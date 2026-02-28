すり鉢とすりこ木：食材を棒で砕いてすりつぶす─仕上がり具合の調整も自在

かっぱ橋「和の料理道具」10選

かっぱ橋道具街（東京都台東区）の老舗・飯田屋で訪日客に人気の「和の料理道具」を紹介する。フードプロセッサーや電動ミルなど便利な道具はあれど、すり鉢とすりこ木ならではの調理を楽しんでみては？

内側の溝が肝心

すり鉢とすりこ木は食材を細かくすりつぶしたり、ペースト状にしたりするために使う。すり鉢の内側に刻まれている櫛目（くしめ）と呼ばれるギザギザに食材を押し付けながらするのがポイント。

ヤマイモや豆腐を滑らかにつぶすにはは大ぶりのすり鉢で。ゴマや木の芽などは小ぶりのすり鉢ですり、そこに食材を加えればあえ物一品がすぐに完成し、食器としてそのまま食卓に出すこともできる。

飯田屋にやってくる訪日外国人客は「セサミグラインダーを」とリクエストするという。ゴマだけでなく、ハーブをペースト状にするのにも使うようだ。



6代目社長・飯田結太さんとすり鉢売り場。さまざまな種類が並ぶ



すりこ木をぐるぐる回してゴマをする（PIXTA）

訪日外国人に人気のすり鉢は、深さがあり、底面に滑り止めのシリコンが付いている品。



一番人気のすり鉢。底が広く安定感がある



櫛目は使いやすさの追求から生まれた機能美。廉価なものは型押しで櫛目を付けているが、職人が金属の道具を使って手作業で櫛目を入れたものは、ギザギザの山と谷が鋭角ですりおろしやすい

堅いサンショウの木が最適

伝統的なすりこ木は、日本原産の植物、山椒（サンショウ）の木を使う。堅くて摩耗に強い、節の凸凹が握りやすい、天然の抗菌作用があり衛生面で優れるなど理にかなっている。



材質が密な山椒はすりこ木に最適

電動ミルやフードプロセッサーなど便利な道具もあるが、「する」「たたく」「つぶす」などの動作を組み合わせて好みの状態に仕上げられるのが、すり鉢の魅力。食材の香りを引き出し、丁寧な作業を楽しみながら料理すれば、味わいもひとしお。

取材・文＝ニッポンドットコム編集部

撮影＝野村和幸（特に記載のある画像を除く）

バナー写真：すり鉢とすりこ木