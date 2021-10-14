Национальные парки Канто (часть 1): множество удивительных мест для однодневной поездки из центра Токио

Туризм

Здесь мы представим вам национальные парки региона Канто, где есть горы, плато и долины, а также знаменитые святилища, храмы и горячие источники, и куда несложно добраться на общественном транспорте из Токио даже в однодневную поездку – парк Никко, который славится своими осенними пейзажами, парк Одзэ, известный красотами своих болот, и национальный парк Титибу-Тама-Каи с его множеством живописных мест.
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Национальный парк Никко (префектуры Тотиги, Гумма, Фукусима)

Гора Нантай и озеро Тюдзэндзи, входящие в комплекс объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Святилища и храмы Никко» (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продукции префектуры Тотиги)
Гора Нантай и озеро Тюдзэндзи, входящие в комплекс объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Святилища и храмы Никко» (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продукции префектуры Тотиги)

Национальный парк, территория которого находится в трёх префектурах –Гумма, Фукусима и Тотиги, где расположен центр парка, Никко. Во время учреждения парка в него помимо Никко вошёл район Одзэ, а в 1950 году были включены районы Оку-Кинугава-Курияма и Насу-Коси и Сиобара. В 2007 году район Одзэ выделили в отдельный национальный парк.

Большая часть территории национального парка представляет собой гористую местность вулканического пояса Насу с вершинами около 2000 метров высотой, такими как гора Сиранэ (2578 м), самая высокая вершина в регионе Кита-Канто, Нантай (2486 м), где расположено множество храмов и святилищ комплекса Всемирного наследия «Святилища и храмы Никко», Насудакэ (1917 м), где продолжается активная вулканическая деятельность. У подножья гор простираются плато и болота, здесь есть и разнообразные водные ландшафты – озёра, знаменитые водопады и долины, эти места славятся исключительной красотой осенних пейзажей.

Заснеженные горы Никко-Сиранэ и озеро Тюдзэндзи (фотография: PIXTA)
Заснеженные горы Никко-Сиранэ и озеро Тюдзэндзи (фотография: PIXTA)

Пик Тяусу, главная вершина горы Насудакэ, которая продолжает извергаться (1915 м; фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)
Пик Тяусу, главная вершина горы Насудакэ, которая продолжает извергаться (1915 м; фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)

Malus sieboldii из рода Rosaceae, цветущий на болотах Оку-Никко в Сэндзёгахара (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)
Malus sieboldii из рода Rosaceae, цветущий на болотах Оку-Никко в Сэндзёгахара (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)

Долина реки Кинугава (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)
Долина реки Кинугава (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)

Никко и Кинугава – популярные туристические направления, куда можно добраться во время однодневной поездки из Токио. Здесь находятся святилища Тосёгу и Футарасан, храма Риннодзи, которые входят в комплекс Всемирного наследия «Святилища и храмы Никко», есть живописные места, такие как озеро Тюдзэндзи, водопад Кэгон и перевал Ирохадзака, онсэны Никко-юмото и Кинугава, развлекательные заведения, такие как «Эдоская деревня» Эдо-мура и тематический парк Tobu World Square.

Перевал Ирохадзака, популярное в осеннее время место (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)
Перевал Ирохадзака, популярное в осеннее время место (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)

Термальный источник Оку-Никко-юмото онсэн (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)
Термальный источник Оку-Никко-юмото онсэн (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)

Район Насу-Коси и Сиобара также известен как летний курорт и район горячих источников. Помимо стандартных туристических направлений, таких как Насу-когэн, долина Сиобара и болото Нумаппара, в последние годы стал популярным «Насу-Хэйсэй-но мори», где была открыта часть земель императорской виллы Насу.

Учреждён 4 декабря 1934 г., площадь 114 908 га

Долина «Камней, убивающих жизнь» Сэссёсэки – живописное место, где выходят вулканические газы. Пешеходная тропа продолжается до обзорной площадки Насу-когэн (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)
Долина «Камней, убивающих жизнь» Сэссёсэки – живописное место, где выходят вулканические газы. Пешеходная тропа продолжается до обзорной площадки Насу-когэн (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)

Подвесной мост Момидзидани через долину Сиобара, популярное туристическое место, особенно в сезон осенней листвы (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)
Подвесной мост Момидзидани через долину Сиобара, популярное туристическое место, особенно в сезон осенней листвы (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)

Парковая зона «Насу Хэйсэй-но мори» в естественном буковом лесу открылась в 2011 году (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)
Парковая зона «Насу Хэйсэй-но мори» в естественном буковом лесу открылась в 2011 году (фотография Ассоциации туризма и продукции префектуры Тотиги)

Национальный парк Одзэ (префектуры Гумма, Тотиги, Фукусима, Ниигата)

Осенние травы Одзэ и гора Сибуцусан (фотография Гугуттогумма)
Осенние травы Одзэ и гора Сибуцусан (фотография Гугуттогумма)

Парк Одзэ, расположенный на границах префектур Гумма, Фукусима и Ниигата, является особым национальным памятником природы и водно-болотным заповедником, зарегистрированным в соответствии с Рамсарской конвенцией. Он был частью национального парка Никко в момент его учреждения в 1934 году, но в 2007 году его выделили в самостоятельный национальный парк, включив в него прилегающие территории, такие как гора Айдзу-Комагатакэ, Тасиро и Тайсякудзан.

Одзэнума, одно из самых высокогорных болот в Японии, площадью около 760 гектаров, и озеро Одзэнума, расположенное на высоте 1660 метров, окружают самые высокие вершины в регионе Тохоку – Хиутигадакэ (2356 м) и Сибуцусан (2228 м), расположенная в северо-восточной части префектуры Гумма, благодаря чему здесь можно любоваться великолепными видами.

Летний вид Хиутигадакэ, возвышающейся над озером Одзэнума (фотография PIXTA)
Летний вид Хиутигадакэ, возвышающейся над озером Одзэнума (фотография PIXTA)

Трясины по дороге от горы Айдзу-Комагатакэ до горы Тюмондакэ (фотография PIXTA)
Трясины по дороге от горы Айдзу-Комагатакэ до горы Тюмондакэ (фотография PIXTA)

Водопал Сандзё-но-таки в верхнем течении реки Тадами, которая берет начало в Одзэ (фотография PIXTA)
Водопал Сандзё-но-таки в верхнем течении реки Тадами, которая берет начало в Одзэ (фотография PIXTA)

В Японии название Одзэ широко известно благодаря песне для хора «Летние воспоминания». Часто думают, что цветы мидзубасё (Lysichiton camtschatcensis), упоминающиеся в тексте песни, цветут в середине лета, но лучшее время, чтобы увидеть их – с конца мая до начала июня. Прекрасны также одзэсо (Japonolirion osense), никкокисугэ (Hemerocallis_esculenta), ирис щетинистый (Iris setosa), кинкока (Narthecium asiaticum), а на болотах проложены деревянные тропы, там можно прогуляться по множеству пешеходных маршрутов.

Учреждён 30 августа 2007 г., площадь 37 200 га

Гора Сибуцусан над болотами с цветами мидзубасё, на горе ещё остался снег (фотография PIXTA)
Гора Сибуцусан над болотами с цветами мидзубасё, на горе ещё остался снег (фотография PIXTA)

Цветы никкокисугэ и деревянная тропа на болоте (фотография Гугуттогумма)
Цветы никкокисугэ и деревянная тропа на болоте (фотография Гугуттогумма)

Национальный парк Титибу-Тама-Каи (префектуры Сайтама, Токио, Яманаси, Нагано)

Восход солнца на вершине горы Кимпу, где есть огромная гранитная скала Годзёива; слева видна гора Фудзи (фотография PIXTA)
Восход солнца на вершине горы Кимпу, где есть огромная гранитная скала Годзёива; слева видна гора Фудзи (фотография PIXTA)

Ближайший к центральной части Токио национальный парк, протянувшийся на 70 км с востока на запад и на 40 км с севера на юг. Первоначально он назывался Титибу-Тама, но по просьбе префектуры Яманаси, где расположено 37% площади парка, в 2000 году название было изменено с добавлением старого названия территории этой префектуры.

Горный массив Оку-Титибу составляет ряд гор, среди которых Кимпу (2599 м), Кобуси (2475 м), Кумотори (2017 м), Мидзугаки (2230 м) и другие, хотя онсэнов здесь мало, поскольку здесь нет вулканов, зато здесь расположены долины с истоками важных рек региона – Тикума, Фуэфуки, Тама и Аракава, а также долины Митакэ-сёсэнкё, долина Нисидзава и Окутама, где можно любоваться разнообразными ландшафтами.

Горы Кимпу и Сираминэ после первого снега, вид с горы Кобуси (фотография PIXTA)
Горы Кимпу и Сираминэ после первого снега, вид с горы Кобуси (фотография PIXTA)

Сёсэнкё, живописное место национального значения в северной части города Кофу (фотография Организации по развитию туризма преф. Яманаси)
Сёсэнкё, живописное место национального значения в северной части города Кофу (фотография Организации по развитию туризма преф. Яманаси)

«Пятиярусный водопад Нанацугама» в ущелье Нисидзава (фотография PIXTA)
«Пятиярусный водопад Нанацугама» в ущелье Нисидзава (фотография PIXTA)

Благодаря удобному транспортному сообщению с Токио, многие люди приезжают заниматься альпинизмом, походами, восхождениями, рыбалкой и речными развлечениями. В том числе и под влиянием пандемии коронавируса растёт популярность этих мест, особенно Окутамы и горы Миунэ в Титибу, как направлений для однодневных поездок из Токио.

Учреждён 10 июля 1950 г., площадь 126 259 га

Святилище Мицуминэ, которое становится всё более популярным местом для поездок в регионе Канто (фотография Ассоциации производства и туризма префектуры Сайтама)
Святилище Мицуминэ, которое становится всё более популярным местом для поездок в регионе Канто (фотография Ассоциации производства и туризма префектуры Сайтама)

Рафтинг в Окутаме (фотография TCVB)
Рафтинг в Окутаме (фотография TCVB)

Фотография к заголовку: Озеро Тюдзэндзи и водопад Кэгон в сезон осенней листвы (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и продукции префектуры Тотиги)

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