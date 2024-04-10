Чайнатаун: утренние закуски в китайском районе Йокогамы

Самый большой китайский квартал Японии, известный своей едой и красочными воротами, является популярным туристическим направлением в Йокогаме. В этом блоге представлены некоторые из его любимых закусок и краткая история этого района.

Сладкие и пикантные закуски

Если вы посетите его в час пик, будет заметно, что туристы вновь вернулись на улицы китайского квартала Йокогамы после пандемии. Однако когда я приехал, в половине десятого утра в четверг, у меня еще было достаточно времени, чтобы полюбоваться безлюдными местами квартала. Самый большой китайский квартал Японии полон ресторанов, оформленных в китайской тематике, продуктовых ларьков и сувенирных магазинов.

В его центре находится Кантэйбё (Куан Ти Мяо), храм, построенный в честь Гуань Юя, китайского военачальника третьего века, которому стали поклоняться как богу процветания. Первоначально построенный в 1871 году, он трижды реконструировался после разрушений, причем последняя реконструкция датируется 1990 годом. Украшения, которыми декорирован храм, происходят как из Китая, так и из Тайваня.

Тем не менее, большинство посетителей привлекает именно знаменитая еда. В 10 часов большинство магазинов открывает двери своим посетителям, поэтому я решил попробовать три различные варианта, и начал с «Эдосэй», который работает уже более века, с 1894 года, и имеет три торговых точки в Китайском квартале. Его фирменным продуктом является бутаман, огромная булочка, приготовленная на пару, со свининой.

Чуть дальше по улице в «Сайюки» можно попробовать уникальное блюдо, которое добавляет дополнительную сладость жареной на гриле свинине тясю благодаря тому, что свинина добавлена в популярное хлебобулочное изделие мэромпан («дынный хлеб»). Я купил пачку из двух тясю мэромпан (550 йен) к моему бутаман из «Эдосэй» (600 йен). Булочки с начинкой, которые я надеялся попробовать в «Ройсин», всё ещё готовились на пару, поэтому я взял с собой закуски в ближайший парк Ямаситатё.

Бутаман представлял собой пышную белую булочку, приготовленную на пару, с сочной свининой, овощами и морепродуктами, которой было достаточно, чтобы утолить голод. Это был прекрасный опыт, но тясю мэромпан был для меня чем-то совершенно новым. Тонкая маслянистая корочка хорошо сочеталась с насыщенным вкусом свинины, и я даже почувствовал, что в этом сочетании вкус мэромпан можно было бы сделать более насыщенным.



Бутаман из «Эдосэй» (слева) и тясю мэромпан из «Сайюки» (© Nippon.com)

Затем я отправился обратно, чтобы забрать свежий пандаман из «Ройсин». Эти приготовленные на пару булочки с милыми мордочками панд с шоколадным заварным кремом, и теперь их готовят с другими начинками – свининой, овощами и фасолевой пастой. Я купил одну оригинальную и одну клубничную булочку (по 380 йен каждая). Густая начинка со вкусом шоколадного заварного крема была не приторно сладкой, а клубничная булочка также имела приятный и легкий вкус.



Пандаман: клубничный (слева) и с шоколадным заварным кремом (справа) с мордочкой любимого китайского животного (© Nippon.com)

Китайский район Йокогамы: история

Йокогама была небольшой рыбацкой деревней, пока в 1858 году она не была признана одним из пяти открытых портов Японии, что послужило её активному росту. Многие западные купцы открыли бизнес в иностранных поселениях Йокогамы и нуждались в китайцах, которые могли бы общаться с местными торговцами посредством письменного языка. В 1868 году здесь проживало около 1000 китайцев, но по мере того, как квалифицированные рабочие и бизнесмены постепенно переезжали в Йокогаму, в одном из поселков обосновалась китайская община.

Хотя в 1899 году программа иностранных заселений прекратила свое существование, были приняты законы, ограничивающие работу, которую китайцы могли выполнять за пределами этих бывших территорий. Число китайских ресторанов, разрешенных законом, росло. Население неуклонно увеличивалось, но китайский квартал Йокогамы сильно пострадал в результате разрушительного Великого землетрясения Канто 1923 года, которое привело к разрушениям, пожарам и значительным человеческим жертвам.

В 1937 году, когда началась полномасштабная война между Японией и Китаем, некоторые жители вернулись в Китай, но многие другие, родившиеся и выросшие в Йокогаме, остались там. Тяжелые годы военной жизни завершились катастрофическими бомбардировками союзных войск в мае 1945 года, в результате которых китайский квартал Йокогамы снова превратился в руины. Однако послевоенное восстановление вскоре привело к возобновлению торговых связей с Китаем.

Дзэнриммон (буквально «Ворота доброго соседа») были построены в 1955 году, и на них было написано слово Тюкагай (Китайский квартал), тем самым впервые официально озвучив имя района. Это самые известные из нескольких красочных ворот этого района. Нормализация дипломатических отношений Японии с Китаем в 1972 году вызвала бум интереса к китайской культуре и приток посетителей. Китайский район Йокогамы с тех пор стал одной из крупнейших достопримечательностей города.

Фотография к заголовку: Ворота Дзэнриммон в китайском районе Йокогамы (© Pixta)