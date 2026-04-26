しょうゆ差し・みそマドラー：和食調味料をもっと身近に、もっと使いやすくする小さな発明

かっぱ橋「和の料理道具」10選

かっぱ橋道具街（東京都台東区）の老舗・飯田屋で訪日客に人気の「和の料理道具」を紹介する。しょうゆやみそに興味を持った観光客が、これを機に自国でも日本の味を楽しんでくれたら。

ピタッと止まり、かけ過ぎない

「おそらく、最初はすし屋じゃないかと思うんです」。そう話すのは、飯田屋の6代目社長・飯田結太さん。すし屋でしょうゆ差しを初めて使い気に入った客が店で見つけて、買っていくのではないかと分析する。「欧米系の人が比較的多いので、しょうゆに限らず、オリーブオイルやビネガーを入れているかもしれませんね」

人気があるのはプッシュ式。押した分だけ、ぽたぽたと垂れるので、かけ過ぎることがない。日本では飲食店でよく見かけるが、海外ではまだ珍しいようだ。



ふたのボタンを押すと1滴ずつ垂れる仕組み



実演する飯田さん。しょうゆ差しだけでも多くの種類がある

「この棚を眺めて目移りするのか、こちらもよく売れます」と示すのは、一見ほかのしょうゆ差しとあまり変わらない瓶。黄色いPOPには「究極にタレにくい！」とある。

東京・渋谷のデザインオフィスが、青森県の伝統工芸品「津軽びいどろ」を作る老舗ガラス工房とタッグを組み開発した商品。目指したのは“世界一美しい、液だれしないしょうゆ差し”。ふたも本体も、透明度の高いクリスタルガラス製。秘密は、ふたに彫った溝にある。傾けると中の液が溝を伝い出て、縦に戻すとピタッと止まる。しょうゆが垂れて本体やテーブルを汚すこともない。



デザインの工夫と伝統工芸の技が生きたしょうゆ差しは、お土産にも人気

安定のみそ汁が楽に作れる

和食の調味料といえば、みそに興味を持つ外国人も少なくない。みそ汁1人前に使うみその量は、大さじ1杯程度。「これなら計る手間が省けます」と飯田さんが紹介するのは「みそマドラー」。



くるっと回すだけで適量が計れる

金属製の棒の両端には、ワイヤーを加工したサイズ違いの球体が付いている。この部分をみそ容器に差し込み、くるっと回して引き抜くと、小さい方はみそ汁1杯分、大きい方は2杯分のみそをすくい取れるという優れモノ。そのまま鍋に入れて溶き混ぜることができ便利。ミニ泡立て器として、ドレッシング作りなどにも活用できる。



「しょっぱ過ぎる」「薄い」などの味のブレがなくり、みそ汁の味が安定する（PIXTA）

棒と球体の接続部は、水が入らないよう中栓で密封・固定されている。金属加工で有名な新潟県・燕三条のメーカー製。「こちらを購入するのは、比較的アジア圏のお客さんが多いですね」

外国人観光客が和食文化に触れたことをきっかけに、料理に関心を持ち、道具を手に取る。そこからメイド・イン・ジャパンの技術や“ものづくり”精神に興味を抱く。日本への理解が、そんなふうに広がっていくといい。

【今、訪日客に売れている！ひと味違う「和の料理道具」10選】

撮影＝野村和幸（特に記載のある画像を除く）

バナー写真：しょうゆ差しとみそマドラー