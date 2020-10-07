今日は何の日：10月7日

今日は何の日：On This Day in Japan

2008（平成20）年 南部、小林、益川の3氏にノーベル物理学賞

ノーベル物理学賞に、「自発的対称性の破れ」の概念を素粒子物理学に導入した米シカゴ大学名誉教授で大阪市立大学名誉教授の南部陽一郎氏＝米国籍、「CP対称性の破れ」を説明する「小林・益川理論」を提唱した高エネルギー加速器研究機構名誉教授の小林誠氏と京都大名誉教授で京都産業大理学部教授の益川敏英氏が選ばれた。

2014（平成26）年 赤崎、天野、中村の3氏にノーベル物理学賞

ノーベル物理学賞に、青色発光ダイオード（LED）を開発した名城大学教授の赤崎勇氏、名古屋大学教授の天野浩氏、カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授の中村修二氏＝米国籍の3人が選ばれた。

関連記事

その他の出来事

1965（昭和40）年 静岡県から南太平洋に出漁したカツオ・マグロ漁船7隻が、台風の進路を避けマリアナ諸島アグリガン島付近で待機しようとしたところ、予想に反し台風の中心が同島付近を通過。漁船は沈没し、死者・行方不明者が209人にのぼった。海外での海難事故として最大の被害。

1969（昭和44）年 西鉄ライオンズの投手が八百長行為で解雇。「黒い霧事件」に発展した。

2016（平成28）年 政府は、初めての「過労死等防止対策白書」を閣議で決定した。残業時間が過労死の目安とされる月80時間を超えた正社員がいる企業は22.7%に上り、長時間労働などの「勤務問題」を原因の一つとする自殺が2015年に2159件あったことなどを指摘した。

関連記事