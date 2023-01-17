100 знаменитых замков Японии ®: замок Сиракава Коминэ, префектура Фукусима

Японские замки

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Замок Сиракава Коминэ был построен в стратегическом пункте, где была расположена застава Сиракава, охранявшая въезд в регион Тохоку. Здания замка были утрачены, но в 1991 году по чертежам периода Эдо была точно воссоздана трёхэтажная башня Сандзю, что привело к буму реставрации замков по всей стране.

Префектура Фукусима, замок Сиракава Коминэ

Год постройки: 1369, 1632

1369, 1632 Первые владельцы замка: Юки Тикатомо, Нива Нагасигэ

Юки Тикатомо, Нива Нагасигэ Основные достопримечательности: башня Сандзю (реконструкция), ворота Дзэнгомон (реконструкция)

башня Сандзю (реконструкция), ворота Дзэнгомон (реконструкция) Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Fukushima-ken Shirakawa-shi Kakunai 1

Fukushima-ken Shirakawa-shi Kakunai 1 Вебсайт: Замок Коминэ (г. Сиракава) (на японском языке)

Знаменитый замок, с которого началась массовая реставрация японских замков

Замок Сиракава Коминэ построил Юки Тикатомо Юки, военачальник середины XIV века, для защиты заставы Сиракава, установленной на въезде в регион Тохоку. В 1632 году Нива Нагасигэ, которого сёгунат Токугава назначил правителем замка, провёл масштабную реконструкцию. Во время войны Босин в 1868 году он вместе с замками Нихоммацу и Айдзувакамацу был захвачен силами сёгуната, и впоследствии пал в ожесточённой битве при Сиракавагути. Постройки замка, такие как башни и ворота, были тогда уничтожены огнём, но с 1980-х годов город Сиракава начал планировать восстановление замка с использованием традиционных методов строительства, основанных на раскопках и чертежах периода Эдо. Трёхэтажная башня Сандзю была завершена в 1991 году, а парадные ворота Дзэнгомон – в 1994 году. После реставрации замка Сиракава Коминэ по всей стране в разных местах стали восстанавливать замки с использованием традиционных методов строительства.

Замки в префектуре Фукусима

Замок Нихоммацу, префектура Фукусима

Замок Айдзувакамацу, префектура Фукусима

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Фотография к заголовку: Замок Сиракава Коминэ (PIXTA)