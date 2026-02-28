すり鉢とすりこ木：食材を棒で砕いてすりつぶす─仕上がり具合の調整も自在

すり鉢とすりこ木：食材を棒で砕いてすりつぶす─仕上がり具合の調整も自在文化 旅と暮らし 食
かっぱ橋道具街（東京都台東区）の老舗・飯田屋で訪日客に人気の「和の料理道具」を紹介する。フードプロセッサーや電動ミルなど便利な道具はあれど、すり鉢とすりこ木ならではの調理を楽しんでみては？
内側の溝が肝心
すり鉢とすりこ木は食材を細かくすりつぶしたり、ペースト状にしたりするために使う。すり鉢の内側に刻まれている櫛目（くしめ）と呼ばれるギザギザに食材を押し付けながらするのがポイント。
ヤマイモや豆腐を滑らかにつぶすにはは大ぶりのすり鉢で。ゴマや木の芽などは小ぶりのすり鉢ですり、そこに食材を加えればあえ物一品がすぐに完成し、食器としてそのまま食卓に出すこともできる。
飯田屋にやってくる訪日外国人客は「セサミグラインダーを」とリクエストするという。ゴマだけでなく、ハーブをペースト状にするのにも使うようだ。
訪日外国人に人気のすり鉢は、深さがあり、底面に滑り止めのシリコンが付いている品。
堅いサンショウの木が最適
伝統的なすりこ木は、日本原産の植物、山椒（サンショウ）の木を使う。堅くて摩耗に強い、節の凸凹が握りやすい、天然の抗菌作用があり衛生面で優れるなど理にかなっている。
電動ミルやフードプロセッサーなど便利な道具もあるが、「する」「たたく」「つぶす」などの動作を組み合わせて好みの状態に仕上げられるのが、すり鉢の魅力。食材の香りを引き出し、丁寧な作業を楽しみながら料理すれば、味わいもひとしお。
【今、訪日客に売れている！ひと味違う「和の料理道具」10選】
取材・文＝ニッポンドットコム編集部
撮影＝野村和幸（特に記載のある画像を除く）
バナー写真：すり鉢とすりこ木