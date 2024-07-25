〈2021年の今日 : 7月25日〉東京五輪で阿部一二三・詩選手がきょうだい同日金メダル

〈2021年の今日 : 7月25日〉東京五輪で阿部一二三・詩選手がきょうだい同日金メダルスポーツ 社会
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
東京五輪 柔道で阿部きょうだいが同日金メダル
2021（令和3）年 東京五輪の柔道で、男子66キロ級の阿部一二三選手、女子52キロ級の阿部詩選手がきょうだいで金メダルを獲得した。性別の異なるきょうだいの同日金メダルは史上初。
関連記事
- 角田夏実：柔道 遅咲き31歳の初出場で狙う、金色の日本勢メダル第1号【パリ五輪･頂を目指すアスリートたち】
- 早田ひな：卓球 王国･中国勢が最も警戒する“遅れてきたヒロイン”【パリ五輪･頂を目指すアスリートたち】
- フランスに息づく日本柔道の理念—川石酒造之助が伝えたもの
- 夏季五輪 日本の500個目のメダルは誰の手に？: 7月27日は柔道、競泳などで決勝
- 東京2020 : 日本のメダリスト一覧
- お家芸柔道 : 日本人の五輪メダリスト
- 阿部詩：対外国勢通算59勝1敗。“お家芸”柔道で目指すは兄・一二三との同日優勝―東京五輪の金メダル候補たち（8）
バナー写真 : ロイター JB Autissier / Panoramic