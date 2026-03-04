如何在神社和寺院祈禱？聊聊日本神佛融合的歷史淵源

神社與佛寺祭拜禮儀的歷史變遷

雖然我自己並未親眼見過，但聽說過有人在寺院拍手拜佛。社群媒體上也能看到不少網友分享類似的經歷並表示驚訝；更有人相當憤慨，認為這是違反禮儀的行為。

一般來說，在神社參拜時，人們遵循「二鞠躬二拍手一鞠躬」的方式；而在寺院，靜靜地合掌才被視為正確的參拜方式。但實際上，其背後的歷史成因要複雜得多。

首先，在神社拍手祈禱的方式普及開來的時間其實並不算長。在YouTube上還能找到平成時代（1989-2019年）初期、約1990年前後人們在新年到神社參拜的影像資料，裡面幾乎看不到有人拍手，多數人都是合掌祈禱。

「二鞠躬二拍手一鞠躬」這一方式，源自明治時代（1868-1912年）確立的神職人員禮拜方式；在二戰後成立、統括各地神社的宗教法人機構「神社本廳」的倡導下，它也在民間逐漸普及。如今，許多神社的拜殿都會張貼參拜方式的告示，電視、雜誌等媒體也將其作為正確禮儀加以宣導。

然而，仔細想來，面對神明時站立拍手，似乎顯得有些失禮。事實上，古時人們參拜神社時，是坐在地上合掌祈禱的。即使到了今天，神職人員在神社舉行神事時，一般也是以坐姿進行。

到了江戶時代（1603-1868年），參拜伊勢神宮的活動十分盛行，當時還出版了相關的指南手冊。這類資料描繪了參拜者坐在伊勢神宮建築前，以近似「五體投地」的姿勢祈禱的情景。

世界知名導演黑澤明執導的首部電影《姿三四郎》（1943年）中有這樣一幕：柔道家之女在神社為父親祈求平安，因為她的父親即將與主角姿三四郎比武。身著和服的女兒雖未坐在神社建築前，但也是以屈身彎腰的姿勢進行祈禱。

佛教沒有統一的祈禱禮儀

寺院並沒有像神社那樣提倡某種統一的參拜方式。許多人會面對寺院正殿供奉的本尊合掌祈禱，但這並非寺院所明文規定，而是人們自然而然形成的做法。

神社沒有成體系的教義，因此也不存在因教義而形成的宗派之分；另一方面，寺院則分屬不同宗派，各自擁有不同的教義。

寺院住持在舉行法會或早晚課誦時誦讀經文，以此禮佛。一般信眾有時也會誦經，而密教寺院則念誦真言（佛的智慧與真理之音——譯註）或陀羅尼（密教中具有神祕力量的咒語——譯註）。也就是說，禮拜方式會因寺院或禮拜者身分的不同而有所差異，這也與佛教沒有固定的祈禱禮儀有關。