去神社或寺院祭拜時，占卜運勢的是「神籤」。向神社或寺院許願或還願時，需要將願望或謝詞寫在繪有圖案的木牌「繪馬」上，獻給神佛。

神籤，問卜占卦一年的凶吉

日本人新年第一次去神社或寺廟時，會求一支神籤，向神靈問卜新一年的運勢。求到的是幸運的「吉」？還是倒霉的「兇」？抑或是「大吉」？開籤的那一瞬，讓人非常緊張。

據說求神籤的習俗，大約是從江戶時代（1603～1868年）開始的。過去在決定國家大事和繼承人，以及婚姻大事時，用抽籤的方式來問卜神意，便是求籤的起源。

一般做法，是先去櫃檯奉上卦金（100～200日圓），然後從籤筒裏抽一支籤棒，再去取與棒上數字號碼相同的神籤。另外也可以是祭拜者自己從籤盒裏選出一支上封的神籤。神籤上除了「凶吉」(*1)之外，還另寫著「姻緣戀愛」、「健康」、「學業」等運勢的說明。抽到了好籤，可以將之收入錢包帶回家；若是抽到下籤，可以在離開前祈求化解，將神籤綁在神社的樹上，以待時來運轉。

面向外國遊客的「多語種神籤」也越來越多

專求戀愛運的「戀愛神籤」、專供外國遊客用的「日英雙語、日中雙語神籤」等，神籤的種類也在與時俱進，不斷增多。其中也不乏將神籤放入貓形素燒陶器或木製達摩不倒翁中的個性神籤。如此一來，即便求到下籤下下籤後而把它們綁在樹上，那個可愛的人偶或護身符則可當作旅遊的紀念品帶回家，不至於空手而歸。

據說早在鎌倉時代（1192～1333年），農村在決定用水澆地的順序時，或是漁村決定如何分配捕魚海域時，如果久久不能談妥，村民們就會將各自的名字寫在紙條上，讓神社主祭在祓禊之後，來抽籤決定。日本自古就相信「神佛的決定是公平的」，也認為「偶然就是一種公平」，所以抽籤也是一種維護社區和諧的有效手段。

大吉籤

考試季，祈禱及格的「繪馬」大受歡迎

在神社和寺廟，你能看到一種繪有駿馬圖案、上寫心願的小木牌，那就是「繪馬」。一到考試季，只要去東京文京區的湯島天神或福岡的太宰府天滿宮，就能看到許多祈求升學考試如願以償的「繪馬」。

「繪馬」上「家庭平安」、「生意興隆」、「健康吉祥」、「成就愛情」等各種願望無所不有。例如天滿宮，這個祭祀「學問之神」菅原道真的神社，據說在全國有12,000處之多，在那裏你經常能看見考生的身影，以及他們為祈禱應試合格而獻納的「繪馬」。一般祭拜者都根據自己的願望選擇適合的神靈，去相應的神社或寺院，購得「繪馬」，寫上願望供奉起來。

「繪馬」沒有一個固定的寫法。正式的「繪馬」，正面是圖案，背面用來寫願望，還要一併加上自己的姓名住址。如果不想洩露個人姓名，也可以不寫。寫好心望的「繪馬」，既可以獻納在購得「繪馬」的那個神社裏，也可以自己帶回家去供起來。「繪馬」一般一枚500日圓到1,000日圓左右。

讓人心想事成的「繪馬」

日本自古便有神明騎馬降臨凡人世界的傳說。奈良時代，神社和寺廟都曾將活馬作為神的坐騎來供養。後來這一做法被簡化，變成了用繪有駿馬圖案的小木板來代替真馬了。

日本一直採用6世紀中期前後自中國傳來的天文曆法十二地支。年年按照子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥的順序輪迴反覆。現在的「繪馬」木牌上，有時可能畫的是當年的生肖圖案或者侍奉神靈的動物（狐狸、蛇、牛）等，並不只限於馬。

求「繪馬」也不僅僅為了正月或升學考試。「願成績進步」、「希望多交朋友」、「保佑身體康復」等等，人們將各種祈願託付在「繪馬」上。願望實現了，便去還願，以表感謝。掛在神社和寺院裏的「繪馬」，是人類世世代代祈禱和感恩的象徵。

可以求到英、中文版神籤的地方（截至2015年2月）

淺草寺（Sensoji Temple）

成田山（Naritasan Temple）