おろし金：繊維を断ち切り、すりおろす―ダイコンがふわふわ！ワサビはきめ細かく滑らかに

かっぱ橋「和の料理道具」10選

かっぱ橋道具街（東京都台東区）の老舗・飯田屋で訪日客に人気の「和の料理道具」を紹介する。日本ではおなじみの「おろし金」、大根おろしを食べない外国人は、一体何に使うのか？

300種ものおろし金を試した

トゲトゲした突起が並ぶ、穴の開いた板。金属製・樹脂製にかかわらず、まとめて「おろし金」と呼ぶことが多い。食材を押し当ててこすることで繊維を壊し、細かく食べやすくする。風味を引き出す役割もある。日本でおろし金を使う代表的な食材はダイコン。



ダイコンをおろす（PIXTA）

飯田屋の6代目社長・飯田結太さんにとっておろし金は、廃業寸前だった店を立て直すきっかけとなった、思い入れのある道具だ。客の問い合わせに端を発し300種類以上のおろし金を使い比べ、「圧倒的にふわふわの大根おろしが作れる」商品を見つけた。金物加工で評価の高い新潟県三条市のメーカー製。以来、その品がおろし金の一番人気だ。



ふわふわの大根おろしが作れる刃



竹製の「鬼おろし」でダイコンをおろすと水っぽくならず、ザクザクした食感に。みぞれ鍋や和風ハンバーグ、唐揚げに添えるのに適する

訪日客の用途は三つ

日本人はおろし金といえば大根おろしを思い浮かべるが、海外からの観光客はチーズ、ショウガ、レモンの皮をおろすために購入しているようだ。こうした用途に向く小型タイプの売れ筋ナンバーワンは、“刃付けまでオール国産”のオリジナル商品。「日本製は軽い力でおろせるのはもちろん、驚かれるのは、欧米のチーズおろしと違い“受け皿付き”があること。日本ならではの工夫かもしれません」



おろし器コーナーには250ほどの種類がそろう

世界的な寿司（すし）ブームの高まりで、ワサビ用おろし金も人気。サメまたはエイの皮を貼った伝統的な物を「サメ皮おろし」といい、これですったワサビはクリームのように滑らかな口当たりだとか。ワサビ好きなら試してみたい。



ワサビ用の「サメ皮おろし」

