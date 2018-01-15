تمثل إيتو حيوانات الأبراج التي تشكل دورة 12 عاما. ويبدأ الحيوان المرتبط بالعام القادم في الظهور بالمتاجر مصورا في بطاقات التهنئة بالعام الجديد ومجموعة من المنتجات الموسمية التي تباع في المتاجر اليابانية في نهاية العام.

من الفأر إلى الخنزير البري

جاءت فكرة حيوانات الأبراج التي تمثل الأعوام المختلفة في دورة تتكون من 12 عاما، في الأصل من الصين. وكان أول نظام ظهر لمجموعة بسيطة مكون من الكانجي تمثل 12 رقماً. وقد استخدمت في البداية لحساب الأعوام، ولكن لاحقاً أصبحت تستخدم في وصف الأوقات والأيام وتوضيح الاتجاهات، كما تم استخدامها أيضاً في قراءة الطالع والتنجيم. وفي نهاية المطاف ارتبطت مجموعة من 12 حيوان بتلك الدورة.

12 إيتو مرسومين بالترتيب على سقف البوابة الأمامية لمقصورة تنمانغو في أوساكا.

وتتغير حيوانات الأبراج بشكل طفيف في مختلف الدول الآسيوية. ففي اليابان، حيث يطلق عليهم اسم إيتو، تتكون المجموعة من فأر، ثور، نمر، أرنب، تنين، ثعبان، حصان، خروف، قرد، ديك، كلب، وخنزير بري. وتظهر أشكال وصور 12 حيوان في ’’بطاقات التهنئة بالعام الجديدة‘‘ والتقويمات.

ويقوم المنجمون بتنبؤات أحداث العام بناء على إيتو، كما يعتقد البعض بأن سماتهم الشخصية ترتبط بالحيوان الذي يرمز لعام ميلادهم. على سبيل المثال، قيل إن عام 2017 سيكون جيداً للأعمال التجارية، نظرا لكون الديك رمز تلك العام رمزاً للازدهار. بينما، ووفقا لنفس المعتقدات، ينظر إلى الأطفال الذين سيولدون في عام 2018، وهو عام الكلب، سيكبرون ليكونوا أوفياء واجتماعيين.

بطاقة تهنئة بالعام الجديد 2018 تحمل رسم للكلب.

التواصل وحسن الطالع

يبدأ اليابانيون في نهاية العام، بشراء ’’بطاقات التهنئة بالعام الجديدة‘‘ والطوابع المزينة بتصميمات لها علاقة بتلك الحيوانات استعداداً للعام القادم. وقد حلت عادة إرسال بطاقات التهنئة أو الخطابات في بداية العام، محل تقليد القيام بزيارة الجيران. ويقوم العديد من اليابانيين بأول زيارة للمعبد للدعاء من أجل حسن الحظ في العام الجديد فيما يعرف بـ هاتسومودي في الأيام الأولى من شهر يناير/ كانون الثاني خلال الشوغاتسو. ويعني هذا بالأساس كتابة الأمنيات على لوح إيما خشبي غالباً ما يحمل تصوير لحيوان العام الجديد على أحد جوانبه. أيضا قد تأتي عيدان الطعام الخاصة بالمناسبات إيواي باشي التي تستخدم في بداية العام في جراب خاص يحمل تصميم إيتو.

كما تستخدم أجراس دوري الخزفية التي تأخذ شكل حيوانات إيتو، كتمائم تقليدية لدرء الحظ السيء. ويعد شراء تلك الأجراس تقليد شائع في فترة نهاية العام وبداية العام الجديد. كما تحتفي المناطق المختلفة بتصميماتها المحلية الخاصة.

جرس دوري في شكل كلب.

روابط الثقافة الشعبية

ويعد الـ 12 إيتو أشكال شائعة في الثقافة الشعبية اليابانية مثل المانغا كما في فوروتسو باسوكيتّو (سلة الفاكهة) لـ تاكايا ناتسوكي وقصة جوني تايسين (جوني تايسين: حرب الأبراج) لـ نشييو إيشين. والمانغا الشهيرة ناروتو بواسطة كيشيموتو ماساشي الذي كان به 12 حارسا نينجا يرتبط كل واحد منهم بحيوان من حيوانات الأبراج المختلفة.

كما يستطيع زوار محطة طوكيو مشاهدة 8 من إيتو منحوتة بسقف القبة الثمانية الأضلاع عند مخرج مارونوئوتشي الشمالي مصنوعة من المصيص المقوى بألياف الزجاج في خلفيات رمادية مخضرة. وظل نقص أربعة حيوانات غير معلوم للعديد من الأعوام. لكن في عام 2013، تم اكتشاف تماثيل إيتو الباقية عند القيام بأعمال تجديد برج البوابة في ينبوع المياه الساخنة تاكيئو أونسين في محافظة ساغا، مسقط رأس مصمم مبنى محطة طوكيو، تاتسونو كينغو.

سقف مخرج مارونوئوتشي الشمالي بمحطة طوكيو. يمكن بالتدقيق ملاحظة تماثيل حيوانات إيتو في خلفية رمادية مخضرة.

الـ 12 إيتو وارتباطها بقراءة الطالع

العام الكانجي القراءة الإيموجي الدلالة 2008 子 ne 🐀 الخصوبة وزيادة النسل 2009 丑 ushi 🐄 المثابرة والإخلاص 2010 寅 tora 🐯 الحسم والذكاء 2011 卯 u 🐇 الرفاهية الأسرية والنمو السريع 2012 辰 tatsu 🐉 العدل والقوة 2013 巳 mi 🐍 الاكتشاف، الولع، والبعث 2014 午 uma 🏇 اللمعان والمرونة 2015 未 hitsuji 🐑 الرفاهية الأسرية والسلام 2016 申 saru 🐒 الحكمة والذكاء 2017 酉 tori 🐓 الإيجابية وازدهار التجارة 2018 戌 inu 🐶 التفاني والتواصل الاجتماعي 2019 亥 i 🐗 الصحة الجيدة

(صورة العنوان: مجموعة من أجراس دوري لحيوانات الأبراج إيتو الـ 12، الترجمة من اللغة الإنكليزية)