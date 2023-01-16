100 знаменитых замков Японии ®: замок Нихоммацу, префектура Фукусима

Японские замки

Путеводительпо Японии

Замок Нихоммацу – горный замок, который построил воинский род Хатакэяма в первой половине XV века. После этого правители замка неоднократно менялись, но сам замок оставался на том же месте до падения сёгуната Токугава во второй половине XIX века. Он известен трагедией Нихоммацу сёнэнтай –отряда юных самураев, оборонявших замок в конце периода Эдо, а также как место осенней выставки кукол из хризантем.

Префектура Фукусима, замок Нихоммацу

Год постройки: 1414

1414 Первый владелец замка: Хатакэяма Мицуясу

Хатакэяма Мицуясу Основные достопримечательности: ворота Минова, статуи отряда сёнэнтай, колодец Хикагэ, руины главной площадки замка Хоммару

ворота Минова, статуи отряда сёнэнтай, колодец Хикагэ, руины главной площадки замка Хоммару Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Fukushima-ken Nihommatsu-shi Kakunai

Fukushima-ken Nihommatsu-shi Kakunai Вебсайт: Руины замка Нихоммацу

Замок, в котором можно увидеть изменения технологий строительства японских замков

Род Хатакэяма, построивший замок Нихоммацу в 1414 году, уничтожил Датэ Масамунэ в 1568 году. После этого правителями замка становились военачальники Тоётоми Хидэёси. С XVII века замок перешёл под контроль сёгуната Токугава, а после того, как в 1643 году правителем замка стал Нива Мицусигэ, замок служил резиденцией рода Нива на протяжении нескольких поколений до падения сёгуната в XIX веке. Замок сыграл свою роль в войне Босин в 1868 году, там оборонялась армия сёгуната, но он пал под натиском войск нового правительства, а ворота и дворец были уничтожены огнём. Замок известен разыгравшейся там трагедией подростков, которые погибли, защищая его вместе с силами Айдзу Бяккотай во время войны Босин.



Статуи Нихоммацу сёнэнтай (Pixta)

Замок Нихоммацу, расположенный в важном транспортном узле региона Тохоку, был признан национальным историческим памятником в связи с тем, что различные правители замка неоднократно его перестраивали в разные годы. Из самых старых достопримечательностей можно отметить 16-метровый колодец Хикагэ, построенный во времена, когда замок принадлежал роду Хатакэяма, он считается одним из трёх знаменитых колодцев Японии.

Замки в префектуре Фукусима

Замок Сиракава Коминэ, префектура Фукусима

Замок Айдзувакамацу, префектура Фукусима

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Замок Нихоммацу (PIXTA)