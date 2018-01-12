Китайская система летоисчисления – шестидесятилетний цикл гань-джи (яп. это), основанный на китайской космологии и философии – была заимствована японцами ещё в седьмом веке. Но в последнее время слово это используется как синоним выражения «двенадцать зодиакальных животных» (яп. дзюниси). В конце уходящего года по всей Японии на витринах магазинов начинают появляться товары с изображением животного, символизирующего наступающий год.

Как устроен зодиак

Традиционный японский календарь, позаимствованный из Китая, основывался на комбинации десятеричного цикла для обозначения дней (яп. дзиккан) и двенадцатеричного цикла для обозначения лет (яп. дзюниси). Календарь получил название это – так читается сочетание последних иероглифов, взятых из обоих выражений (иероглифы «кан» и «си»). В прошлом с помощью двенадцатеричного цикла обозначались не только годы, но также и время суток, и стороны света. Кроме того, он использовался для гаданий и предсказания будущего. Первое зодиакальное животное цикла – мышь. За ней следует корова. Изначально каждому году цикла соответствовал определенный иероглиф. Животное для каждого года выбиралось в соответствии со звучанием годового иероглифа. Так было легче запомнить последовательность годов цикла.

Изображение зодиакального двенадцатеричного цикла, начинающегося с мыши. Рельеф на потолке главных ворот святилища Осака Тэммангу

Не только Япония, но и другие страны в Азии позаимствовали китайский зодиак. Но в зависимости от страны «набор» зодиакальных животных может немного варьироваться. В Японии в него входят мышь, корова, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и кабан. Эту великолепную дюжину изображают на новогодних открытках и календарях. Некоторые люди, представляясь, вместо возраста называют свой год по восточному календарю: «Я родился в год тигра».

Каждому году в цикле дается своя характеристика, в зависимости от зодиакального знака и других параметров. Например, 2017 год, год петуха, считался в Японии «годом делового процветания», а 2018 год, год собаки – это «год надежной защиты». Ведь собака – преданное животное, которое всегда готово защитить своего хозяина.

Новогодняя открытка нэнга 2018 года с изображением собаки

Зодиакальная атрибутика

В наше время в Японии вместо старой традиции приходить в гости с новогодними поздравлениями (яп. нэнси-мавари) появился новый обычай – посылать новогодние открытки и письма, в оформлении которых используются знаки зодиака. Изображения зодиакальных животных также используются и в дизайне новогодних почтовых марок.

А вот традиция посещать в первые дни нового года храмы и святилища (яп. хацумодэ) сохранилась в Японии и по сей день. Во время первого в году визита в святилище принято писать пожелания на ритуальных табличках из дерева эма, на которых тоже часто изображаются зодиакальные животные.

Есть еще один новогодний обычай – во время праздничных трапез в первые три дня января принято использовать специальные «праздничные» палочки (яп. иваи-баси). Для этих палочек изготавливают специальную упаковку из цветной бумаги высшего качества, а на упаковке изображают животное, символизирующее наступивший год.

Глиняные колокольчики дорэй в виде знаков зодиака с давних пор используются в Японии качестве оберегов. В каждом регионе существуют свои разновидности таких колокольчиков, которые в качестве детских традиционных игрушек производятся на протяжении всего года, но под новый год повсюду изготавливаются «зодиакальные» версии, считающиеся талисманами.

Колокольчик дорэй в виде собаки

Зодиакальные мотивы в популярной культуре

Мотивы, связанные с зодиакальными животными, довольно часто встречаются в манге («Корзина фруктов» (яп. Фуруццу басукэтто) Такая Нацуки и др.) популярной литературе («Битва зодиаков» (яп. Дзюни-тайсэн) Нисио Исин и др.) В манге-лонгселлере «Наруто» Кисимото Масаси есть двенадцать стражей-ниндзя, которые активизируют свои магические боевые способности с помощью особых жестов. И каждый такой жест связан с тем или иным знаком зодиака.

Зодиакальные животные нашли себе место и в архитектуре. Например, их лепные изображения можно увидеть под восьмиугольным куполом станции Токио (в северной части терминала Маруноути). Они сделаны из белого фиброгипса и эффектно выглядят на серо-зеленом фоне. В течение многих лет оставалось загадкой, почему зверушек только восемь и куда подевались остальные четыре. И вот в 2013 году недостающие животные: мышь(север), кролик (восток), корова (юг) и петух (запад) были обнаружены в двухэтажных воротах Ромон во время реконструкционных работ на территории Такэо-онсэн в префектуре Сага, в родных местах архитектора Тацуно Кинго, спроектировавшего здание Токийского вокзала. Для зодиакальных животных созданы особые смайлики-эмодзи.

Гипсовые изображения зодиакальных животных в восьмиугольном куполе Токийского вокзала, северная часть терминала Маруноути.

Таблица знаков зодиака