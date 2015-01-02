Когда один кот манит вас лапой, это может выглядеть забавно, но если вы оказались перед целой армией таких котов, можно придти в замешательство.

Эти кошки, известные как манэкинэко, как говорят, приносят удачу, и в Японии их часто можно увидеть у входа в магазины и рестораны. Они бывают очень разными, и редко когда можно увидеть сразу множество одинаковых, различающихся только размером. Это немного похоже на то, как будто вы стоите перед толпой на спортивном мероприятии или на политическом митинге.

Загадочное происхождение манэкинэко

Кошачью армию можно увидеть в храме Готокудзи в токийском районе Сэтагая. Рассказывают, что, когда глава феодального княжества Хиконэ, занимавшего часть нынешней префектуры Сига, проходил мимо этого храма, то появилась кошка и поманила его в храм. Он пошёл за ней и не пожалел о том, что принял приглашение — тут же полил внезапный ливень, но самурай уже был под крышей. В благодарность он пожаловал щедрые пожертвования и сделал Готокудзи своим фамильным храмом.

Часть храмовой территории была отведена под почитание кошки как воплощения бодхисаттвы Каннон, являющейся в разных обличьях и в милосердии своём спасающей страждущих. Если просьбы прихожан исполнялись по их молитвам, в благодарность они приносили фигурки котов, и так было положено начало коллекции их изображений в храме. В старину, вероятно, они были разными, но сейчас выставляют только фигурки белых кошек утверждённой храмом формы.

Такова одна из версий появления кошек, зазывающих удачу, но есть и много прочих легенд. Другая знаменитая история связана с токийским святилищем Имадо. Говорят, что одна старуха была настолько бедна, что не могла даже прокормить своего кота и отпустила его, а он явился к ней во сне и предложил делать керамические фигурки в форме кошек, и это стало началом производства таких фигурок.

Невозможно выделить какое-то одно из множества преданий об этих кошках, но известно, что кошка из Готокудзи вдохновила создателей одного из первых городских талисманов-маскотов — Хиконян, кота-самурая. Он был придуман в 2007 году, а часть его имени взята из названия города Хиконэ. Нян — это «мяу» по-японски. Такое решение увековечить эпизод с дождём указывает на сильную связь между токийским храмом и городом на западе Японии.

Много манэкинэко, хороших и разных

Манэкинэко зазывают по-японски, держа лапу ладонью книзу, так что для человека, выросшего в западной культуре, это может выглядеть жестом прощания. Принято считать, что кошки с поднятой правой лапой призывают деньги, а те, у которых поднята левая лапа, заманивают покупателей. Почему бы не делать котов, у которых обе лапы кверху? Впрочем, иногда так и делают, но обычно это считается неспортивным, и вообще выглядит больше как жест, который делают, когда кричат «бандзай!» — «ура!».

Различные цвета тоже наделены своими значениями. Белые кошки — наиболее обычный вариант, и особого смысла этот цвет не несёт. Чёрные коты отпугивают злые силы, красные отводят болезни, а золотые заставляют наличные стекаться к владельцу. Помимо этих традиционных цветов, существуют и другие раскраски, — это зависит от фантазии изготовителя, — но, кажется, розовые коты, приносящие удачу в любви, уже стали весьма распространённым вариантом.

Сейчас манэкинэко уже можно во множестве видеть и за пределами Японии, — например, на Тайване и в чайнатаунах по всему миру, где они известны в качестве «кошек счастья». Они там встречаются так часто, что многие ошибочно принимают этих кошек за феномен, порождённый китайской культурой (я сам был удивлён, когда увидел их в лондонском чайнатауне в эпизоде сериала «Шерлок»).

Кошки и дождь

У кошек в Готокудзи нет одного атрибута, который часто встречается у их собратьев. Это кобан, овальная золотая монета периода Эдо (1603–1868), зажатая нижней лапой. Причины этого не вполне ясны, но, возможно, деньги сочли не вполне приемлемым символом для использования в храме. Забавно, что японское выражение нэко ни кобан, «золотая монета кошке», обозначающая примерно то же, что и «бисер перед свиньями», явно противоречит идее, будто бы кошки могут что-либо знать о деньгах.

Нехватку финансов у этих кошек с лихвой восполняет их количество в этом храме. На небольшом пятачке их наставили, наверное, целую тысячу. Интересно, как им хватает выделенного места, — может быть, они иногда заменяют старых кошек новыми? Честно говоря, некоторые из выставленных кошек уже изрядно попорчены погодой. Трудно приходится манэкинэко в Готокудзи, хоть в своё время кошка и уберегла одного самурая от дождя...

(Оригинал статьи на английском языке опубликован 1 августа 2014 г.)