬」的方式；而在寺院，靜靜地合掌才被視為正確的參拜方式。但實際上，其背後的歷史成因要複雜得多。
首先，在神社拍手祈禱的方式普及開來的時間其實並不算長。在YouTube上還能找到平成時代（1989-2019年）初期、約1990年前後人們在新年到神社參拜的影像資料，裡面幾乎看不到有人拍手，多數人都是合掌祈禱。
「二鞠躬二拍手一鞠躬」這一方式，源自明治時代（1868-1912年）確立的神職人員禮拜方式；在二戰後成立、統括各地神社的宗教法人機構「神社本廳」的倡導下，它也在民間逐漸普及。如今，許多神社的拜殿都會張貼參拜方式的告示，電視、雜誌等媒體也將其作為正確禮儀加以宣導。
然而，仔細想來，面對神明時站立拍手，似乎顯得有些失禮。事實上，古時人們參拜神社時，是坐在地上合掌祈禱的。即使到了今天，神職人員在神社舉行神事時，一般也是以坐姿進行。
到了江戶時代（1603-1868年），參拜伊勢神宮的活動十分盛行，當時還出版了相關的指南手冊。這類資料描繪了參拜者坐在伊勢神宮建築前，以近似「五體投地」的姿勢祈禱的情景。
世界知名導演黑澤明執導的首部電影《姿三四郎》（1943年）中有這樣一幕：柔道家之女在神社為父親祈求平安，因為她的父親即將與主角姿三四郎比武。身著和服的女兒雖未坐在神社建築前，但也是以屈身彎腰的姿勢進行祈禱。
佛教沒有統一的祈禱禮儀
寺院並沒有像神社那樣提倡某種統一的參拜方式。許多人會面對寺院正殿供奉的本尊合掌祈禱，但這並非寺院所明文規定，而是人們自然而然形成的做法。
神社沒有成體系的教義，因此也不存在因教義而形成的宗派之分；另一方面，寺院則分屬不同宗派，各自擁有不同的教義。
寺院住持在舉行法會或早晚課誦時誦讀經文，以此禮佛。一般信眾有時也會誦經，而密教寺院則念誦真言（佛的智慧與真理之音——譯註）或陀羅尼（密教中具有神祕力量的咒語——譯註）。也就是說，禮拜方式會因寺院或禮拜者身分的不同而有所差異，這也與佛教沒有固定的祈禱禮儀有關。
日本「神佛融合」的歷史
回溯歷史，神社與寺院的情況與現代社會存在決定性的差異，這也使問題更加複雜。
歷史學界普遍認為，從以京都為都城的平安時代（794-1192年）末期開始，日本進入「中世紀」。從中世紀到近世（近代），日本宗教界的一大特徵，是長期處於「神佛融合」的狀態。
神道是日本的本土宗教，而佛教則是自中國大陸傳入的外來宗教。佛教進入日本之初，兩者曾被視為對立的存在；但隨著佛教在日本社會的逐漸傳播，它們也慢慢走向融合。
其中一個重要原因，在於神道沒有明確的教義。面對教義體系完備的佛教，兩者並未因教義不同而產生衝突，這與歐洲的情況截然不同。基督教在歐洲傳播過程中，本土民族宗教遭到排擠並被取代。
在這樣的背景下，一些規模較大的神社內建起了名為「神宮寺」的寺院。不僅如此，寺院住持管理神社、在神社正殿前誦經的情形一度也相當普遍。因為當時人們認為，神的地位也是輪迴轉世的結果，神同樣希望修行佛法、獲得解脫，住持便透過誦經來幫助神修行。
以如今深受海外旅客喜愛的鎌倉鶴岡八幡宮為例，自鎌倉時代（1185-1333年）創建之初起，它同時也是一座寺院，境內佛堂林立。不過，進入明治時代（1868-1912年）後，政府推行「神佛分離」，將神社中與佛教相關的事物全部清除。因此，如今在鶴岡八幡宮已無法見到佛教的痕跡。但在明治以前，這裡曾建有供奉釋迦牟尼舍利的佛塔等佛教建築。
重要的是，在神佛融合的時代，神社與寺院並無明確界線。建有佛塔的鶴岡八幡宮，既是神社，也是寺院。因此，參拜者既拜神，也禮佛，禮拜方式也相同，基本上都是合掌祈禱。
明治時代的「神佛分離」與祈禱的本質
明治時代以後，神社與寺院有了明確的界線。即便如此，在禮拜方式上，許多人仍沿襲過去的習慣，在神社與寺院合掌祈禱。也有人在神社拍手，這是因為神社的神職人員以這種方式禮拜。
無論是合掌，還是「二鞠躬二拍手一鞠躬」，都並非由神或佛所規定，而是人類自行制定的禮儀。從這個角度來看，在禮拜方式上並不存在絕對的對錯。
然而，日本人一向重視規矩禮儀。一旦被告知「這是正確的做法」，便會努力遵從。由於神社提倡「二鞠躬二拍手一鞠躬」，這種方式也就逐漸普及。
另一方面，雖然神佛融合的時代已成過去，但其影響至今仍在。而且，並非所有日本人都能清楚區分神社與寺院。新年的首次參拜祈福，儘管許多人會選擇前往神社，但前往寺院的人也不少。
在東京，前往明治神宮進行新年首次參拜的人數眾多；而在鄰近的神奈川縣，更受歡迎的則是川崎大師。川崎大師的正式名稱為平間寺，是一座真言宗寺院。事實上，並非所有前來進行新年參拜的人都能清楚意識到明治神宮是神社，而川崎大師是寺院。於是，便出現了在川崎大師也拍手祈福的情況。
若遇到這種情況，也無須小題大作、責怪他人不守規矩。真正重要的，是懷著誠心祈禱。若要表達虔敬之意，合掌更為恰當。因此，無論在神社還是寺院，我都會合掌祈禱。
標題圖片：為新的一年合掌祈福，1976年1月1日，東京都日野市高幡不動尊金剛寺（共同）