从北海道的棕熊和白尾鹰到冲绳的椰子蟹和竹叶青蛇，在日本由北到南的广袤土地上，生活着各种各样的野生动物。在日本的民间传说中，狐狸和貉子是会运用魔术的神奇动物，而日本长野县泡温泉的猴子，近年来也成为一道独特的风景，在海内外名声大噪。但是，在以种群成名的动物之外，也有些动物独自成为了备受瞩目的明星。

Hachikō 忠犬八公

Hachikō 忠犬八公 (© Bridgeman Images/Aflo)

1925年，东京帝国大学教授上野英三郎在工作中突发疾病去世，但之后他的宠物犬八公仍然每天去涩谷站，在上野教授乘坐的电车预定到达时间迎候主人归来。八公风雨无阻，一等就是九年，令众人大为感动，这条秋田犬由此成为忠诚的象征。人们在涩谷站前为忠犬八公立起雕塑，再现了八公与主人相逢的感人瞬间。

Tama 小玉

Tama 小玉

和歌山县的贵志站面临关闭，一只被收养的流浪猫小玉成为新站长后，竟让小站起死回生。2007年，“猫站长”的任命迅速引起了人们的广泛关注，贵志车站的乘客大增，大批小玉的粉丝前来一睹小玉的风采，并争相抢购小玉的周边纪念品。15岁时，年老的小玉无法再出任站长，它的“工作”已经由部下二玉接手。（图片提供：kumachii）

Hanako 花子

Hanako 花子

1949年，花子成为二战后来到日本的第一头大象，她最初生活在上野动物园，之后于1954年移居到井之头公园。花子于1947年在泰国出生（确切的出生日期不详，因此人们在每年的1月1日为它庆生），现在已经68岁高龄，是日本有史以来最长寿的大象。花子现在仍然广受日本民众的喜爱，由于花子的四颗牙齿仅存一颗，动物园会按照专门的食谱为她准备容易吞咽的食物。（图片提供：uniunitwins）

Haru Urara 春丽

Haru Urara 春丽——日本赛马史上的著名劣马

一张春丽在比赛中失利的马票

2004年3月，在万众瞩目之下，春丽在四国高知县的赛马中又一次失利，连续输掉了她的第106场比赛。即便是与日本最优秀的骑手武丰搭档，春丽也仅仅在11匹赛马中名列第10。不过，春丽一贯的糟糕表现并没有遭到厌弃，反而意外地获得了人们的追捧，因它那“永不言弃”的精神而大受称赞。更令人不可思议的是，春丽比赛失利的马票还被人们当作了避免交通事故的护身符（因为日语ataranai （当たらない）一词有两层含义，除了指“不会中彩”外， 还有“不会碰撞”之意）。春丽现已退役，在千叶县安享晚年。（图片提供：Rinrin）

Tama-chan 另一个小玉

Tama-chan 另一个小玉

此小玉非彼小玉（猫站长），它是一只在东京多摩川被发现、之后便以此河名来命名（在日语中“玉”和“多摩”读音相同）的髯海豹。小玉的意外到访让它迅速成为日本家喻户晓的动物明星，并且当选了2002年度日本新语流行语大奖的冠军。（图片提供：Wikipedia）