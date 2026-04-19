まな板：ヒバは天然の抗菌成分でカビ知らず―精密部品メーカー開発の樹脂製は皿としても活躍

かっぱ橋「和の料理道具」10選

かっぱ橋道具街（東京都台東区）の老舗・飯田屋で訪日客に人気の「和の料理道具」を紹介する。日本では白い樹脂製を使う家庭が多いが、外国人の目を引くのは伝統的または革新的なまな板だ。

日本固有の高級木材

一般家庭では手頃な価格で軽くて扱いやすい、樹脂製のまな板が広く普及しているが、料理人にはこれを好まない人も多いという。飯田屋の6代目社長・飯田結太さんは「包丁が刃こぼれするのは、食材のせいじゃないんです。まな板が堅いとダメージを受けやすい。刃当たりがいいのはやはり木製、プロが好むのは青森ヒバです」と話す。

ヒバは、ヒノキ科のアスナロと、その変種のヒノキアスナロのこと。日本固有の樹木で、国内のヒバの8割は青森県に集中しており、秋田スギ（秋田県）、木曽ヒノキ（長野県）とともに“日本三大美林”に数えられる。



青森ヒバの林（PIXTA）

ヒバは成木になるまでに200年以上を要するが、木目が緻密で丈夫。天然の抗菌成分・ヒノキチオールを含むのも大きな魅力だ。「木のまな板はカビが心配、という人にも自信を持って薦められます。衛生的だし、なんといっても香りがいい」と飯田さん。清涼感あふれる芳香で、まな板を出すたび気分が上がりそう。



青森ヒバ製のまな板。表面は樹脂製のようにすべすべ

こうした特長を知ってか、外国人も青森ヒバのまな板を買っていく。客から「映画で和食の板前が使っていたのと同じ物が欲しい」とリクエストされたこともあるという。



まな板売り場を案内する飯田屋のスタッフ。木製、竹製、樹脂製など素材はいろいろ

自動車部品メーカーが開発「まな板になる皿」

テーブルの上で食材を切って、そのまま皿としても使える便利なカッティングボードの注目株は、真っ黒い円盤型。「ちょっとチョップして（刻んで）、そのまま出せる」から、その名も「チョップレート」。ガラス繊維を含む特殊な樹脂でできている。



大・中・小と3サイズの「チョップレート」

開発したのは、プラスチック精密加工に実績のある大阪府・堺市の老舗メーカー。家電や車の部品製造がメインだが、「技術を生かしたい」と初めて商品開発に挑戦したのが、畑違いのまな板だった。

陶器のような見た目なのに、軽くて、落としても割れない丈夫さが自慢。微細な凸凹加工で、傷が目立ちにくい。縁のわずかな立ち上がりは、汁気がこぼれるのをせき止める。耐熱温度200度で電子レンジ調理OK、食べ終わったらそのまま食洗機へ。「皿としても使えるまな板」は2021年に発売されるとたちまち話題となり、累計販売数22万枚を突破する大ヒット商品となった。「似たようなものがないのか、海外の方にもよく売れます。特にアジア圏が多いですね」

天然の抗菌作用と爽やかな香りが魅力の、伝統的な木製。ユニークなアイデアと技術が革新的な樹脂製。どちらも日本らしさが光る逸品だ。

【今、訪日客に売れている！ひと味違う「和の料理道具」10選】

撮影＝野村和幸（特に記載のある画像を除く）

バナー写真：青森ヒバのまな板と「チョップレート」