興福寺 阿修羅像：六田知弘の古仏巡礼

仏像にまみえる

日本彫刻史上、屈指の美少年と称される仏像界のスーパースター。2009年に東京国立博物館と九州国立博物館で「国宝 阿修羅展」が開催された時、合わせて165万人以上が両館に押し寄せた。

眉根を寄せて何かを憂いているようにも、覚悟を決めて先を見つめているようにも見える。天平時代の仏像を代表する傑作、興福寺（奈良市）の阿修羅像である。

興福寺は、7世紀に藤原鎌足の病気平癒を祈願するため、京都に創建された山階寺をその初めとする。その後、飛鳥に移り、平城遷都とともに藤原不比等が奈良に移築して興福寺と名付けられた。734（天平6）年、不比等の娘で聖武天皇の妻である光明皇后は、亡き母の菩提を弔うために西金堂を建立した。堂内は釈迦（しゃか）の説法に弟子たちが耳を傾けるシーンを再現すべく、十大弟子像と仏法を守護する八部衆像などがが釈迦如来像を取り囲むようにして安置された。

阿修羅像は八部衆のうちの一体で、古代インド神話に登場する三面六臂（さんめんろっぴ＝3つの顔と6本の腕）の戦闘神アスラに由来する。帝釈天（インドラ神）と抗争を繰り返す鬼神で、日本語で「修羅場になる」と言うのもここからきている。しかし、阿修羅は釈迦の説法を聞いて改心し、戦闘を止めて善神として生まれ変わり、仏法を守護する釈迦の眷属（けんぞく＝従者）となった。

細身で均整の取れた体躯（たいく）、しなやかに伸びる腕は優美で、穏やかな表情に人間的な苦悩や精神性を感じさせる。本像は、奈良時代に中国からもたらされた「脱活乾漆造（だつかんしつづくり）」の技法で作られている。粘土の原型に麻布を漆で貼り重ね固めた後、中の粘土を取り除き、木粉などを混ぜた漆で表面を整える。この技法により細部の表現技術が飛躍的に向上し、まるで生きているかような動きや表情が可能となったのだ。

西金堂は数度の焼失と再建を繰り返したが、1717（享保2）年に全焼した時には藤原一族の力が衰退しており、とうとう再建がかなわなかった。しかし、焼失のたびに十大弟子像や八部衆像は救い出され、現在は国宝館で拝観することができる。脱活乾漆造の仏像は金銅仏や塑像に比べて軽く、阿修羅像はわずか15キロ。幾度もの火災から難を免れたのは、軽量で運びやすかったことにもよるだろう。



3面のうち向かって左の顔。下唇をかみ、己の内面と向き合い、葛藤しているようにも見える



仏像としては珍しく草履を履いているので、どこか人間味を感じさせる

「正面の顔は憂いを帯びた青年のような表情と言われるが、撮影の際に私に見せてくれた面持ちは意外なほど理知的だった」と写真家の六田知弘は語る。

「そのまなざしからは、心に潜む弱さや荒ぶる感情を抑制した『決意』のようなものが伝わってきた。そこからあふれでたエネルギーが6本の腕から放射されているように思えた」

阿修羅像

読み： あしゅらぞう

あしゅらぞう 像高： 153.4センチメートル

153.4センチメートル 時代： 天平時代（奈良時代）

天平時代（奈良時代） 所蔵： 興福寺

興福寺 指定：国宝（指定名：乾漆八部衆立像）

【このシリーズで取り上げた興福寺の仏像】

バナー写真：阿修羅像 興福寺蔵 撮影：六田 知弘