ノーベル生理学・医学賞に阪大の坂口志文氏ら : 免疫反応抑える制御性T細胞発見の功績

ノーベル生理学・医学賞に阪大の坂口志文氏ら : 免疫反応抑える制御性T細胞発見の功績科学 健康・医療 社会
2年連続で日本にノーベル賞受賞の朗報がもたらされた。免疫の暴走を抑える「制御性T細胞」を発見した坂口志文大阪大学特任教授ら３人が生理学・医学賞を授与される。がん治療への応用が期待されている。
スウェーデンのカロリンスカ研究所は、2025年のノーベル生理学・医学賞を、過剰な免疫を抑制する「制御性T細胞」を発見した大阪大学特任教授の坂口志文氏ら3氏に授与すると発表した。
日本人のノーベル賞は2024年に平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）に続いて2年連続。日本出身の個人としては30人目（米国籍の南部陽一郎氏、中村修二氏、真鍋淑郎氏、英国籍のカズオ・イシグロ氏も含む）。生理学・医学賞は2018年に京都大の本庶佑特別教授の受賞以来、7年ぶり6人目となる。
2012年に同賞を受賞した京都大学iPS研究所の山中伸弥教授は、研究所のXで「坂口先生は、免疫学における常識を覆され、自己免疫疾患やがん、さらには臓器移植など、幅広く医学に大きく貢献されました。ご業績に心から敬意を表します」とのコメントを発表した。
|受賞年
|賞
|氏名、業績
|2025
|生理学・医学賞
|坂口志文（さかぐち・しもん）=大阪大学特任教授。免疫細胞の暴走を止めるブレーキ役となる「制御性T細胞」を発見。制御性T細胞の働きを抑制（ブレーキを解除）することで、がんの新たな治療法につながると期待される。
|2024
|平和賞
|日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協） 被爆者の立場から、核兵器廃絶を求め国内外で活動。核兵器禁止条約の成立を求める署名活動を2016年に開始、条約の交渉会議や採択の場に被爆者を派遣し、条約実現の推進力となった。
|2021
|物理学賞
|真鍋淑郎（まなべ・しゅくろう）=米国籍 米プリンストン大上席研究員 二酸化炭素濃度の上昇が地球温暖化に影響する予測モデルを発表
|2019
|化学賞
|吉野彰（よしの・あきら） 旭化成名誉フェロー リチウムイオン電池の発明
|2018
|生理学・医学賞
|本庶佑（ほんじょ・たすく） 京都大学特別教授 がんの免疫療法の開発
|2017
|文学賞
|カズオ・イシグロ = 英国籍 作家 感情に強く訴える小説群
|2016
|生理学・医学賞
|大隅良典（おおすみ・よしのり） 東京工業大学栄誉教授 細胞内で不要なたんぱく質を分解、リサイクルする「オートファジー（自食作用）」の仕組みを解明
|2015
|物理学賞
|梶田隆章（かじた・たかあき） 東京大学宇宙線研究所所長 業績：素粒子ニュートリノの振動を発見した功績
|生理学・医学賞
|大村智（おおむら・さとし） 北里大学特別栄誉教授 業績：寄生虫による感染症の治療薬開発に貢献
|2014
|物理学賞
|赤崎勇（あかさき・いさむ） 名城大学教授、名古屋大学名誉教授 業績：青色発光ダイオード（LED）の開発に貢献
|天野浩（あまの・ひろし） 名古屋大学教授 業績：同上
|中村修二（なかむら・しゅうじ）＝米国籍 米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授 業績：同上
|2012
|生理学・医学賞
|山中伸弥（やまなか・しんや） 京都大学iPS細胞研究所長・教授（受賞時） 業績：さまざまな組織の細胞になる能力がある「人工多能性幹細胞（iPS細胞）」を開発
|2010
|化学賞
|根岸英一 （ねぎし・えいいち） 米パデュー大学特別教授（受賞時） 業績：「有機合成におけるパラジウム触媒を用いたクロスカップリング」に成功
|鈴木章 （すずき・あきら） 北海道大学名誉教授（受賞時） 業績：同上
|2008
|物理学賞
|南部陽一郎 （なんぶ・よういちろう）＝米国籍 米シカゴ大学名誉教授 業績：「自発的対称性の破れ」の発見
|小林誠 （こばやし・まこと） 高エネルギー加速器研究機構名誉教授（受賞時） 業績：「CP対称性の破れ」を理論的に説明した「小林・益川理論」を提唱
|益川敏英 （ますかわ・としひで） 京都大学名誉教授（受賞時） 業績：同上
|化学賞
|下村脩 （しもむら・おさむ） 米ボストン大学名誉教授（受賞時） 業績：「緑色蛍光タンパク質（GFP）」の発見・開発
|2002
|化学賞
|田中耕一 （たなか・こういち） 島津製作所フェロー（受賞時） 業績：生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発
|物理学賞
|小柴昌俊 （こしば・まさとし） 東京大学名誉教授（受賞時） 業績：岐阜県に建設された素粒子観測装置、カミオカンデで素粒子ニュートリノを世界で初めて観測
|2001
|化学賞
|野依良治 （のより・りょうじ） 名古屋大学理学部教授（受賞時） 業績：ルテニウム錯体触媒による不斉合成反応の研究
|2000
|化学賞
|白川英樹 （しらかわ・ひでき） 筑波大学名誉教授（受賞時） 業績：電気を通すプラスチック、ポリアセチレンの発見
|1994
|文学賞
|大江健三郎 （おおえ・けんざぶろう） 作家 業績：『個人的な体験』（1964）などの作品を通じ、現実と神話が密接に凝縮された想像の世界をつくりだし、現代における人間の様相を衝撃的に描いた
|1987
|生理学・医学賞
|利根川進 （とねがわ・すすむ） 米マサチューセッツ工科大学教授（受賞時） 業績：「抗体の多様性生成の遺伝的原理」の発見
|1981
|化学賞
|福井謙一 （ふくい・けんいち） 京都大学工学部教授（受賞時） 業績：化学反応と分子の電子状態に関する「フロンティア電子理論」を樹立
|1974
|平和賞
|佐藤栄作 （さとう・えいさく） 元首相 業績：非核三原則を提唱するなど太平洋地域の平和に貢献
|1973
|物理学賞
|江崎玲於奈（えさき・れおな） 米IBMワトソン研究所主任研究員（受賞時） 業績：半導体におけるトンネル現象の実験的発見
|1968
|文学賞
|川端康成 （かわばた・やすなり） 作家 業績：代表作『伊豆の踊子』（1927）や『雪国』（1935-1937）を通じ、微細な感受性をもって日本人の心の神髄を表現した
|1965
|物理学賞
|朝永振一郎 （ともなが・しんいちろう） 東京教育大学教授（受賞時） 業績：水素原子のスペクトルの観測データと予測値のずれの解決に超多時間理論が有効であると考え、これを発展させた「繰り込み理論」を完成
|1949
|物理学賞
|湯川秀樹 （ゆかわ・ひでき） 京都大学理学部教授（受賞時） 業績：原子核の陽子と中性子を結びつける粒子、中間子の実在を理論的に予言した
バナー写真 : 2025年の生理学・医学賞を受賞した3氏。右が坂口特任教授（ロイター）