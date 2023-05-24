100 знаменитых замков Японии ®: замок Кавагоэ, префектура Сайтама

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Замку Кавагоэ сёгунат Токугава придавал особое значение, поскольку он защищал северные подступы к Эдо. Замок построил Мацудайра Нобуцуна, один из самых влиятельных вассалов третьего сёгуна Токугавы Иэмицу. Вокруг замка сложился городской пейзаж Кавагоэ, который получил название «Маленький Эдо».

Замок Кавагоэ, префектура Сайтама

Год постройки: 1457

1457 Первые владельцы замка: Ота Досин, Ота Докан

Ота Досин, Ота Докан Основные достопримечательности: дворец Хоммару готэн

дворец Хоммару готэн Плата за вход: 100 йен

100 йен Адрес: Saitama-ken Kawagoe-shi Kaku-cho 2-13-1

Saitama-ken Kawagoe-shi Kaku-cho 2-13-1 Вебсайт: Дворец Хоммару замка Кавагоэ (город Кавагоэ) (на японском языке)

Знаменитый замок «маленького Эдо», имевший важное значение для сёгуната Токугава

Говорят, что замок Кавагоэ по приказу рода Уэсуги в 1457 году построил Ота Докан, который первым строил также замок Эдо, и его отец, Ота Досин. Кавагоэ является ключевым транспортным узлом региона Канто, и считается, что роду Уэсуги нужна была крепость в Кавагоэ для противостояния конфликтовавшему с ним роду Асикага. После этого в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) многие военачальники сражались за замок в XVI веке, но с XVII века сёгунат Токугава назначал правителями замка своих важнейших вассалов, поскольку он служил оплотом защиты Эдо с севера.

В 1639 году Мацудайра Нобуцуна, старший вассал сёгуна Иэмицу, начал масштабную реконструкцию замка. Он построил современный по тем временам замок с тремя башнями и тринадцатью воротами. Нобуцуна также расширил призамковый город, построил канал Сингасигава и тракт Кавагоэ, и благодаря его усилиям сложился нынешний городской пейзаж Кавагоэ, который называют «Маленьким Эдо».

Самой старой сохранившейся постройкой в замке Кавагоэ является Хоммару готэн, построенная в 1848 году как резиденция правителя замка. Прихожая, большой зал оохирома и Коридор, Вестибюль, большой холл и перенесенный и отреставрированный кабинет старейшины каро цумэсё остались такими, какими они были в то время. Помимо замка Кавагоэ, в Японии сохранилось всего четыре замковых дворца, в том числе в замке Какэгава в префектуре Сидзуока, в замке Нидзё в префектуре Киото и в замке Коти в префектуре Коти.

Замок в префектуре Сайтама

Замок Хатигата

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Фотография к заголовку: Дворец Хоммару готэн в замке Кавагоэ (PIXTA)