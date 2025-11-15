写真でつなぐ、奄美のアイデンティティー：自然と共にあった生活

写真でつなぐ、奄美のアイデンティティー：自然と共にあった生活文化 社会 旅と暮らし
奄美の文化が失われた時代
私が生まれた1953年は、故郷の奄美群島が米国統治から日本に復帰した年である。本土では戦後復興が一気に加速し、高度経済成長期が幕を開けようとしていた。
この時代の農村や離島では、働き盛りが関西や関東の工業地帯での職を求めたことで、まるで民族移動のような人口流出が始まった。そして、祭りや儀礼といった地元に根付いた文化も時代遅れと見なされ、どんどん失われていったのだ。学校教育では「都会で立身出世する人間になりなさい」と、方言廃止まで指導された。奄美大島の小さな集落で育った私も、その影響を受けた一人。小学校で方言を使ってしまい、見せしめとして「方言札」を首にかけられたことは今も忘れられない。
高校を卒業後、東京で写真家としてのキャリアを積み、1979年にＵターンした。奄美の生活や祭り、自然などの撮影を開始したものの、自分ならではのテーマが見つからず、ただやみくもにシャッターを切る日々が続く。丸6年が過ぎ去った86年、原生林にすむアマミノクロウサギ（国指定特別天然記念物）の生態を追うようになり、やっとライフワークが見つかったのだ。
残さなければならない民俗
森へ通ううちに、私は奄美の自然の成り立ちに思いを馳せるようになった。貴重な固有種が生息する原生林は、約6000年前には今の姿になったという。私たちの祖先は五感を研ぎ澄まし、森のどんな生き物が食べられるか、いかにして毒蛇や台風から身を守るかなど、実践で学んできたのであろう。島の伝統的な生活文化の根底には、太古から続く自然への畏敬の念があるに違いない。
故郷のアイデンティティーが見え始めた1987年、開館を控える奄美博物館の自然科学コーナーに写真を展示することが決まった。その準備室で、民俗写真家・芳賀日出男さんが50年代に奄美群島で撮影した作品群と出会う。芳賀さんは写真界の巨匠であり、作品はカメラ雑誌や写真集で学生時代から目にしてきた。そんな雲の上の存在が、わが故郷で写真家人生をスタートしたことを初めて知ったのだ。
一面に広がる田園やかやぶき屋根の家など、物心ついたばかりの私の脳裏に焼きついた原風景──。それを芳賀さんは活写していた。島々にあった田んぼは、本土復帰後の農業政策によって畑へと変わり、稲作を背景とするさまざまな風習も忘れ去られていく。そんな時代に向かう中、芳賀さんは民俗学的な視点で奄美群島をくまなく記録し、もう二度と目にはできない光景を残してくれていた。
ご本人と対面がかなったのは1992年、念願の日本写真家協会に入り、初めて参加した総会の席。創立メンバーだった芳賀さんも参加しており、奄美の出身だとごあいさつすると「奄美は僕の写真の原点だよ」と顔をほころばせてくれた。さらに「人間が地球上に生きている限り、民俗に終焉（しゅうえん）はない。残さなければならないものと、失ってもいいものを見分けることが大切だ」との言葉をもらい、奄美を撮り続ける志を新たにした。
故郷のアイデンティティーを取り戻す
民俗写真が脚光を浴び始めたのは1990年代、経済成長の終焉と言えるバブル崩壊により、日本人が自信を失いかけていた頃だ。本来は心理学用語のアイデンティティーという言葉が、集団の個性や地域らしさなどに拡大解釈されるようになり、自分たちの足元を見直そうという機運が高まってきたのである。
そうした中、編集者である家内と2人で、奄美群島の地域情報誌『ホライゾン』の発行を1995年にスタート。自然、歴史、文化、そして島人の今を取材して、奄美のアイデンティティーを再発見する試みだった。芳賀さんはその思いに賛同し、50年代の写真と、それにまつわる文章の連載を引き受けてくれた。半世紀も前の出来事を鮮明によみがえらせた連載は、毎号読者からの反響が絶えず、2009年まで続いたのである。
奄美大島と徳之島は2021年、ユネスコの世界自然遺産に登録された。国内屈指の生物多様性が以前に増して注目される中、私たち島人も改めて自然との共生を見直さねばならない。そんな折に、芳賀さんが奄美群島で撮影した写真約2万カットを、長男で写真家の日向さんがデータ化して奄美博物館や地元自治体に寄贈された。そこに活写された故郷の原風景こそ、われわれが「残さなければならないもの」である。貴重な作品群が永久に残ることは、島の子孫にとっても未来への道しるべとなるに違いない。
※文中のモノクロ写真は芳賀日出男撮影（1955-57年）
写真・文＝浜田太
バナー写真：1955年、沖永良部島の浜辺での宴（左）。晩年の芳賀日出男さんは、島々で見られた「一重一瓶の美風」を惜しんだ。徳之島の浜下り（右）ではその名残が見られる