Первый набор символов эмодзи состоял из 176 пиктограмм и был разработан для платформы мобильной связи i-mode. Эмодзи, которые мы знаем сегодня – это результат эволюции, произошедшей с теми, самыми первыми иконками, а слово emoji уже вошло в Оксфордские словари.

Эволюция эмодзи

Идеограммы и смайлики, которые используются в электронных сообщениях и в интернете для обозначения чувств и переживаний, по-японски называются эмодзи. Это название произошло от двух японских слов: э – картинка и модзи – знак, буква. В 2013 году это слово вошло в Оксфордские словари (ссылка на английском языке), одни из самых авторитетных в Англии.

Эмодзи, изначально бывшие порождением японской культуры мобильных телефонов, позднее стали использоваться в продуктах Apple и Google, а в 2010 году набор символов эмодзи был включен в кодировку Юникод (Unicode6.0), и теперь этими смешными значками можно переписываться по айфону и в фейсбуке, их можно вставлять в сообщения гугл-почты, в микроблоги Твиттер и Тамблер.

Секрет появления эмодзи

В 1998 году Курита Сигэтака, в то время работник компании NTT DoCoMo (сегодня он работает в Dwango), входивший в группу, которая разрабатывала платформу мобильного Интернета i-mode, создал первый набор из 176 символов размером 12×12 пикселей. Именно эти пиктограммы и стали прообразом нынешних эмодзи. В частной переписке, в поздравительных и сезонных открытках, вообще на письме у японцев есть склонность все несколько удлинять. И электронные сообщения – не исключение. Именно поэтому создателям эмодзи пришла в голову идея разработать специальные символы-картинки, с помощью которых можно коротко, ясно и откровенно сообщить визави о своих чувствах и мыслях. Не будучи специалистом по дизайну, Курита, придумывая значки, старался как мог – он черпал вдохновение в комиксах, которые читал еще ребенком, и применял логику японского иероглифического письма.

Поначалу компания DoCoMo попыталась запатентовать дизайн своих эмодзи, но в этом ей отказали, так как размер значков был очень маленьким, всего 12×12 пикселей. Поэтому другие операторы мобильной связи, конкуренты DoCoMo, получили возможность свободно использовать пиктограммы – факт, которому мы обязаны широким распространением так называемой современной «культуры эмодзи». Причина популярности этих символов заключается не только в удобстве их использования или в забавном и симпатичном оформлении – для многих оказалось важным, что с помощью этих значков можно с юмором сообщать собеседнику о самых искренних своих чувствах.

Позднее директор компании SoftBank Сон Масаёси, перед тем как запускать на японском рынке смартфоны iPhone с операционной системой iOS 2.2 в 2008 г., напрямую обратился к Стиву Джобсу и сообщил ему о своем желании сохранить возможность использования эмодзи в новых смартфонах. Сначала эта опция была доступна только японским пользователям, но позднее пользоваться эмодзи стали обладатели айфонов и смартфонов во всем мире.

Электронное сообщение с использованием эмодзи

Истоки каомодзи и эмотиконов

Каомодзи, или японские смайлы, которые так часто используются в блогах и в электронной переписке, появились раньше эмодзи. Существуют разные версии их возникновения. Западный аналог японских каомодзи – это смайлы или эмотиконы. Для японских каомодзи характерно то, что эмоции передаются с помощью формы и расположения глаз, как, например в «довольном» смайле (^_^), или, наоборот, выражающем недовольство: (>_<). А характерная черта западных смайлов – это как бы развернутое набок изображение лица, в котором эмоция выражается через форму рта, – например, «смех» :D, или «улыбка» :). Японское графическое подмигивание выглядит вот так: (^_-)-☆, а в Америке используют «подмигивающий» смайл с точкой-с-запятой ;-). Распространение каомодзи в связи с популярностью интернета тоже повлияло на расцвет «культуры эмодзи».

Признание: «слово года 2015» по версии Оксфордских словарей

Oxford Dictionaries: Слово года 2015 «слезы радости на глазах» (изображение предоставлено Apple)

Хотя эмодзи используются теперь по всему миру, тем не менее тут и там среди них попадаются сугубо японские значки – наследие первого набора криптограмм, разработанного для платформы i-mode. В статье из New York Times, озаглавленной America Needs Its Own Emojis (Америке нужны свои эмодзи), автор сетует, что хотя в наборы криптограмм входят картинки с онигири или человеком в медицинской маске, найти эмодзи с изображением зажаренной индейки или с буритто не представляется возможным. «И даже эмодзи со средним пальцем отыскать не удалось» хоть и с юмором, но горестно сообщает читателям автор.

В последние годы и в Америке и в Англии эмодзи стали употребляться в переписке гораздо чаще. По сообщению, опубликованному в блоге Оксфордских словарей (на англ. яз.), значок «слезы радости на глазах» был выбран «словом года 2015» по версии словарей.

А в 2013 году американская певица, композитор и автор песен Кэти Перри использовала эмодзи в видеоклипе с текстом к своей композиции «Roar», что вызвало немалый ажиотаж в среде любителей её музыки, и не только их.

[YouTube] Кэти Перри – Roar (клип с текстом песни)

Мирное сосуществование эмодзи и стикеров в коммуникационных приложениях

Стикеры в приложении LINE

С распространением коммуникационных приложений типа LINE и WhatsApp увеличилось количество людей, использующих во время общения через приложения т. н. стикеры. Стикеры – это специальные иллюстрации, которые надо предварительно загрузить на смартфон или ПК, чтобы потом использовать в переписке. Для стикеров придумано множество персонажей. В Азии среди пользователей LINE особенной популярностью пользуются заяц Cony и медведь Brown. Есть анимированные стикеры и стикеры на разных языках. Стикеры бывают платными и бесплатными. Можно придумать свои собственные, оригинальные стикеры и продавать их в специальных магазинах. В последнее время, чтобы лучше донести до собеседника свои чувства и ощущения, все больше людей предпочитают посылать сообщения, состоящие из анимационных стикеров и эмодзи.

Вслед за караокэ и каваий эмодзи становятся глобальным феноменом. И чем дальше, тем интереснее следить, как по-разному используют его представители различных культур.

Фотография к заголовку: Эмодзи, предоставлена Freepik