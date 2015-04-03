В Японии, далеко протянувшейся с северо-востока на юго-запад, обитают разнообразные дикие животные – бурые медведи и белохвостые орланы на Хоккайдо, ядовитые змеи хабу и кокосовые крабы на Окинаве. Лисы кицунэ и енотовидные собаки тануки известны своей легендарной ролью волшебных животных и обманщиков в сказках и преданиях, а обезьяны, купающиеся в термальных источниках в префектуре Нагано, стали знамениты не так давно. Однако, помимо всех этих видов, есть и конкретные животные, ставшие знаменитостями.

Хатико

После того, как профессор Токийского императорского университета Уэно Хидэсабуро умер в 1925 году, его пёс Хатико прославился своей верностью, поскольку каждый день приходил на станцию Сибуя ко времени прибытия поезда, на котором обычно приезжал его хозяин. Так продолжалось в течение девяти лет, и этот пёс породы акита стал символом преданности. Памятник Хатико возле станции Сибуя напоминает нам об этой истории и является популярным местом встреч, а недавно на территории Токийского университета открылся ещё один памятник, где верный пёс изображён вместе с хозяином.

Тама

Захолустная станция в префектуре Вакаяма получила новую жизнь в 2007 году, когда подобранная бродячая кошка Тама была назначена станционным смотрителем. После того, как это произошло, станция привлекла общественное внимание, и количество пассажиров возросло: станция Киси стала пользоваться популярностью среди любителей кошек, с удовольствием покупающих здесь сувениры, связанные с этой кошкой. Когда Таме исполнилось пятнадцать лет, она не могла уже выполнять свои обязанности и отправилась на покой, передав полномочия коллеге, которую зовут Нитама – «Вторая Тама» (Фотография предоставлена kumachii).

Ханако

В 1949 году слониха Ханако стала первым представителем своего вида, привезённым в Японию после Второй мировой войны. Сначала она жила в зоопарке Уэно, а в 1954 г. переехала в зоопарк Инокасира. Родившейся в Таиланде в 1947 году Ханако уже исполнилось 67 лет, она является старейшим слоном в Японии и популярна среди посетителей зоопарка до сих пор. Из четырёх зубов у неё остался лишь один, и её кормят специально обработанной едой, которую легко проглотить. (Фотография предоставлена uniunitwins)

Хару Урара

Проигравший билет ставки на Хару Урара

В марте 2004 года на ипподроме Коти на Сикоку наблюдался небывалый наплыв людей. Они собрались посмотреть, как легендарная Хару Урара проиграет скачки 106-й раз подряд. Даже знаменитый жокей Такэ Ютака смог привести её к финишу только десятой из одиннадцати лошадей. Её неизменно плохие результаты сделали её чрезвычайно известной, поскольку для многих людей она стала символом упорства в стремлении к достижению цели, несмотря на череду неудач. Забавно, что билеты ставок на эту лошадь имеют репутацию оберега от дорожно-транспортных происшествий, поскольку слово атаранай в отношении ставки обозначает «не выигрывает», а применительно к транспортному средству – «не ударится» обо что-нибудь. Сейчас она уже ушла на покой и живёт в префектуре Тиба. (Фотография предоставлена Rinrin)

Тама-тян

Ещё одно животное, имя которого происходит от слова тама – «драгоценность». Тама-тян – морской заяц (лахтак), обнаружен в реке Тамагава неподалёку от Токио. Неизвестно, что привело его так далеко к югу от тех мест, где они обычно живут, но его неожиданное появление принесло ему настолько широкую известность, что он даже попал в список популярных слов 2002 года. (Фотография взята из Wikipedia)