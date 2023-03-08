100 знаменитых замков Японии ®: замок Мориока, префектура Иватэ
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Замок Мориока, префектура Иватэ
- Годы постройки: 1598
- Первый владелец замка: Намбу Нобунао
- Основные достопримечательности: каменные стены, башня главной площадки Хоммару, памятник Исикаве Такубоку
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Iwate-ken Morioka-shi Uchimaru 1-37
- Вебсайт: Парк руин замка Мориока (на японском языке)
Исикава Такубоку и его стихотворение о «замке в Кодзуката»
Замок Мориока был резиденцией рода Намбу, правившего княжеством Мориока (центральная часть совр. префектуры Иватэ и восточная часть префектуры Аомори) с конца XVI века до конца правления сёгуната Токугава в середине XIX века. Первый правитель княжества, Намбу Нобунао, спланировал замок в месте слияния рек Китаками и Накацу. Строительство продолжалось 36 лет и было завершено при втором правителе княжества, Тосинао. Постройки того времени не сохранились, но остались гранитные стены вокруг замка, и можно увидеть различия в способах кладки разного времени. В настоящее время на этой территории устроен Парк руин замка Мориока, это место отдыха горожан, где они могут любоваться цветением сакуры весной и осенней листвой осенью.
До постройки замка Мориока этот район назывался Кодзуката. Широко известно стихотворение танка, которое сложил Исикава Такубоку, поэт из префектуры Иватэ: «В Кодзуката // В замке в траву // Повалившись // В небо летит // Моё сердце в пятнадцать лет» (Кодзуката-но // о-сиро-но куса ни // нэкоробитэ // сора ни суварэси // дзю го-но кокоро).
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Фотография к заголовку: Парк руин замка Мориока (PIXTA)