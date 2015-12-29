從北海道的棕熊和白尾海雕到沖繩的椰子蟹和竹葉青蛇，在日本由北到南的廣袤土地上，生活著各種各樣的野生動物。在日本的民間傳說中，狐狸和貉子是會運用魔術的神奇動物，而日本長野縣泡溫泉的猴子，近年來也成為一道獨特的風景，在海內外名聲大噪。但是，在以種群成名的動物之外，也有些動物獨自成為了備受矚目的明星。

Hachikō 忠犬八公

Hachikō 忠犬八公 © Bridgeman Images/Aflo

1925年，東京帝國大學教授上野英三郎在工作中突發疾病去世，但之後他的寵物犬八公仍然每天去澀谷站，在上野教授乘坐的電車預定到達時間迎候主人歸來。八公風雨無阻，一等就是9年，令眾人大為感動，這條秋田犬由此成為忠誠的象徵。人們在澀谷站前為忠犬八公立起雕塑，再現了八公與主人相逢的感人瞬間。

Tama 小玉

Tama 小玉

和歌山縣的貴志站面臨關閉，一隻被收養的流浪貓小玉成為新站長後，竟讓小站起死回生。2007年，「貓站長」的任命迅速引起了人們的廣泛關注，貴志站的乘客大增，大批小玉的粉絲前來一睹小玉的風采，並爭相搶購小玉的周邊紀念品。15歲時，年老的小玉無法再出任站長，它的「工作」已經由部下Nitama二玉接手。（圖片提供：kumachii）

Hanako 花子

Hanako 花子

1949年，花子成為二戰後來到日本的第一頭大象，她最初生活在上野動物園，之後於1954年移居到井之頭公園。花子於1947年在泰國出生（確切的出生日期不詳，因此人們在每年的1月1日為牠慶生），現在已經68歲高齡，是日本有史以來最長壽的大象。花子現在仍然廣受日本民眾的喜愛，由於花子的4顆牙齒僅存1顆，動物園會按照專門的食譜為牠準備容易吞嚥的食物。（圖片照片：uniunitwins）

Haru Urara 春麗

Haru Urara 春麗——日本賽馬史上的著名劣馬

一張春麗在比賽中失利的馬票

2004年3月，在萬眾矚目之下，春麗在四國高知縣的賽馬中又一次失利，連續輸掉了牠的第106場比賽。即便是與日本最優秀的騎手武豐搭檔，春麗也僅僅在11匹賽馬中名列第10。不過，春麗一貫的糟糕表現並沒有遭到厭棄，反而意外地獲得了人們的歡迎，因牠那「永不放棄」的精神而大受稱讚。更令人不可思議的是，春麗比賽失利的馬票還被人們當作了避免交通事故的護身符（因為日語ataranai一詞有兩層含義，除了指「不會中彩」外，還有「不會碰撞」之意）。春麗現已退役，在千葉縣安享餘年。（圖片提供：Rinrin）

Tama-chan 另一個小玉

Tama-chan 另一個小玉

此小玉非彼小玉（貓站長），牠是一隻在東京多摩川被發現、之後便以此河名來命名（在日語中「玉」和「多摩」讀音相同）的髯海豹。小玉的意外到訪讓牠迅速成為日本家喻戶曉的動物明星，並且當選了2002年度日本新語流行語大獎的冠軍。（圖片提供：Wikipedia）