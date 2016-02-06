بدأت مجموعة الإيموجي الأصلية بعدد محدود من الرموز التعبيرية التي تم إنشاؤها من قبل شركة DoCoMo لاستخدامها في خدمة إنترنت الهواتف المحمولة i-mode. مع مرور الوقت، تطورت هذه الرموز لتشمل مجموعة أوسع وأكثر تنوعًا من التعبيرات والمشاعر، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الإنترنت والتواصل الحديثة. وبفضل انتشارها العالمي واستخدامها الواسع في تطبيقات التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت كلمة ”إيموجي“ مسجلة في قواميس اللغة الإنكليزية الرسمية مثل قاموس إكسفورد.

تطور الإيموجي

إيموجي هي عبارة عن رموز أو صور تُستخدم للتعبير عن المشاعر والأفكار على الأجهزة الرقمية. تُستخدم هذه الرموز بشكل واسع في الرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، لتعزيز التواصل وإضفاء المزيد من التعبير والمعنى على الرسائل.

كلمة ”إيموجي“ مشتقة من اللغة اليابانية، حيث تتكون من ”إي“ تعني صورة و”موجي“ تعني حرف أو رمز. وقد تم تسجيل كلمة ”إيموجي“ في قاموس أوكسفورد الإنجليزي في عام 2013، وذلك لتأكيد أهميتها وانتشارها الواسع كوسيلة شائعة للتعبير عبر الإنترنت والتواصل الرقمي.

صور الرموز التعبيرية ”إيموجي“، المعروفة أيضًا برموز المشاعر، بدأت في الظهور داخل ثقافة الهواتف المحمولة في اليابان. وقد تم إدخالها في نظم الحروف الدولية الموحدة يونِكود 6.0 (Unicode 6.0) في عام 2010، بفضل جهود شركات مثل أبل وغوغل وغيرها. منذ ذلك الحين، أصبحت تلك الرموز جزءًا لا يتجزأ من الاتصالات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

تُستخدم صور الإيموجي اليوم في هواتف الآيفون، وفي خدمات البريد الإلكتروني المجانية على الإنترنت مثل Gmail، بالإضافة إلى الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك، وإكس وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. تساهم هذه الرموز في تحسين وتعزيز التواصل الرقمي عن طريق إضافة المزيد من التعبير والمعنى إلى الرسائل والمحادثات.

ظهور الإيموجي

صور الرموز التعبيرية ”إيموجي“ التي نستخدمها اليوم، بدأت كمجموعة صغيرة تضم 176 صورة بأبعاد 12x12 بكسل، وقد تم تصميمها لاستخدامها في هواتف الجوال وعلى الإنترنت. قام بصناعتها كوريتا شيغيتاكا، الذي كان في ذلك الوقت موظفًا في شركة NTT DoCoMo. جاءت هذه الفكرة لتلبية الحاجة إلى وسيلة سهلة وبسيطة للتعبير عن المشاعر والعبارات الاصطلاحية المستخدمة في الخطابات اليابانية، التي غالبًا ما تكون طويلة ومعقدة.

لقد جاءت فكرة كوريتا من الرغبة في إيجاد أيقونات تعبّر مباشرة عن تلك العبارات ببساطة، وتعكس المشاعر والأفكار بشكل واضح. وقد استمد كوريتا الكثير من الأفكار والخيالات من الكانجي ورسومات المانغا التي كان يقرأها في صغره، على الرغم من عدم دراسته لعلم التصميم. تمثل صور الإيموجي اليوم تجسيدًا لهذا الجهد والإبداع، حيث تعبر عن مجموعة واسعة من المشاعر والمفاهيم بطريقة بسيطة وفعالة.

عندما حاولت شركة DoCoMo تسجيل الإيموجي للحصول على حقوق الطبع والنشر، تبين أنه لم يكن بإمكانها ذلك لأن الرموز كانت بأبعاد 12x12 بكسل فقط، وبالتالي تم اعتبارها صورًا بسيطة لا يمكن حمايتها بحقوق الطبع والنشر. ونتيجة لذلك، تمكنت الشركات المنافسة من استخدام هذه الإيموجي بحرية، مما أدى إلى انتشار وتوسع ثقافة الإيموجي بشكل كبير.

ومن الجدير بالذكر أن سون ماسايوشي، رئيس شركة سوفت بنك للهواتف والإنترنت، قام بالتفاوض مباشرة مع ستيف جوبز المدير التنفيذي لشركة أبل، في وقت إطلاق نظام التشغيل iOS2.2 للآيفون في اليابان عام 2008، لتزويد الآيفون بإمكانية استخدام الإيموجي. ومنذ ذلك الحين، أصبح بإمكان الأشخاص استخدام الإيموجي في أجهزتهم الذكية والتعبير عن مشاعرهم بطريقة سهلة ومرحة، وأصبحت الإيموجي مشهورة ومستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

بعد ذلك، قام رئيس شركة سوفت بنك للهواتف والإنترنت سون ماسايوشي، مع بداية إطلاق نظام التشغيل iOS 2.2 للآيفون في اليابان عام 2008، بالتفاوض مباشرة مع ستيف جوبز من أجل تزويد إمكانية استخدام الإيموجي. وبفضل هذا التفاوض، تم توسيع استخدام الإيموجي من خدمة محدودة لليابان فقط إلى أن تصبح متاحة في جميع أنحاء العالم.

وبفضل هذا الانتشار العالمي، أصبحت الإيموجي جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الرقمية، حيث يمكن للأشخاص في جميع أنحاء العالم استخدامها للتعبير عن مشاعرهم وتوجيه رسائلهم بطريقة سهلة ومرحة.

استخدام الايموجي في الرسائل.

بداية الرموز الوجهية

ومن جانب آخر، تعتبر الوجوه التعبيرية التي تصنع من الحروف والرموز، المعروفة بـ ”emoticons“، والتي تستخدم في البريد الإلكتروني والمدونات، قد ظهرت قبل صور الرموز التعبيرية ”إيموجي“، وتاريخ بدايتها غير مؤكد تماماً ويعود على الأرجح إلى منتصف القرن التاسع عشر. وتتعدد الأقاويل حول نشأتها، وتعرف هذه الوجوه التعبيرية بـ ”smileys“ أو ”emoticons“ بالإنكليزية.

في الوجوه التعبيرية التي تستخدم في اليابان، يتم التعبير عن المشاعر عن طريق تغيير شكل العين في الوجه، مثل (^_^)، (>_<)، بينما في أوروبا وأمريكا، يمكن أن يتم التعبير عن الوجه المرغوب فيه من خلال تغيير رمز الفم، مثل (: و D:، حيث يكون الرمز نائماً بشكل أفقي ويتم التعبير عن المشاعر عن طريق تغيير رمز العين أو الفم.

وقد توسعت وانتشرت الوجوه التعبيرية مع انتشار الإنترنت، وترتبط بشكل مباشر بثقافة صور الرموز التعبيرية الإيموجي الحالية، حيث يعتبر الاستخدام الشائع لها عبارة عن تطور للوجوه التعبيرية القديمة.

إيموجي تدرج في قاموس إكسفورد

وبالرغم من انتشار صور الرموز التعبيرية ”إيموجي“ في العالم، إلا أنها في الأصل كانت خاصة بنظام i-mode الذي طور في اليابان. وبالتالي، فإن تأثير اللون الياباني لا يزال واضحًا في عدة جوانب منها. وقد أظهرت مقالة في صحيفة New York Times بعنوان ”America Needs Its Own Emojis“ استياءً وطلبًا بطريقة دعابية بشأن عدم وجود رموز تعبيرية تمثل ثقافة الأمريكيين بشكل كامل. على سبيل المثال، على الرغم من وجود صور رمزية خاصة بالثقافة اليابانية مثل رمز الأونيغيري وشكل شخص يرتدي قناع، إلا أنه لا توجد صور رمزية خاصة بثقافة الأمريكيين مثل الديك الرومي أو الفراخ المحمرة أو حتى البوريتو! وكذلك، لا يوجد رمز تعبيري لرفع الأصبع الأوسط.

في السنوات الأخيرة، شهدت أمريكا وبريطانيا زيادة في استخدام أيقونات الإيموجي، وفقًا لما ذكرته مدونة قاموس أكسفورد الإنجليزي. وتم اختيار مصطلح ”Face with Tears of Joy“ أو ”وجه بدموع الفرح“ ليكون كلمة العام لعام 2015 في قاموس أكسفورد الإنجليزي.

بالإضافة إلى ذلك، استخدمت المغنية الأمريكية كاتي بيري Katy Perry الإيموجي في فيديو كليب أغنيتها ”Roar“ للتعبير عن كلمات الأغنية، مما جذب الكثير من الانتباه والحديث حول هذا الاستخدام الإبداعي.

الإيموجي والملصقات في تطبيقات برامج التواصل

بالتزامن مع زيادة عدد مستخدمي تطبيقات التواصل الخاصة بالهواتف المحمولة مثل لاين، تزايدت أيضًا استخدامات الملصقات ”ستيكرز“. الملصقات هي صور توضيحية خاصة بتطبيقات مثل لاين وفيسبوك ماسنجر يتم تحميلها مسبقًا للاستخدام، وتتضمن مجموعة متنوعة من الشخصيات والتعبيرات. يمكن أن تكون الملصقات متحركة وبلغات متعددة، ويمكن أيضًا صنع ملصقات خاصة بالمستخدم ومشاركتها أو بيعها.

في الآونة الأخيرة، أصبح الاتجاه هو استخدام صور الإيموجي والملصقات التعبيرية أو المتحركة معًا خلال تبادل المحادثات لتعزيز التعبير عن المشاعر والعواطف بطريقة أكثر تفاعلية وتعبيرية.

ملصقات لاين.

ومثلما انتشرت الكلمات اليابانية مثل ”كارأوكي“ و”كاواي“ على الصعيدين الوطني والعالمي، فإن كلمة ”إيموجي“ أيضًا تعتبر الآن مصطلحًا عالميًا مشتركًا. ومن المثير للاهتمام متابعة كيفية استخدام هذه الرموز التعبيرية في سياقات مختلفة وتطبيقات جديدة في ظل هذا الانتشار المتزايد على مستوى العالم. يمكن أن تتطور استخداماتها لتشمل التعبير عن مجموعة متنوعة من الأفكار والمشاعر في المستقبل، مما يجعلها وسيلة فعالة وممتعة للتواصل عبر الثقافات واللغات المختلفة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)