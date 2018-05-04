干支的概念来自古代中国思想，如今指的是代表“年”的十二支（在中国叫“十二地支”，即生肖——译注）。每到年末，商店都会装饰一些代表新一年的生肖吉祥物。

来自中国的历法

表示“日”的“十干”和表示“年”的“十二支”都来自中国古代思想，两者合称“十干十二支（中国合称“天干地支”——译注）”，不过日本则将之简称为“干支”，用来表示“年”。一直以来，干支除了用于纪年之外，也可以表示时间和方位，还用于占卜。干支是从“子”开始的。为了让年月的交替更简单易懂，于是便有了“子鼠”“丑牛”等用动物指代十二支的说法。

十二支在亚洲各国的叫法不同，日本是“子（Ne，鼠）、丑（Ushi，牛）、寅（Tora，虎）、卯（U，兔）、辰（Tatsu，龙）、巳（Mi,蛇）、午（Uma，马）、未（Hitsuji，羊）、申（Saru，猴）、酉（Tori，鸡）、戌（Inu，狗）、亥（I，猪）”，12年一轮回。日本人会在贺年片和日历上使用十二支动物的画像或照片，也会用十二支来表明自己出生的年份，如“我是寅年的”。

一直以来，日本人都用干支来预测当年的经济运势，也会用出生时的干支来测算人的性格。2017年是酉（鸡）年，据说是“生意兴隆的一年”。2018年戌（狗）年则是“守护的一年”。狗会保护主人不受外敌侵扰，是忠诚的动物，也具有社会性，与人一起生活的时间也很长。

每十二年一轮回的干支吉祥物

日本人在设计贺年片和新年邮票时爱使用干支动物形象。贺年片是以书信或明信片的形式寄出，这样就不用再挨家挨户“登门拜年”了。此外，新年还要去神社或寺庙去祭拜，祈祷一年的平安，然后把新年愿望写在“绘马”上，供奉在神社里。绘马上大多绘有当年的干支动物。传统上正月头三天吃“祝膳（年饭）”会用到“祝箸（筷子）”。市面上卖的祝箸都会放在袋子里，袋子上装饰有漂亮的彩色纸和年味十足的干支动物图案。

塑造成干支动物形象的土铃是用粘土烧制的铃铛，自古就被认为具有辟邪驱魔的作用。虽然各地乡土玩具都会卖土铃，但每年正月还是有人会去求一个当年干支动物造型的土铃，讨个好彩头。

与干支相关的故事和鲜为人知的名胜

高屋奈月的漫画《水果篮子》、西尾维新的轻小说《十二大战》等都是以十二支为主题的作品。漫画《火影忍者》里使用超能力展开激战的忍者中也有十二支的身影。守护火之国大名的精锐部队“守护忍十二士”在使用忍术的时候就会结象征十二支的各种手印。

日本的门户东京站的丸之内一侧的红砖墙车站大楼，其南北两端各有一个八角形穹顶，上面就是按照干支代表的方位雕刻了十二支中的八支。两处都是以灰绿色为背景，用玻璃纤维增强石膏做成浮雕。剩下的四支，子（北）、卯（东）、午（南）、酉（西）都略去了。那么，剩下的四支到底在哪儿？长久以来一直谜团重重。不过，2013年东京站设计师辰野金吾的故乡佐贺县在翻修雄武温泉门楼的时候，发现剩下的四支其实是在雄武温泉门楼上。

干支一览表