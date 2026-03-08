ゴマ：精進料理と天ぷらで普及し定着─自給率0.1％でも和食には欠かせない素材

知ればもっとおいしくなる にっぽん食べ物図鑑

日本は世界有数のゴマ輸入国。主な輸入先は ナイジェリアやタンザニア。何気なく食べていたホウレンソウのゴマあえもちょっと国際的に見えてくる？

ゴマの起源はアフリカというのが通説だ。紀元前3000～4000年には採油や食用のため栽培されるようになり、古代エジプトから地中海を渡り中東、インド、シルクロードを経て中国に伝わったと考えられている。日本に渡来したのは縄文時代といわれ、中国語の漢字「胡麻」の音読みで「ゴマ」と呼ぶようになった。

奈良時代には主に油を、神仏に供える灯用や、食用、薬用にするため栽培されていた。以後、寺の精進料理にゴマが使われるようになり、長らく貴族や上流階級で食されていたが、江戸時代には採油技術の発達により生産が拡大し、庶民の間にも定着。江戸の終わりから明治時代にかけては、天ぷらの流行とともに、揚げ油としても普及した。

和食に欠かせない食材の一つだが、実は国内に流通するゴマの99.9％がアフリカや中南米、東南アジアからの輸入。国産ゴマの約7割は鹿児島県の喜界島で生産している。



ゴマの花。茎に沿って付いた、さや1つにつきゴマの実が80～100粒詰まっている。収穫後10日ほど乾燥させると、さやが割れて実が出る（フォトAC）

ゴマは外皮の色により白ゴマ、黒ゴマ、金ゴマの3つに大別できる。ゴマ油の原料でもある白ゴマは味にくせがないので、幅広く使われる。一方、黒ゴマは風味が強く、料理のアクセントに向く。黒い色はポリフェノールの一種。

輝くような金ゴマは希少な品種で、「黄ゴマ」「茶ゴマ」と呼ばれることも。白や黒よりコクのある味わいと香り高さが魅力だが、価格もお高め。

健康食品としても人気

ゴマの成分は約半分が脂質。ほとんどが不飽和脂肪酸で、血液の流れをよくして動脈硬化を防ぐ作用がある。機能性成分ゴマリグナンは抗酸化作用に優れ、ビタミンやミネラルも豊富なため、健康食品としても人気が高い。

硬い種皮は吸収されにくいので、ペースト状の練りゴマや、すりゴマにして料理に使うと、体への吸収率がアップする。



すり鉢でゴマをする（PIXTA）

