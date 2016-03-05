出于卫生或预防的原因，口罩的需求在日本及全世界急剧扩大。从医用、工业用口罩到富有时尚感的口罩，种类非常丰富。

戴口罩：防止传染和被传染

日本近年来戴口罩的人激增。2018年度口罩的产量和进口量合计约达55.38亿个。口罩为人广泛使用的契机，是1918年的西班牙型流行性感冒；如今，口罩已渐渐成为防止感冒、花粉过敏、流感、灰尘、辐射等的必备卫生用品。另外，从世界范围看，因为新型肺炎、PM2.5问题、中东呼吸综合征（MERS）、埃博拉病毒、排气污染等，口罩的需求量也呈直线上升之势。

营销咨询公司富士经济的调查数据显示，日本2018年的家用口罩销售额达358亿日元。而口罩销量的剧增，则是从2009年甲型H1N1流感在全球范围内大规模流行时开始的。日本一到初春季节，作为花粉过敏的对策而戴口罩的人越来越多；到了夏天，在因开空调而变得空气异常干燥的办公室里，有的人还戴湿口罩上班。日本的便利店和药妆店常年备有四五种口罩出售。

在欧美国家，由于戴口罩让人难以判断表情，很容易招致周围人的戒心或被误解为是否“患有重度感染症”或“会不会是强盗”等，所以即使生病，人们也没有戴口罩的习惯。

小林制药公司的调查结果显示，2008年有18%的日本人在出现感冒、流感症状或感到担心时，几乎每天都要戴上口罩；而2011年这个比例上升到了30.6%。SOFTBRAIN FIELD公司在2015年1月进行的“关于一次性口罩的问卷调查”中发现，戴口罩的理由最多的是“预防感冒和流感”“患上了感冒和流感，防止传染给他人”“作为花粉症的对策”。

和其他国家相比，日本更注重“不给他人添麻烦”这一点，为防止疾病的“传染和被传染”而戴口罩，已成为一种礼貌。

用来装饰或遮掩表情

近来以“遮掩表情”为理由，日常性地戴口罩的年轻人正在增加。根据oriconME公司对十至二十多岁女性进行的调查，三人中有一人回答曾有过“为遮挡面孔而戴口罩”的经历，“不用化妆乐得轻松”、“不想被人看见未化妆的面孔”等理由排在前列。另外，不擅长与人交往的年轻人更倾向于戴口罩，这是因为他们想用口罩掩盖表情，从而减少周围人来搭话攀谈的几率。

受到上述风潮的影响，市场上出现了彩色口罩以及具有小脸效应的女性专用口罩；而黑色口罩由于容易和深色西装搭配，因而受到男性的欢迎。

尺寸齐全种类丰富的口罩

最近的预防用口罩的主流，是在过滤部分使用无纺织布等，毫不吝啬地应用了最新技术。通过压褶加工、更贴合脸部的立体加工等，防止病毒入侵的口罩自不用说，还有使用加湿过滤层从而起到蒸气效果的湿润口罩、防止眼镜起雾的口罩等等，种类丰富，尺寸也很齐全。

2015年春天，索契奥运会花样滑冰金牌得主羽生结弦选手戴着口罩出现在上海的机场，那是一种耐洗百次并有九层过滤层的高性能口罩，受到了媒体的关注。这种口罩的制造商日本“CLEVER”公司，制造了一万只能防御埃博拉病毒粒子入侵并对附着的病毒具有99%杀菌能力的口罩，赠送给了非洲的三个国家。

PM2.5如今已经成为一大社会问题，而一般的家用口罩因无法抵挡微小的颗粒物，为人们的呼吸器官和循环器官都带来不良影响。如果不是符合日本“DS2”规格或美国“N95”规格的医用或工业用口罩，是无法防御直径小于等于2.5微米的细颗粒物PM2.5的。

贴合脸部最重要！

但是，口罩如果上下、正反面戴错，或者没有恰到好处地贴合脸部的话，无论它再贵性能再好也发挥不出应有的效果。口罩的尺寸小到一岁半婴儿用，号码用途都多种多样。希望大家根据自己或家人的脸部大小和使用目的，找到合适的口罩，做好防尘防病等日常的危机管理工作。

标题图片：3月上旬是杉树花粉飘散的鼎盛期，银座大街上戴着口罩的行人（图片提供：时事通讯社）