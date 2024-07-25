〈2021年の今日 : 7月25日〉東京五輪で阿部一二三・詩選手がきょうだい同日金メダル

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東京五輪 柔道で阿部きょうだいが同日金メダル

2021（令和3）年 東京五輪の柔道で、男子66キロ級の阿部一二三選手、女子52キロ級の阿部詩選手がきょうだいで金メダルを獲得した。性別の異なるきょうだいの同日金メダルは史上初。

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バナー写真 : ロイター JB Autissier / Panoramic