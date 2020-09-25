今日は何の日：9月25日
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2007（平成19）年 憲政史上初の「親子首相」
自民党の福田康夫総裁が国会で第91代の首相に指名された。父赳夫氏に続き、憲政史上初めて親子2代で首相に就任した。
その他の出来事
1936（昭和11）年 巨人の沢村栄治投手が甲子園球場で行われた対大阪タイガース戦で、プロ野球史上初のノーヒットノーランを達成。
1980（昭和55）年 北海道羅臼町湯ノ沢と斜里町ウトロを結ぶ国道334号線「知床横断道路」が開通。
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1985（昭和60）年 奈良県斑鳩町の藤ノ木古墳で大型横穴式石室と家形石棺が発掘された。後に発見された2人の被葬者の豪華な副葬品により、地位の高い人物の墓であることが分かった。