100 знаменитых замков Японии ®: замок Мориока, префектура Иватэ

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Замок Мориока был построен в месте слияния рек Китаками и Накацу, он известен как редкий для региона Тохоку замок с каменными стенами. Ранее здесь правил род Намбу, и призамковый город позднее превратился в современный город Мориока.

Замок Мориока, префектура Иватэ

Годы постройки: 1598

1598 Первый владелец замка: Намбу Нобунао

Намбу Нобунао Основные достопримечательности: каменные стены, башня главной площадки Хоммару, памятник Исикаве Такубоку

каменные стены, башня главной площадки Хоммару, памятник Исикаве Такубоку Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Iwate-ken Morioka-shi Uchimaru 1-37

Iwate-ken Morioka-shi Uchimaru 1-37 Вебсайт: Парк руин замка Мориока (на японском языке)

Исикава Такубоку и его стихотворение о «замке в Кодзуката»

Замок Мориока был резиденцией рода Намбу, правившего княжеством Мориока (центральная часть совр. префектуры Иватэ и восточная часть префектуры Аомори) с конца XVI века до конца правления сёгуната Токугава в середине XIX века. Первый правитель княжества, Намбу Нобунао, спланировал замок в месте слияния рек Китаками и Накацу. Строительство продолжалось 36 лет и было завершено при втором правителе княжества, Тосинао. Постройки того времени не сохранились, но остались гранитные стены вокруг замка, и можно увидеть различия в способах кладки разного времени. В настоящее время на этой территории устроен Парк руин замка Мориока, это место отдыха горожан, где они могут любоваться цветением сакуры весной и осенней листвой осенью.

До постройки замка Мориока этот район назывался Кодзуката. Широко известно стихотворение танка, которое сложил Исикава Такубоку, поэт из префектуры Иватэ: «В Кодзуката // В замке в траву // Повалившись // В небо летит // Моё сердце в пятнадцать лет» (Кодзуката-но // о-сиро-но куса ни // нэкоробитэ // сора ни суварэси // дзю го-но кокоро).

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Фотография к заголовку: Парк руин замка Мориока (PIXTA)