Los doce animales que se utilizan en Japón para contar los años tienen su origen en el horóscopo de la antigua China. Conforme se acerca el final de un año y el inicio del siguiente, los establecimientos japoneses ponen a la venta diversos artículos con diseños del signo que corresponda.

El calendario chino

Los doce signos del horóscopo chino que se utilizan en Japón para hacer referencia a los años tienen su origen en una combinación de los sistemas de la antigua China para contar los días y los años. Además, este zodiaco, llamado eto en japonés, cumple otras funciones, entre las cuales destaca la de emplearse para contar las horas o como método de orientación; también se utiliza para predecir el futuro. Los caracteres asignados originalmente a cada signo se han sustituido por los que hacen referencia a los respectivos animales, con el fin de facilitar su entendimiento.

La decoración del techo de la entrada principal del santuario Ōsaka Tenman-gū incluye los doce animales del horóscopo chino, que aparecen representados junto a los ideogramas chinos que se emplean para escribir su nombre y el de los puntos cardinales.

Sus nombres varían en los diferentes países de Asia. En Japón, se los denomina de la siguiente forma: ne o nezumi (rata), ushi (buey), tora (tigre), u o usagi (conejo), tatsu o ryū (dragón), mi o hebi (serpiente), uma (caballo), hitsuji (oveja), saru (mono), tori (gallo), inu (perro) e i o inoshishi (jabalí). Los signos se repiten una vez cada doce años. Es común utilizar dibujos o fotografías del animal correspondiente en los calendarios y las postales de Año Nuevo. Además, los japoneses suelen hacer referencia al signo del que son según su fecha de nacimiento.

En cuanto a su uso para predecir el futuro, en Japón el horóscopo chino se asocia a las perspectivas económicas, así como al carácter de las personas. Por ejemplo, 2017 es el año del gallo y, como total, de prosperidad en los negocios. En 2018 le toca el turno al perro; será, pues, un año de protección, dado que los canes son animales fieles que protegen a sus dueños de sus enemigos y se caracterizan por su sociabilidad, de ahí que sus vínculos con los humanos sean duraderos.

Postal de Año Nuevo para 2018, año del perro.

Artículos inspirados en el horóscopo chino

En Japón suele ser costumbre sacar a la venta diversos artículos con diseños del signo del horóscopo chino que corresponda. No faltan, por ejemplo, las postales para felicitar el Año Nuevo, nengajō en japonés, ni los sellos necesarios para el envío de estas. Mandar tarjetas o cartas al inicio del año se estableció como costumbre para sustituir a las tradicionales visitas de los primeros días de enero. El zodiaco chino está presente también en otra tradición de comienzos de año, el hatsumode: acudir a un templo budista o santuario sintoísta para pedir que los próximos doce meses se desarrollen sin contratiempos. En los santuarios sintoístas, es muy frecuente ver dibujos del horóscopo chino en las ema, unas tablillas de madera en las que se escribe lo que se desea para el año que acaba de comenzar. Por otra parte, los animales del zodiaco se utilizan para decorar el envoltorio de los palillos reservados para las comidas de celebración de Año Nuevo, de 1 al 3 de enero.

Existen, además, unas campanas tradicionales con forma de los doce animales del horóscopo chino; se elaboran con cerámica y desde tiempos antiguos se dice que sirven como amuleto. En muchos lugares de Japón se las considera un juguete popular, aunque también es frecuente comprarlas en Año Nuevo para atraer la buena suerte.

Campana de cerámica inspirada en el signo del perro.

El horóscopo chino, escondido en historias y lugares

El horóscopo chino ha servido de fuente de inspiración para algunas obras. Es el caso de Fruits Basket, un manga de Takaya Natsuki, y de Jūni Taisen, una novela de Nishio Ishin. Los doce signos tienen presencia también en Naruto, la famosa historia de ninjas. En este manga y serie de animación, los protagonistas hacen con las manos unos gestos, denominados “sellos” (“in”, en japonés), inspirados en los animales del zodiaco chino y necesarios para la ejecución de diversas técnicas del arte marcial ninjutsu. Además, para proteger el País del Fuego, doce guerreros de élite se alían y forman una agrupación conocida como Los doce guardianes ninja.

En la estación de Tokio, una de las puertas de entrada a Japón, podemos encontrar ocho de los doce signos del horóscopo chino: el tigre, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el perro y el jabalí. Forman parte de la decoración del techo, en concreto, de las cúpulas octogonales en la entrada norte del edificio Marunouchi; están hechos de yeso reforzado con fibra de vidrio sobre un fondo gris. Durante mucho tiempo se especuló sobre los cuatro signos restantes; sin embargo, el misterio no se resolvió hasta 2013: los encontraron durante unas obras de restauración de una puerta en la prefectura de Saga, tierra natal de Tatsuno Kingo, el arquitecto que diseñó la estación de Tokio. La estructura se encuentra a la entrada de unas aguas termales de la ciudad de Takeo.

Techo de la entrada norte del edificio Marunouchi, en la estación de Tokio. Si se pone atención, se puede distinguir la decoración del horóscopo chino en yeso reforzado con fibra de vidrio sobre un fondo gris.

El horóscopo chino

Año Ideograma chino Nombre Dibujo Significado 2008 子 Rata (ne) 🐀 Prosperidad para la estirpe 2009 丑 Buey (ushi) 🐄 Perseverancia y sinceridad 2010 寅 Tigre (tora) 🐯 Resolución y habilidad 2011 卯 Conejo (u) 🐇 Seguridad en el hogar y capacidad de impulso 2012 辰 Dragón (tatsu) 🐉 Sentido de la justicia y autoridad 2013 巳 Serpiente (mi) 🐍 Espíritu investigador, pasión y capacidad de regeneración 2014 午 Caballo (uma) 🐎 Movilidad 2015 未 Oveja (hitsuji) 🐑 Seguridad familiar y paz 2016 申 Mono (saru) 🐒 Sabiduría e inteligencia 2017 酉 Gallo (tori) 🐓 Prosperidad en los negocios 2018 戌 Perro (inu) 🐶 Lealtad y sociabilidad 2019 亥 Jabalí (i) 🐗 Buena salud 2020 子 Rata (ne) 🐀 Prosperidad para la estirpe 2021 丑 Buey (ushi) 🐄 Perseverancia y sinceridad 2022 寅 Tigre (tora) 🐯 Resolución y habilidad

(Traducción al español del original en japonés)