武家の古都・鎌倉は仏像の宝庫：写実的で力強いスタイルを堪能

カメラ片手に古都・鎌倉さんぽ

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武家政権発祥の地・鎌倉（神奈川県）の仏像は、質実剛健な精神性を反映した作風が特徴。奈良や京都の古仏とは趣を異にする“鎌倉仏”の魅力を紹介する。

鎌倉仏を代表する国宝

古都・鎌倉には100を超える寺院が集中し、本尊はじめ多種多様な仏や開山（かいさん＝寺または宗派を開いた僧）の彫像が収蔵されている。国重要文化財の指定を受ける名品が30体以上もあり、観光客が拝観できるものも少なくない。

なんといっても代表格は、市南部に鎮座する高徳院の鎌倉大仏。総高13.35メートルの堂々たる巨像で、13世紀半ばに造られた鎌倉唯一の国宝仏だ。頭の盛り上がった部分「肉髻（にくけい）」が低いことや、背中を丸めた姿勢などは中国宋代の様式だが、切れ長の目、穏やかでありながら強く結んだ口元といった力強い表現は、仏師・運慶の影響を強く受けたといわれる。鎌倉武士は質実剛健を重んじただけに、力感あふれる重厚な写実性は鎌倉仏の特色なのだ。



鎌倉のシンボルである大仏。正式名称「銅造阿弥陀如来坐像（どうぞうあみだにょらいざぞう）」（高徳院蔵、国宝） 写真＝原田寛

海を旅した長谷観音

高徳院から程近い長谷寺の本尊・十一面観音菩薩（ぼさつ）立像も迫力満点。像高9.18メートル、木造では日本最大級の仏像である。

寺伝によれば約1300年前、奈良・長谷寺を開山した徳道上人（とくどう・しょうにん）が霊木から観音像2体を造り、うち1体を本尊として、もう1体は多くの人々を救済してもらうため海に流した。この像が歳月を経て鎌倉の南東に突き出す三浦半島に流れ着き、現在地に祀（まつ）られたのが鎌倉・長谷寺の起源だといわれている。



奈良の像と類似した十一面観音（鎌倉長谷寺蔵） 写真＝原田寛

個性的な像容が奈良の本尊と共通し、「長谷寺式十一面観音」と呼ばれる。一般的な十一面観音は、清浄や慈悲を表す蓮花を差した水瓶（すいびょう）を左手に持つ。右手には何も持たないものだが、長谷寺式は地蔵菩薩の象徴である錫杖（しゃくじょう）を握る。観音菩薩は現世のあらゆる苦難から救い、地蔵菩薩は地獄の底まで救済に来るとされており、その両方の御利益を授けるありがたい仏像として信奉を集める。

本堂をお参りしたら、寺宝を展示する「観音ミュージアム」にも立ち寄りたい。観音菩薩が衆生を救う際、状況に応じて変化する33の姿を彫り上げた三十三応現身（おうげんしん）像は必見だ。



かつて本尊の前に祀られていた前立観音（中央）と観音三十三応現身像（鎌倉長谷寺蔵） 写真＝原田寛

極楽寺、浄智寺の個性的な如来

長谷寺の南西500メートルほど、極楽寺の転法輪殿（宝物殿）には珍しい姿の釈迦（しゃか）如来坐像が安置されている。「転法輪印」という手印を結んでおり、悟りを開いたばかりの釈迦が説法する姿だとされる。この像容は、他には岐阜県・願興寺（がんこうじ）の釈迦如来坐像だけで、全国に2体しかない。転法輪殿の公開は春と秋の期間限定だが、機会があればぜひ拝観したい（4月25日〜5月25日・10月25日〜11月25日の火・木・土・日曜日、雨天閉館）。



左手をひねるような手印が珍しい釈迦如来坐像（極楽寺蔵、国重文） 写真＝原田寛

珍しい様式といえばもう一つ、北鎌倉にある浄智寺（じょうちじ）の本尊・三世仏（さんぜぶつ）坐像が挙げられる。本堂の曇華殿（どんげでん）に安置される釈迦如来、阿弥陀如来、弥勒如来の3体で、それぞれ現在、過去、未来を守ってくれるという。弥勒像は修行者を意味する菩薩形が圧倒的に多いが、ここでは56億年後に悟りを開いた如来の姿。

衣の裾が長く垂れている点にも注目。「法衣垂下（ほうえすいか）」と呼ばれ、14～15世紀の鎌倉仏に特徴的な表現様式の一つである。様式の近似した如来形の三世仏は貴重だ。



左から阿弥陀、釈迦、弥勒が並ぶ三世仏坐像（浄智寺蔵） 写真＝原田寛

名品が一堂に会する鎌倉国宝館

魅力的な仏像はまだまだあるが、数日では鎌倉の寺は回り切れないだろう。日帰り観光や短期の滞在者向けに、貴重な文化財がずらりと並ぶ「鎌倉国宝館」を紹介しておきたい。関東大震災で寺社の宝物が多大な損傷を受けたことを教訓に、地元文化財の保存・展示施設として5年後の1928（昭和3）年、鶴岡八幡宮（つるがおかはちまんぐう）境内に誕生した。

寄託品の代表格は、近隣にある圓應寺（えんのうじ）の彫像2点。冥界の裁判官「十王」の一人である「初江王（しょこうおう）坐像」と、閻魔王（えんまおう）が裁定に用いる「人頭杖（にんとうじょう）」で、運慶の流れをくむ写実性が特徴だ。



初江王坐像（圓應寺蔵・鎌倉国宝館寄託、国重文）。閻魔王など十王像の残り9体は、近隣の圓應寺本堂に祀られている 写真＝原田寛



善と悪の二つの顔が亡者を見定める人頭杖（圓應寺蔵・鎌倉国宝館寄託、国重文）。檀拏幢（だんだとう）とも呼ばれる 写真＝原田寛

他にも、建長寺蔵の宝冠釈迦如来像などの名品を展示しており、奈良や京都とは異なる東国独自様式の仏像と出会える場所。2026年10月23日まで改修工事のため休館しているが、再開したら足を運んでほしい。



宝冠釈迦如来像（建長寺蔵・鎌倉国宝館寄託）

写真・文＝原田寛

バナー写真：鎌倉・長谷寺「観音ミュージアム」 写真＝原田寛