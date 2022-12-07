100 знаменитых замков Японии ®: замок Мацусиро, префектура Нагано
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Замок Мацусиро, префектура Нагано
- Год постройки: ок. 1560
- Первый владелец замка: Такэда Сингэн, Санада Нобуюки
- Основные достопримечательности: ворота Тайкомон и Китаакадзумон (реконструированы) и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Nagano-ken Matsushiro-shi Matsushiro 18-2
- Вебсайт: Музей сокровищ рода Санада (на английском языке)
Крепость, которую построил Такэда Сингэн для битвы при Каванакадзима
Замок Мацусиро для Такэда Сингэна построил его вассал, мастер фортификации Ямамото Кансукэ. Замок был предназначен для захвата земли Синано, и в то время он назывался замком Кайдзу. Это естественная крепость с рекой Тикума, образующей внешний ров, на противоположном берегу которой находится поле битвы при Каванакадзима, где Сингэн сражался против Уэсуги Кэнсина. Год постройки замка неизвестен, но есть документы, в которых указано, что он был построен в 1560 году.
После смерти Сингэна замком управляли разные военачальники, а после основания сёгуната Токугава в XVII веке замком стал владеть Санада Нобуюки как первый правитель княжества Мацусиро и провёл реконструкцию, в том числе он построил дворец на главной площадке укреплений замка. После этого замок стал резиденцией рода Санада до падения сёгуната. Во время битвы при Сэкигахара в 1600 году род Санада разделился, Нобуюки, старший из братьев, сражался на стороне Восточной армии, а младший, Юкимура, – в рядах Западной. Юкимура играл активную роль в Осакских кампаниях, зимней и летней, и известен как главный герой романов и сериалов. Нобуюки же не столь знаменит, но можно сказать, что его служба сёгунату Токугава обеспечила будущее рода Санада. После реставрации Мэйдзи постройки замка были снесены, но в 2000-х годах были восстановлены замковые ворота, внутренний ров и каменные стены.
Замки в префектуре Нагано
- Замок Уэда
- Замок Коморо
- Замок Мацумото
- Замок Такато
Достопримечательности поблизости
- Святилище Сува-тайся в префектуре Нагано: один из старейших комплексов синтоистских святилищ в Японии
Фотография к заголовку: Замок Мацусиро (PIXTA)