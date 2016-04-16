“绘文字”，日语读音“emoji”，它是由最初为移动互联网平台“i-mode”制作的176个图形符号进化而来。Oxford Dictionaries中也收录了“emoji”一词。

不断进化的表情符号“绘文字”

通过数码图符，把“图形”当作“文字”来表达情感或现象事态，这种图形符号日语里叫做“绘文字（emoji）”。2013年它被收录到了英国的Oxford Dictionaries(牛津在线英语词典)当中。

源于日本手机文化的“绘文字”，其后在苹果和谷歌的推动下，于2010年被收入国际标准字符集Unicode6.0（在计算机上使用的字符编码），如今全世界的苹果手机、Gmail、脸书（Facebook）、推特（Twitter）、汤博乐（Tumblr）等都在使用这种图形符号。

诞生轶事

1998年，还是电信公司NTT DoCoMo员工的栗田穰崇（现在供职于多玩国“DWANGO”）为DoCoMo推出的全球首个移动互联网平台服务“i-mode”设计了176个手机和网络专用的12x12像素图形，这便是现在“绘文字”的原型。日本人写信时，总爱把寒暄或季节问候的语句写得很长。于是栗田心生了用图符来直截了当地表达文字背后的情感这种想法。并非设计专业出身的栗田绞尽脑汁想出的许多图符中，都受到孩提时代看过的漫画和汉字的启发。

当时DoCoMo为图形符号“绘文字”申请了版权，却没有通过。理由是12x12像素以内的图形，谁画都一样。为此，其他友商也可以自由使用DoCoMo的“绘文字”，这就促进了现在表情符号的普及。人们之所以喜欢使用图形符号，除了方便、可爱、好玩之外，还有一大理由便是可以用幽默的方式来表达自己的情感。

其后，软银总裁孙正义在2008年iPhone iOS2.2版登陆日本时，直接与史蒂夫・乔布斯交涉，希望能够使用“绘文字”。于是最初只面向日本提供的图形符号功能，如今已为全世界人使用。

表情符号的起源，可追溯到19世纪？

再说邮件和博客使用的表情符号，它在图形符号“绘文字”之前就已出现，而且其起源也众说纷纭。在欧美，表情符号被称为“smileys”、“emoticons”。日本的表情符号是像(^_^)或(>_<)这样用眼睛来表达感情的，而欧美的表情符号则一如:D或:)，脸是横倒着的，并且是用嘴部变化来表达感情。日本的抛媚眼是(^_-)-☆，而美国则是;-)。表情符号随着互联网的普及而推广，与今天图形符号“绘文字”一脉相承。

荣膺Oxford Dictionaries2015年年度词汇！

Oxford Dictionaries2015年年度词汇“笑cry” 图片提供：Apple

虽说“绘文字”已全球普及，但由于它原本是i-mode的专用图符，所以处处都留下了日本特色。《纽约时报》在《America Needs Its Own Emojis》一文中大吐苦水，称“绘文字”里连戴口罩的人脸、情人旅馆、秋田犬、“笑脸的大便君”都有，却没有火鸡和墨西哥卷饼！而且也找不到竖中指的符号等等，让人看得哭笑不得。

近年来在美国和英国，图形符号的使用频率也在上升，2015年11月Oxford Dictionaries在其博客上公布，“笑cry（喜极而泣的笑脸）”入选Oxford Dictionaries的2015年年度词汇。

此外，美国歌手兼词曲创作者凯蒂·佩里2013年在《Roar》歌词版MV中使用了图形符号来表现歌词，引发热议。

通讯类应用程序中，贴图与图形符号共存

LINE的表情贴图

另一方面，随着连我（LINE）之类的通讯类手机应用程序的普及，发送各种贴图的人也多起来。贴图可以下载使用，是LINE的APP专用图符，有各种主题的表情包，尤其是可妮兔和布朗熊在亚洲地区很受欢迎。贴图不仅有动态图，还有各种语言版本，你也可以自制原创贴图出售。既有与企业广告挂钩的免费贴图，也有部分是收费的。最近大家在聊天时，越来越喜欢将这类或表情丰富或动态的贴图与图形符号穿插使用，向对方传达自己的感情。

图形符号“绘文字（Emoji）”继“卡拉OK（Karaoke）”、“可爱（Kawaii）”等之后，成为了新的世界通用词汇。今后在全球使用的过程中，或许同一个符号所传达的意思会发生别具特色的变化。而观察这种变化，也是一件趣事。

标题图片：Freepik