去神社或寺院祭拜时，占卜运势的是“神签”。向神社或寺院许愿或还愿时，需要将愿望或谢词写在绘有图案的木牌“绘马”上，献给神佛。

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神签，问卜占卦一年的凶吉

日本人新年第一次去神社或寺庙时，会求一支神签，向神灵问卜新一年的运势。求到的是幸运的“吉”？还是倒霉的“凶”？抑或是“大吉”？开签的那一瞬，让人好不紧张。

据说求神签的习俗，大约是从江户时代（1603～1868年）开始的。过去在决定国家大事和继承人，以及婚姻大事时，用抽签的方式来问卜神意，便是求签的起源。

一般做法，是先去柜台奉上卦金（100～200日元），然后从签筒里抽一支签棒，再去取与棒上数字号码相同的神签。另外也可以是祭拜者自己从签盒里选出一支上封的神签。神签上除了“凶吉”(*1)之外，还另写有“姻缘恋爱”、“健康”、“学业”等运势的说明。抽到了好签，可以将之收入钱包带回家去；若是抽到下签，可以在离开前祈求化解，将神签系到神社的树上，以待时来运转。

面向外国游客的“多语种神签”也越来越多

专求恋爱运的“恋爱神签”、专供外国游客用的“日英双语、日中双语神签”等，神签的种类也在与时俱进，不断增多。其中也不乏将神签放入猫形素烧陶器或木制达摩不倒翁中的个性神签。如此一来，即便求到下签下下签后而把它们系在树上，那个可爱的人偶或护身符则可当作旅游的纪念品带回家去，不至于空手而归。

据说早在镰仓时代（1192～1333年），农村在决定用水浇地的顺序时，或是渔村决定如何分配捕鱼海域时，如果久久不能谈妥，村民们就会将各自的名字写在纸条上，让神社主祭在祓禊(fúxì)之后，来抽签决定。日本自古就相信“神佛的决定是公平的”，也认为“偶然就是一种公平”，所以抽签也是一种维护社区和谐的有效手段。

大吉签

考试季，祈祷合格的“绘马”大受欢迎

在神社和寺庙，你能看到一种绘有骏马图案、上写心愿的小木牌，那就是“绘马”。一到考试季，只要去东京文京区的汤岛天神或福冈的太宰府天满宫，就能看到许多祈求升学考试如愿以偿的“绘马”。

“绘马”上“家庭平安”、“生意兴隆”、“健康吉祥”、“成就爱情”等各种愿望无所不有。例如天满宫，这个祭祀“学问之神”菅原道真的神社，据说在全国有12000处之多，在那里你经常能看见考生的身影，以及他们为祈祷应试合格而献纳的“绘马”。一般祭拜者都根据自己的愿望选择适合的神灵，去相应的神社或寺院，购得“绘马”，写上愿望供奉起来。

“绘马”没有一个固定的写法。正式的“绘马”，正面是图案，背面用来写愿望，还要一并加上自己的姓名住址。如果不想泄露个人姓名，也可以不写。写好心望的“绘马”，既可以献纳在购得“绘马”的那个神社里，也可以自己带回家去供起来。“绘马”一般500日元到1000日元左右一个。

让人心想事成的“绘马”

日本自古便有神明骑马降临凡人世界的传说。奈良时代，神社和寺庙都曾将活马作为神的坐骑来供养。后来这一做法被简化，变成了用绘有骏马图案的小木板来代替真马了。

日本一直采用6世纪中期前后自中国传来的天文历法十二地支。年年按照子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥的顺序轮回反复。现在的“绘马”木牌上，有时可能画的是当年的生肖图案或者侍奉神灵的动物（狐狸、蛇、牛）等，并不只限于马。

求“绘马”也不仅仅为了正月或升学考试。“愿成绩进步”、“希望多交朋友”、“保佑身体康复”等等，人们将各种祈愿托付在“绘马”上。愿望实现了，便去还愿，以表感谢。挂在神社和寺院里的“绘马”，是人类世世代代祈祷和感恩的象征。

可以求到英、中文版神签的地方 (截至2015年2月)

浅草寺（Sensoji Temple）

成田山（Naritasan Temple）