100 знаменитых замков Японии ®: замок Сиракава Коминэ, префектура Фукусима
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Префектура Фукусима, замок Сиракава Коминэ
- Год постройки: 1369, 1632
- Первые владельцы замка: Юки Тикатомо, Нива Нагасигэ
- Основные достопримечательности: башня Сандзю (реконструкция), ворота Дзэнгомон (реконструкция)
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Fukushima-ken Shirakawa-shi Kakunai 1
- Вебсайт: Замок Коминэ (г. Сиракава) (на японском языке)
Знаменитый замок, с которого началась массовая реставрация японских замков
Замок Сиракава Коминэ построил Юки Тикатомо Юки, военачальник середины XIV века, для защиты заставы Сиракава, установленной на въезде в регион Тохоку. В 1632 году Нива Нагасигэ, которого сёгунат Токугава назначил правителем замка, провёл масштабную реконструкцию. Во время войны Босин в 1868 году он вместе с замками Нихоммацу и Айдзувакамацу был захвачен силами сёгуната, и впоследствии пал в ожесточённой битве при Сиракавагути. Постройки замка, такие как башни и ворота, были тогда уничтожены огнём, но с 1980-х годов город Сиракава начал планировать восстановление замка с использованием традиционных методов строительства, основанных на раскопках и чертежах периода Эдо. Трёхэтажная башня Сандзю была завершена в 1991 году, а парадные ворота Дзэнгомон – в 1994 году. После реставрации замка Сиракава Коминэ по всей стране в разных местах стали восстанавливать замки с использованием традиционных методов строительства.
Замки в префектуре Фукусима
- Замок Нихоммацу, префектура Фукусима
- Замок Айдзувакамацу, префектура Фукусима
Достопримечательности поблизости
Фотография к заголовку: Замок Сиракава Коминэ (PIXTA)