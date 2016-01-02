Во время посещения храма или святилища у каждого человека есть шанс испытать свою судьбу и купить омикудзи – билет с предсказанием на ближайшее будущее. А в синтоистском храме можно написать молитву или прошение на специальной деревянной табличке эма и оставить в святилище, чтобы божества-ками получили послание.

Омикудзи: что год грядущий нам готовит?

Во время хацумодэ, первой молитвы в году, принято выспрашивать судьбу у богов с помощью гадания омикудзи. Люди с волнением ждут, какой жребий выпадет им в этом году, что будет написано в билете: «удача», «неудача» или, может быть, «великая удача»?

Обычай гадать на новый год с помощью билетов омикудзи появился в эпоху Эдо (1603-1868). Этот обычай уходит корнями в глубокое прошлое, когда люди обращались за помощью к богам, бросая жребий перед каким-либо важным событием: свадьбой, выбором наследника, принятием политического решения.

Святилище Цуругаока-Хатимангу в Камакуре. Служитель достает из деревянного цилиндра палочку с номером и выдает билет с предсказанием в соответствии с выпавшим номером.

В наши дни гадание происходит следующим образом: сначала в храмовую кассу уплачивается стоимость билета (от 100 до 200 йен), после чего служитель достает из специальной коробки-цилиндра палочку с номером и выдает посетителю билет, номер которого соответствует номеру на палочке. В некоторых храмах и святилищах посетителю предлагается самостоятельно вытащить наугад из коробки запечатанный билет с предсказанием. Кроме предсказаний общего характера о степени удачливости (бывают разновидности «великое счастье», «счастье», «среднее счастье», «малое счастье», «конец счастья», «несчастье» и другие), в билете содержится информация о том, что ожидает человека в любовных делах, в учебе и здоровье. Если прогноз на будущий год оказывается хорошим, билет рекомендуется положить в кошелек и носить с собой в течение всего года. В случае плохого прогноза билет складывают в тонкую полоску и завязывают узлом на ветви находящегося по соседству священного дерева или на специальном стенде с натянутыми для этой цели веревками. Завязывая билет, можно обратиться к божеству с просьбой изменить жребий на более хороший.

Завязывание билета омикудзи, святилище Гококу-дзиндзя в Хиросиме.

Веяние времени: многоязычные омикудзи специально для иностранцев

С годами появляются все новые разновидности омикудзи: гадание на любовь коимикудзи, гадание для иностранцев с предсказаниями на английском и китайском языках и другие. Среди них попадаются и единственные в своем роде – например, билет омикудзи, спрятанный внутри керамической кошечки или деревянной куклы-дарума. Идея заключается в том, что даже если предсказание окажется не очень хорошим и его придется повязать на ветку дерева в храме, у вас останется на память фигурка-оберег.

В эпоху Камакура (1185-1333), когда возникала необходимость решить насущный вопрос, такой как очередность полива полей среди крестьян или раздел рыбных угодий между рыбаками, а договориться полюбовно не удавалось, было принято записывать на клочках бумаги имена жителей деревни и, испросив благословения у богов ками, тянуть свой жребий. Решение проблемы с помощью жребия считалось окончательным, ведь в Японии с давних пор существовала вера в справедливость божественного промысла. Таким образом, омикудзи играл важную роль в формировании местных сообществ.

Билет омикудзи с предсказанием «великой удачи»

Экзаменационная пора и взлет популярности тематических вотивных табличек эма

Маленькая деревянная табличка, на одной стороне которой нарисована лошадь или какое-нибудь другое изображение, а на обратной стороне написана молитва или просьба к богам, называется эма. Такие дощечки можно увидеть практически в каждом синтоистском и буддийском храме. Когда наступает пора экзаменов, в токийском синтоистском храме Юсима-Тэндзин (район Бункё-ку, ссылка на английском языке) и в храме Дадзайфу-Тэммангу в Фукуоке (ссылка на английском языке) можно увидеть огромное множество этих табличек, исписанных просьбами и молитвами об успехах в учебе.

Наиболее частые записи на эма – просьбы о благополучии в доме, о процветании, о здоровье и об удаче в сердечных делах, но есть и множество других просьб. Например, в храмах божества-покровителя науки и учёбы (так называемые храмы Тэммангу, посвященные Сугаваре Митидзанэ), которых по всей Японии насчитывается около двенадцати тысяч, больше всего табличек с просьбой об успехах в учебе – их пишут многочисленные учащиеся, которые с началом экзаменационной поры обращаются за помощью к своему покровителю. Вообще, зачастую японцы выбирают храм в зависимости от того, что они хотят попросить, ведь храмы посвящены разным богам, каждый из которых отвечает за ту или иную область жизни. Выбрав подходящий храм, там покупают эма, пишут на ней свое желание и оставляют в храме в специально отведенных для этого местах.

Записывать свои просьбы и пожелания на эма можно в свободной форме. Сторона с картинкой считается лицевой, а просьба записывается на обратной стороне таблички. Также на табличке обычно указывают имя и адрес, хотя это и не обязательно. Табличку с записью можно оставить в том храме, где она была куплена, а можно забрать домой и поставить на домашнем алтаре. Стандартная цена таблички колеблется от пятисот до тысячи йен.

Эма: табличка исполняющая желания

В Японии издавна существовало поверье, что боги спускаются в мир людей на лошадях. В период Нара (710-794) для того, чтобы добиться благосклонности богов, японцы дарили святилищам живых лошадей. Со временем эта традиция трансформировалась и превратилась в символический ритуал – деревянная дощечка с изображением лошади или чего-нибудь ещё символизирует подношение богам.

Табличка в храме Мэйдзи-дзингу, подписанная президентом Обамой во время его визита в Японию (©Jiji)

Начиная с середины шестого столетия в Японии получил распространение заимствованный из Китая китайский гороскоп, основывающийся на 12-летнем цикле, где каждому году соответствует какое-то животное – крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака, кабан. После года свиньи вновь наступает год крысы, и цикл начинается заново. На современных эма изображают не только лошадей, но и животных китайского зодиака, а также животных, прислуживающих божествам (лисицу, змею, быка).

Поводов для написания эма множество, их пишут далеко не только в новый год или во время вступительных экзаменов. «Хочу добиться успеха», «хочу много друзей», «хочу выздороветь» – свои сокровенные желания и просьбы люди вверяют деревянным табличкам. Эти таблички – зрелище, которое действительно радует глаз, особенно если ваше желание сбылось, и вы чувствуете признательность. А может быть, таблички эма – это и есть дошедшая до наших дней сквозь века вещественная форма молитвы и благодарности?

Сэнсодзи (Sensoji Temple)

Нарита-сан (Naritasan Temple)