Святилище Сува-тайся в префектуре Нагано: один из старейших комплексов синтоистских святилищ в Японии

Путеводительпо Японии

Комплекс Сува-тайся включает в себя четыре синтоистских святилища, расположенных в трёх муниципалитетах префектуры Нагано на берегу озера Сува – Сува, Симо-Сува и Тино. Раз в шесть лет здесь проводится знаменитый праздник Омбасира-мацури, во время которого стволы гигантских деревьев несут к святыням. Сува-тайся сохраняет формы поклонения, появившиеся на заре формирования синто.

Древнее святилище напоминает об истоках японской религии

Сува-тайся – это древний синтоистский комплекс, раскинувшийся вдоль береговой линии живописного озера Сува в гористой префектуре Нагано. Здешние святыни соперничают с более известными религиозными центрами Японии, такими как всемирно известное святилище Исэ и является одним из старейших религиозных комплексов синто в стране. Сува-тайся упоминается даже в «Записях о делах древности» (Кодзики, VIII в.), старейшей сохранившейся японской исторической хронике. Там сказано, что святилище было основано в честь божества Такэминаката-но-ками, которое скрылось в далёкой в те времена земле Сува после поражения в борьбе за власть над землёй Идзумо, где сегодня находится знаменитое святилище Идзумо-тайся.

В Сува-тайся почитают божество Такэминаката и его супругу Ясакатомэ-но-ками. По всей Японии существует более 10 000 святилищ Сува, связанных с Сува-тайся, и у культа Сува и сейчас немало набожных поклонников.

Сува-тайся отличается от других мест поклонения необычной планировкой с четырьмя связанными святилищами, разделёнными водами озера Сува. На южном берегу озера находятся Маэмия в Тино и Хоммия в Сува, составляющие Камися, Верхние святилища, а на северном берегу расположены Харумия и Акимия (оба в Симосуве), это Симося, Нижние святилища. В Маэмия есть главный павильон хондэн, в котором размещается синтай, «тело божества» – священный объект, который считается вместилищем духа божества (ками) святыни, в остальных трёх святилищах этого обширного комплекса есть только павильоны поклонения хайдэн, здесь их называют хэйхайдэн.

В направлении чего молятся паломники в других святилищах? В Хоммия «телом божества» синтай, которому поклоняются посетители, является Мориясан, гора к юго-западу от святилища. В Акимия это японский тис ити, а в Харумия – огромная криптомерия. В Сува-тайся сохранились древние формы поклонения природе, существовавшие на протяжении сотен, если не тысяч лет до появления синто, они всё ещё живы и практикуются по сей день.



Хондэн святилища Маэмия

Павильон поклонения хэйхайдэн в Хоммия

Хэйхайдэн в Харумия

Хэйхайдэн в Акимия

Знаменитый праздник

В предгорьях горного хребта Яцугатакэ у озера Сува особенно около 5000 лет назад процветала доисторическая культура Дзёмон (ок. 10 000-300 до н. э.), и в этом регионе были обнаружены многочисленные археологические памятники культуры Дзёмон. В культе Сува-синко, местной религиозной форме, известное нам синто сосуществует с народными верованиями, возникшими задолго до основания самой религии. В музее археологии Дзёмон Тогарииси в Тино хранится множество археологических материалов, обнаруженных на памятниках периода Дзёмон в предгорьях Яцугатакэ. Два из этих древних артефактов вошли в список национального достояния Японии, это изысканные глиняные фигурки, известные как «Венера Дзёмон» и «Богиня в маске». Здесь мы можем познакомиться с духовной культурой глубокой древности.

Еще одна особенность, благодаря Сува-тайся знают во всей Японии, – это захватывающий праздник Омбасира-мацури. Он проводится в каждый год Тигра и год Обезьяны двенадцатилетнего цикла, то есть один раз в шесть лет, в последний раз проводился в 2016 году. Официальное его название – Сикинэн дзоэй михасира тайсай, в ходе праздника 200 участников в близлежащих горах вырубают 16 гигантских японских кипарисов моми около метра в диаметре и весом до 10 тонн, после чего вручную по крутым склонам, через ручьи и реки транспортируют к святыням под зажигательные песни кияри – на 20 км к святилищам Камися и на 12 км к Симося. После этого стволы устанавливают как столбы-омбасира по углам вокруг каждого из святилищ.

Вбитые в саму глубь земли огромные столбы поражают своим видом, и при этом нет ясного объяснения того, как, когда и почему стали рубить стволы-омбасира и устанавливать таким удивительным образом.



Киотоси, «сбрасывание дерева» – часть праздника, в ходе которой отважные мужчины едут верхом на массивных брёвнах вниз по горным склонам

Четыре столба устанавливают в каждом из четырёх святилищ комплекса Сува-тайся, но единственное место, где можно увидеть все четыре вблизи – это Маэмия в группе Камися. В трёх других святилищах из из открытых для посетителей зон видна только одна или две колонны, а чтобы увидеть, как их сбрасывают с гор и устанавливают на места, придётся подождать еще немного – следующий праздник Омбасира состоится не раньше 2022 года, года Тигра.

Как добраться

Сува-тайся камися Маэмия: 10 минут на такси от станции JR Тино

Сува-тайся камися Хоммия: 15 минут на такси от станции JR Тино

Сува-тайся симося Харумия: 15 минут пешком от станции JR Симо-Сува

Сува-тайся симося Акимия: 10 минут пешком от станции JR Симо-Сува

Текст: Тоя Манабу

Фотографии: Накано Харуо

Фотография к заголовку: Сцена танцевального и музыкального представления кагура в Акимия в комплексе Сува-тайся симося