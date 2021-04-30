Объекты Всемирного наследия в Хираидзуми: рай Чистой земли храма Моцудзи

Путеводительпо Японии

Моцудзи в префектуре Иватэ – храм с богатой историей, он внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть великолепный буддийский сад Чистой Земли и проводятся сеансы дзэнской медитации и переписывания сутр, помогающие посетителям лучше осознать себя и окружающий мир.

Одно из самых священных мест Японии

В 2011 году объекты в Хираидзуми, расположенном на севере префектуры Иватэ, были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В комплекс памятников вошли пять храмов, садов и археологических памятников, представляющих буддийскую Чистую землю. Одно из ключевых мест среди них – храм Моцудзи. Он был основан в 850 году, и считается, что основателем, как и у другого храма списке, Тюсондзи, был Эннин (Дзикаку Дайси), глава буддийского направления Тэндай.



Главный павильон храма, реконструированный в 1989 году в стиле периода Хэйан (794-1192)

Моцудзи к середине XII века переживал не лучшие времена, пока его реконструкцией не занялся Мотохира, второй глава правящего рода Осю Фудзивара. Отец Мотохиры мечтал создать в Хираидзуми территорию мира, основанную на буддийских принципах, и его сын в осуществление мечты своего отца без колебаний вложил большие суммы из значительной прибыли от добычи золота в этом районе.

Мотохира поручил известному скульптору из Киото Ункэю вырезать основное изображение для тогдашнего главного павильона Моцудзи, Кондо Энрюдзи. За три года, которые потребовались для завершения работы, Мотохира отправил Ункею огромное количество золотого песка, шёлка и других ценностей в качестве оплаты, но когда изображение исцеляющего Будды Якуси Нёрай было закончено, император-инок Тоба был так тронут шедевром скульптора, что запретил вывозить его из столицы. Обиженный Мотохира затворился в храме, отказался от еды и убедил главного советника императора вступиться за него, и в конце концов скульптура Ункэя была доставлена ​в ​Хираидзуми.

После смерти Мотохиры его сын продолжил реконструкцию Моцудзи, и на пике популярности на территории храме было более 40 зданий и более 500 монастырей. В исторической хронике «Зерцало Адзума» (Адзума кагами), описывающей события конца XII и начала XIV вв., это место охарактеризовано как «священное место, с которым по величию ничто не сравнится в нашей стране».



Место, где находился построенный Мотохирой главный павильон храма, Кондо Энрюдзи

В последующие годы Моцудзи пережил бесчисленные пожары, и в конечном итоге все его постройки вместе со знаменитым изображением Якуси Нёрай скульптора Ункэя обратились в пепел. Однако облик его первоначального дизайна можно проследить по фундаментам структур храма и ​​других остатках, а также на примере сада Чистой Земли, созданного в стиле периода Хэйан.

В хранилище культурных ценностей, расположенном у главных ворот храма, можно увидеть буддийские изображения периода Хэйан, найденные в ходе раскопок предметы и другие вещи, связанные с храмом и его историей. Сюда стоит зайти перед посещением исторических мест, чтобы иметь представление о том, какой облик имел находившийся здесь храмовый комплекс.

Прогулка по райскому саду



Скалистый островок в пруду Ооидзуми-га-икэ в саду Чистой Земли

На протяжении нескольких поколений род Осю Фудзивара стремился воссоздать буддийский рай Чистой Земли в этом мире, в Хираидзуми. Сад Чистой Земли, который они построили на основе старейшего в Японии текста о садоводстве «Записи о создании садов» (Сакутэйки) периода Хэйан, стал изысканным воплощением этой цели. Центральным элементом сада является пруд Ооидзуми-га-икэ размером 180 на 90 метров, в котором есть скалистый выступ в виде горы (элемент карэсансуй, сухого сада), покрытый камнем покатый берег и островок с двухметровой скалой, выступающей под углом, она стала символом сада.



Главный павильон стоит у скалистого обнажения на берегу Ооидзуми-га-икэ

Вода в пруд поступает по извилистому ручью яримидзу длиной 80 метров, который является драгоценным остатком сада периода Хэйан. Если пройти вдоль него и осмотреть сад, вы оцените, насколько продуманный дизайн обеспечивает идеальный вид на окружающие горы и природные особенности в формах «заимствованного ландшафта».



Каждый год в мае у извилистого ручья проводится традиционное поэтическое состязание Гокусуё-но эн, участники одеваются в костюмы периода Хэйан (© Моцудзи)

Занятия медитацией дзадзэн и переписывание сутр



Посетители обретают гармонию тела и духа во время медитации дзадзэн (© Моцудзи)

В главном зале Моцудзи регулярно проводятся сеансы медитации дзадзэн и занятия по переписыванию буддийских сутр. Медитация в позе сидя с прямой спиной и замедлением дыхания успокаивает и может улучшить концентрацию, а копирование буддийских сутр иероглиф за иероглифом может усовершенствовать ваши навыки письма, а также дисциплинирует ум.

Информация:

Адрес: 58 Aza Ōsawa, Hiraizumi, Hiraizumi, Iwate Prefecture

Как добраться: 10 минут пешком от станции JR Хираидзуми

Тел.: 0191-46-2331

Часы работы: круглый год с 8:30 до 17:00 (с 5 ноября до 4 марта до 16:30)

Цена за вход: взрослые – 500 йен, старшеклассники – 300 йен, учащиеся начальных и средних классов школы – 100 йен

Медитация дзадзэн и переписывание сутр: участие от 1 человека, следует подать заявку минимум за 3 дня

Информация на других языках: Вебсайт (также на упрощённом и традиционном китайском, корейском и тайском языках) Брошюры на английском, традиционном китайском и корейском языках Указатели на английском языке Аудиогид на английском, упрощённом китайском, корейском, французском, немецком и испанском языках



Ближайшая достопримечательность: ресторан «Сёфуан»



Фирменное блюдо – охлаждённая гречневая лапша морисоба, 700 йен

Ресторан «Сёфуан» расположен на территории Моцудзи, там можно попробовать прекрасную гречневую лапшу соба, а также ряд сладких блюд. Для лапши используют ароматную смесь тонкой гречневой муки с Хоккайдо и из Ямагаты, лапша имеет шелковистую гладкую текстуру. Также рекомендуем сладкие угощения – рисовые лепёшки данго и варабимоти с чашкой порошкового зелёного чая.

Информация:

Адрес: (на территории храма Моцудзи) 58 Aza Ōsawa, Hiraizumi, Hiraizumi, Iwate Prefecture

Как добраться: 10 минут пешком от станции JR Хираидзуми

Тел.: 0191-46-2331 (Моцудзи)

Часы работы: круглый год с 10:00 до 15:00

Цены: лапша морисоба – 700 йен; рисовые клецки данго и зелёный чай маття – 500 йен; клецки с порошком зелёного чая варабимоти и маття – 500 йен

Многоязычная информация: Вебсайт (на английском языке, также на упрощённом и традиционном китайском, корейском и тайском языках)



Репортаж и текст: Shoepress

Фотография к заголовку: Сад Чистой Земли в храме Моцудзи воспроизводит атмосферу буддийского рая