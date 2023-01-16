100 знаменитых замков Японии ®: замок Нихоммацу, префектура Фукусима
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Префектура Фукусима, замок Нихоммацу
- Год постройки: 1414
- Первый владелец замка: Хатакэяма Мицуясу
- Основные достопримечательности: ворота Минова, статуи отряда сёнэнтай, колодец Хикагэ, руины главной площадки замка Хоммару
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Fukushima-ken Nihommatsu-shi Kakunai
- Вебсайт: Руины замка Нихоммацу
Замок, в котором можно увидеть изменения технологий строительства японских замков
Род Хатакэяма, построивший замок Нихоммацу в 1414 году, уничтожил Датэ Масамунэ в 1568 году. После этого правителями замка становились военачальники Тоётоми Хидэёси. С XVII века замок перешёл под контроль сёгуната Токугава, а после того, как в 1643 году правителем замка стал Нива Мицусигэ, замок служил резиденцией рода Нива на протяжении нескольких поколений до падения сёгуната в XIX веке. Замок сыграл свою роль в войне Босин в 1868 году, там оборонялась армия сёгуната, но он пал под натиском войск нового правительства, а ворота и дворец были уничтожены огнём. Замок известен разыгравшейся там трагедией подростков, которые погибли, защищая его вместе с силами Айдзу Бяккотай во время войны Босин.
Замок Нихоммацу, расположенный в важном транспортном узле региона Тохоку, был признан национальным историческим памятником в связи с тем, что различные правители замка неоднократно его перестраивали в разные годы. Из самых старых достопримечательностей можно отметить 16-метровый колодец Хикагэ, построенный во времена, когда замок принадлежал роду Хатакэяма, он считается одним из трёх знаменитых колодцев Японии.
Замки в префектуре Фукусима
- Замок Сиракава Коминэ, префектура Фукусима
- Замок Айдзувакамацу, префектура Фукусима
Достопримечательности поблизости
Фотография к заголовку: Замок Нихоммацу (PIXTA)