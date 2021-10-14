Национальные парки Канто (часть 1): множество удивительных мест для однодневной поездки из центра Токио

Путеводительпо Японии

Здесь мы представим вам национальные парки региона Канто, где есть горы, плато и долины, а также знаменитые святилища, храмы и горячие источники, и куда несложно добраться на общественном транспорте из Токио даже в однодневную поездку – парк Никко, который славится своими осенними пейзажами, парк Одзэ, известный красотами своих болот, и национальный парк Титибу-Тама-Каи с его множеством живописных мест.

Национальный парк Никко (префектуры Тотиги, Гумма, Фукусима)



Гора Нантай и озеро Тюдзэндзи, входящие в комплекс объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Святилища и храмы Никко» (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продукции префектуры Тотиги)

Национальный парк, территория которого находится в трёх префектурах –Гумма, Фукусима и Тотиги, где расположен центр парка, Никко. Во время учреждения парка в него помимо Никко вошёл район Одзэ, а в 1950 году были включены районы Оку-Кинугава-Курияма и Насу-Коси и Сиобара. В 2007 году район Одзэ выделили в отдельный национальный парк.

Большая часть территории национального парка представляет собой гористую местность вулканического пояса Насу с вершинами около 2000 метров высотой, такими как гора Сиранэ (2578 м), самая высокая вершина в регионе Кита-Канто, Нантай (2486 м), где расположено множество храмов и святилищ комплекса Всемирного наследия «Святилища и храмы Никко», Насудакэ (1917 м), где продолжается активная вулканическая деятельность. У подножья гор простираются плато и болота, здесь есть и разнообразные водные ландшафты – озёра, знаменитые водопады и долины, эти места славятся исключительной красотой осенних пейзажей.



Заснеженные горы Никко-Сиранэ и озеро Тюдзэндзи (фотография: PIXTA)



Пик Тяусу, главная вершина горы Насудакэ, которая продолжает извергаться (1915 м; фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)



Malus sieboldii из рода Rosaceae, цветущий на болотах Оку-Никко в Сэндзёгахара (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)



Долина реки Кинугава (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)

Никко и Кинугава – популярные туристические направления, куда можно добраться во время однодневной поездки из Токио. Здесь находятся святилища Тосёгу и Футарасан, храма Риннодзи, которые входят в комплекс Всемирного наследия «Святилища и храмы Никко», есть живописные места, такие как озеро Тюдзэндзи, водопад Кэгон и перевал Ирохадзака, онсэны Никко-юмото и Кинугава, развлекательные заведения, такие как «Эдоская деревня» Эдо-мура и тематический парк Tobu World Square.



Перевал Ирохадзака, популярное в осеннее время место (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)



Термальный источник Оку-Никко-юмото онсэн (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)

Район Насу-Коси и Сиобара также известен как летний курорт и район горячих источников. Помимо стандартных туристических направлений, таких как Насу-когэн, долина Сиобара и болото Нумаппара, в последние годы стал популярным «Насу-Хэйсэй-но мори», где была открыта часть земель императорской виллы Насу.

Учреждён 4 декабря 1934 г., площадь 114 908 га



Долина «Камней, убивающих жизнь» Сэссёсэки – живописное место, где выходят вулканические газы. Пешеходная тропа продолжается до обзорной площадки Насу-когэн (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)



Подвесной мост Момидзидани через долину Сиобара, популярное туристическое место, особенно в сезон осенней листвы (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)



Парковая зона «Насу Хэйсэй-но мори» в естественном буковом лесу открылась в 2011 году (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)

Национальный парк Одзэ (префектуры Гумма, Тотиги, Фукусима, Ниигата)



Осенние травы Одзэ и гора Сибуцусан (фотография Гугуттогумма)

Парк Одзэ, расположенный на границах префектур Гумма, Фукусима и Ниигата, является особым национальным памятником природы и водно-болотным заповедником, зарегистрированным в соответствии с Рамсарской конвенцией. Он был частью национального парка Никко в момент его учреждения в 1934 году, но в 2007 году его выделили в самостоятельный национальный парк, включив в него прилегающие территории, такие как гора Айдзу-Комагатакэ, Тасиро и Тайсякудзан.

Одзэнума, одно из самых высокогорных болот в Японии, площадью около 760 гектаров, и озеро Одзэнума, расположенное на высоте 1660 метров, окружают самые высокие вершины в регионе Тохоку – Хиутигадакэ (2356 м) и Сибуцусан (2228 м), расположенная в северо-восточной части префектуры Гумма, благодаря чему здесь можно любоваться великолепными видами.



Летний вид Хиутигадакэ, возвышающейся над озером Одзэнума (фотография PIXTA)



Трясины по дороге от горы Айдзу-Комагатакэ до горы Тюмондакэ (фотография PIXTA)



Водопал Сандзё-но-таки в верхнем течении реки Тадами, которая берет начало в Одзэ (фотография PIXTA)

В Японии название Одзэ широко известно благодаря песне для хора «Летние воспоминания». Часто думают, что цветы мидзубасё (Lysichiton camtschatcensis), упоминающиеся в тексте песни, цветут в середине лета, но лучшее время, чтобы увидеть их – с конца мая до начала июня. Прекрасны также одзэсо (Japonolirion osense), никкокисугэ (Hemerocallis_esculenta), ирис щетинистый (Iris setosa), кинкока (Narthecium asiaticum), а на болотах проложены деревянные тропы, там можно прогуляться по множеству пешеходных маршрутов.

Учреждён 30 августа 2007 г., площадь 37 200 га



Гора Сибуцусан над болотами с цветами мидзубасё, на горе ещё остался снег (фотография PIXTA)



Цветы никкокисугэ и деревянная тропа на болоте (фотография Гугуттогумма)

Национальный парк Титибу-Тама-Каи (префектуры Сайтама, Токио, Яманаси, Нагано)



Восход солнца на вершине горы Кимпу, где есть огромная гранитная скала Годзёива; слева видна гора Фудзи (фотография PIXTA)

Ближайший к центральной части Токио национальный парк, протянувшийся на 70 км с востока на запад и на 40 км с севера на юг. Первоначально он назывался Титибу-Тама, но по просьбе префектуры Яманаси, где расположено 37% площади парка, в 2000 году название было изменено с добавлением старого названия территории этой префектуры.

Горный массив Оку-Титибу составляет ряд гор, среди которых Кимпу (2599 м), Кобуси (2475 м), Кумотори (2017 м), Мидзугаки (2230 м) и другие, хотя онсэнов здесь мало, поскольку здесь нет вулканов, зато здесь расположены долины с истоками важных рек региона – Тикума, Фуэфуки, Тама и Аракава, а также долины Митакэ-сёсэнкё, долина Нисидзава и Окутама, где можно любоваться разнообразными ландшафтами.



Горы Кимпу и Сираминэ после первого снега, вид с горы Кобуси (фотография PIXTA)



Сёсэнкё, живописное место национального значения в северной части города Кофу (фотография Организации по развитию туризма преф. Яманаси)



«Пятиярусный водопад Нанацугама» в ущелье Нисидзава (фотография PIXTA)

Благодаря удобному транспортному сообщению с Токио, многие люди приезжают заниматься альпинизмом, походами, восхождениями, рыбалкой и речными развлечениями. В том числе и под влиянием пандемии коронавируса растёт популярность этих мест, особенно Окутамы и горы Миунэ в Титибу, как направлений для однодневных поездок из Токио.

Учреждён 10 июля 1950 г., площадь 126 259 га



Святилище Мицуминэ, которое становится всё более популярным местом для поездок в регионе Канто (фотография Ассоциации производства и туризма префектуры Сайтама)



Рафтинг в Окутаме (фотография TCVB)

Фотография к заголовку: Озеро Тюдзэндзи и водопад Кэгон в сезон осенней листвы (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продукции префектуры Тотиги)

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